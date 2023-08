Video: un futbolista noqueó a un árbitro de un cabezazo porque intentó sancionarlo

Momentos de tensión se vivieron durante un partido de fútbol amateur en un encuentro por la Liga de Ischilín. Tras reclamarle una falta, un jugador noqueó de un cabezazo al árbitro del encuentro y el hombre debió recibir atención médica. El hecho ocurrió este domingo por la tarde en una cancha ubicada en San Francisco del Chañar, Villa Carlos Paz.

El encuentro entre el club local La Franciscana y Peñarol de Chuña se desenvolvía de forma “tranquila”, según el periodista Lucas Cornejo cuando el ataque imprevisto y “fuera de contexto” tuvo lugar. Todo quedó captado por las cámaras de los presentes, en la cual se puede escuchar a un hombre que oficia de relator.

El equipo anfitrión ganaba 1 a 0 cuando, a pocos minutos de concluir el segundo tiempo, Pablo Contreras -el 11 de Peñarol- le reclamó al juez del partido por una presunta falta en su contra. Según reconstruyeron diferentes medios, cuando Carlos Saire se disponía a sancionarlo, el jugador le dio un repentino cabezazo que lo dejó inconsciente en el suelo del potrero.

El partido se detuvo inmediatamente y una ambulancia ingresó a la cancha para brindar primeros auxilios a la víctima. En diálogo con la Radio Comunitaria La Plaza, Saire declaró: “Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a (San José de la) Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera”.

En lo que respecta a Contreras, este fue detenido por efectivos policiales cuando se disponía a abandonar el lugar de los hechos en su vehículo particular. Sus compañeros de equipo aseguraron que el árbitro habría iniciado la disputa al insultarlo. “En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo”, desmintió Saire.

