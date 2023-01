Video: un camión sin frenos arrasó con cuatro vehículos y casi choca a un ciclista en Catamarca

Se difundió el video de un increíble choque que sucedió San Fernando del Valle, en Catamarca. El conductor de un camión cisterna se quedó sin frenos e impactó contra cuatro vehículos que se encontraban estacionados en la calle. Un ciclista que se encontraba en el lugar del accidente logró esquivar al vehículo.

El incidente ocurrió en la capital catamarqueña el pasado viernes, alrededor de las 18, sobre avenida Ocampo casi esquina con Nieva y Castilla.

El conductor de un camión Mercedes Benz, perteneciente a una empresa de desagote local, rompió los frenos y arrasó a cuatro vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida, dos frente a una reconocida estación de servicio del lugar.

Los cuatro autos que fueron arrastrados por el bólido fuera de control son: una Ford Ranchera, color negra; una Ford Ranger Raptor, color blanca; un Fiat Cronos, color gris; y una camioneta Nissan Frontier, blanca.

El medio local El Ancasti informó que dos ambulancias del SAME se hicieron presente en el lugar y un par de personas recibieron atención médica por algunos golpes recibidos. Sobre todo un remisero, que sufrió una lesión en un pie. Sin embargo, no fue necesario el traslado al hospital porque no revestían lesiones de gravedad.

Lo increíble de la grabación es que se observa a un ciclista que venía en sentido contrario al descontrolado camión y que se salvó de milagro. El hombre alcanzó a esquivar al vehículo que arrasó con todo lo que estaba detrás y se subió a la vereda.

El incidente ocurrió en la capital catamarqueña el pasado viernes. Foto: Web

En el lugar del accidente trabajaron policías de la Comisaría Quinta y personal de la Dirección de Bomberos.

El conductor del camión quedó demorado en la comisaría para evitar el ataque de los dueños de los vehículos implicados quienes pretendían hacer justicia por mano propia.