Video: un hombre la manoseo en la calle e intentó secuestrarla pero quedó libre horas después de ser detenido

Un dramático incidente ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela fue captado por las cámaras de seguridad de un vecindario. Se trata de una joven de 21 años, quien fue víctima de abuso en plena vía pública a manos de un pervertido que pretendía subirla a su camioneta.

El alarmante hecho ocurrió el domingo pasado poco antes de las 8, en Arenales casi avenida Thevenet, cerca del Cruce de Florencio Varela.

La víctima volvía de una fiesta y se dirigía hacia su casa. Mientras caminaba por la vereda, una camioneta utilitaria marca Fiorino color blanca frenó a su lado. El conductor se bajó y la acorraló contra las rejas de una vivienda con la intención de subirla al vehículo.

Primero, la joven forcejeó con el hombre. Luego, se trepó a la reja para escapar. En ese momento, el sospechoso volvió a subirse a la camioneta para escapar, pero un móvil policial que recorría el barrio lo interceptó in fraganti y quedó detenido por “abuso sexual simple”, sin embargo, horas más tarde quedó en libertad.

“Primero me agarró del cuello y del pelo. Me tiró contra la reja y yo me golpeo. No me dijo nada. Cuando llegó el móvil policial, él me quiso agarrar rápido para meterme en el auto de él”, relató Cecilia, la víctima, en diálogo con TN.

“Al no lograrlo, me dijo ‘vení y vení’. Yo le decía por favor que no”, agregó.

La joven dijo que cuando vio al patrullero, aprovechó esa distracción y se animó a trepar a la reja. “Mi instinto fue meterme en la casa para protegerme. Cuando aparecieron los efectivos, les hice señas para que no dejen ir a la camioneta”, explicó.

La joven describió al abusador como “un hombre muy robusto” y dijo que actuó de una manera “muy tranquila”.

El abusador quedó expuesto por las cámaras de seguridad de una vivienda. Foto: Web

Contó además que se lo llevaron detenido, pero fue liberado a las pocas horas. “Yo no podía hablar ni estaba en condiciones de declarar por el estado de shock. Mi tío me fue a buscar y a las pocas horas volví a la comisaría para realizar la denuncia como corresponde”, precisó.

En ese momento, contó, el hombre ya no estaba. “Lo dejaron libre y ni siquiera pude hacer la denuncia”, se quejó.

“La causa estaba caratulada como abuso sexual simple. Como no me pudo matar, violar ni secuestrar quedó imputado pero libre. Dejaron suelto a un psicópata, enfermo y violador. No me entra en la cabeza”, cuestionó

Además, contó que vio que había un colchón en la camioneta y señaló que el conductor tendría antecedentes por abuso sexual a menores. “Yo ahora tengo miedo de salir a la cale y volver a cruzármelo”, advirtió.

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Ruggeri de la UFI N°8 de Quilmes, que le tomará declaraciones indagatorio al acusado el próximo viernes.