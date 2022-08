Video: un estudiante chaqueño dio un contundente discurso que incomodó al gobernador Jorge Capitanich

Durante el Encuentro de Jóvenes del Norte Grande, evento que se desarrolló en Resistencia, Chaco, un joven se robó la atención de los espectadores al realizar un discurso cargado de crítica política.

Se trata de Lionel Schroder, el joven estaba participando del evento encabezado por el gobernador, Jorge Capitanich, junto a su vice, Analía Rach Quiroga, cuando tomó la palabra para dar un contundente mensaje.

Durante poco más de dos minutos, incluidas interrupciones por aplausos, el personaje destacado de la jornada fue dueño del micrófono, a través del cual aclaró que no estaba ahí para pedir, sino para “sembrar su idea”.

Comenzó: “No vengo a pedir nada, sino a sembrar mi idea, que creo es la de muchos de mis amigos, que somos de la clase media y gente trabajadora”.

“Yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural. Y estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar, pero sueñan y trabajan para irse porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja y trabaja no se beneficia”, continuó, dando indicios de lo que sería la ferocidad de sus críticas.

En ese sentido, optó por fustigar la agenda que marca el Gobierno y aseguró: “Nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes de temas reales, como por ejemplo que no puedo ahorrar en mi moneda, y tengo que ahorrar en una moneda extranjera, para que lo que tengo no se devalúe. Hay que hablar de temas en serio, como de nuestro futuro, porque ni yo ni mi padre tenemos problema con una persona por su género. Lo que hagan en la intimidad nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene”.

Lionel Schroder, el joven que criticó a Capitanich. Foto: Web

Sobre cuestiones de género, no se detuvo allí, sino que prosiguió: “Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad. No sé ustedes, pero yo nunca vi una persona que por sus preferencias sexuales cobre un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo?”.

“¿Necesitamos un baño para adolescentes trans? ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no pensar en lo precario de nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre?”, insistió, mientras su exposición alternaba con la aprobación de quienes lo rodeaban y la atenta mirada del mandatario provincial.

Su interpelación a la actual administración de Chaco continuó con otra pregunta, para la que no obtuvo respuesta: “¿Les parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eso les parece bien?”.

“Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene, quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensan que el 43 por ciento de la población que trabaja puede mantener al 57 sin trabajo?”, dijo, y remató: “Y a mí me vienen a hablar de géneros...”.

Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. Foto: Web

Lionel cerró con una última crítica a las políticas de género y su relación con la posibilidad de la Argentina de “cambiar el rumbo del país”.

“Una equis en el documento no va a cambiar el rumbo del país. Al país lo vamos a cambiar nosotros si aprendemos a pensar y a trabajar. Y a dejar de depender de los gobiernos mediocres que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor Gobernador”.

“Capitanich no me respondió nada”

Lionel Schroder tuvo un verdadero raid mediático luego de que el video se viralizara. En él, contó que el gobernador chaqueño no le respondió tras su exposición.

“Hablaron otros ministros cuando yo terminé, que ignoraron mi tema y después se fueron”, relató en declaraciones a TN.

Lionel Schroder junto a su familia. Foto: Web

Confesó que estaba nervioso, pero no sintió vergüenza de hablar ante funcionarios, ni por su mensaje. Sin embargo, la multitud sí pareció afectarle. “En un momento se nota que tiemblo, había mucha gente”.

El joven de 16 años dijo que teme que su generación se quede “sin futuro” y afirmó que el mensaje fue para que “la gente se dé cuenta quién gobierna”.

Por último, desmintió que haya sido mandado por algún espacio político “como se dijo”. “Todo lo que dije es lo que pienso y lo escribí sin ayuda de nadie. No voy a decir a quién pienso votar”, añadió.