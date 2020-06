Video: paciente internado con Covid-19 denunció que le niegan el plasma porque es para los “VIP”

Un paciente con Covid-19 llamado Oscar Alfredo Gómez se hizo viral en las redes sociales, a raíz de un video en el que se lo ve desesperado por una presunta ausencia de plasma en su tratamiento, denunciando que se lo dan a “los políticos y los ricos”. Sin embargo, desde el hospital Santojanni (CABA) salieron a desmentir esa versión y explicaron qué fue lo sucedido.

“Hoy me enteré que soy un condenado a muerte. Un político que es asmático también, ya en el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor. Para todos los que están en villas, cuiden a su gente. No salgan. Yo no salía, hice todo bien. No sé cómo me contagié porque me cuidé demasiado”, dice Oscar, desde su cama en una habitación del hospital Santojanni.

“Renuncié a mi trabajo para cuidar a mi mamá de 77 años. Me puse mi negocio con mis ahorros y no pude trabajar por esto de la pandemia”, contó.

El caso de este hombre fue asociado rápidamente al del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien recibió plasma de pacientes recuperados e, incluso, ya fue dado de alta en las últimas horas.

Noelia Gómez, de 26 años, es quien compartió el video de su padre, Oscar, porque pedía donantes de plasma. Si bien ella dijo que se comunicaron con ella para darle el tratamiento a su padre, las autoridades del Santojanni indicaron otra precisión al respecto.

Según pudo saber Clarín, desde la cúpula de autoridades de ese hospital porteño explicaron que, por el momento, Oscar no recibirá plasma de recuperados. Pero no se debe a un faltante ni a una “exclusividad” con otros internados que sean funcionarios políticos. El pedido fue realizado al hospital Durand, donde se reciben las donaciones porteñas, y se confirmó la disponibilidad. No obstante, Oscar no recibirá plasma porque hay nueve personas en grave estado en el mismo hospital, que sí cumplían con los requisitos de aplicación que el viernes definirá el comité de bioética del Santojanni.

“Este paciente, Oscar, está en una sala de Covid-19 junto a otras 65 personas. Está saturando bien de oxígeno. Hablé con los terapistas y ellos no consideran que requiera asistencia respiratoria. De seguir así, no es candidato. Pero no hay un protocolo, el comité lo definirá para los pacientes que considere”, aclaró a Clarín Federico Charabora, que hace cinco años dirige el hospital Santojanni.

“No pasa lo que se está diciendo de ‘a Insaurralde sí y a otros no’. Tenemos enfermeras y médicos infectados en el Santojanni y a ellos no les dimos plasma. Es una decisión clínica”, añadió el médico.

Por otra parte, en provincia de Buenos Aires, hay 88 plasmas guardados. La “escasez” está atribuida protocolos que siguen las autoridades en base a antecedentes de otras epidemias como el SARS y el MERS. No todos los recuperados pueden donar ni todos los pacientes pueden recibir plasma.

Según explicó Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia bonaerense, solo reciben plasma quienes están en estado grave, cuando la saturación de oxígeno bajó a menos de 93%, presentan infiltración pulmonar (agua en los pulmones) y los resultados de laboratorio son perjudiciales en Proteína C Reactiva y ferritina, entre otros valores.

“Es el paso previo a que requieran la asistencia respiratoria. A las ocho horas la persona se siente mejor y nunca ingresa a terapia intensiva. En algunos casos, se puede utilizar en pacientes que hayan entrado muy recientemente a terapia pero no tengan enfermedades preexistentes con pronósticos desalentadores”, expresó la especialista.

¿Por qué esperar a que el paciente empeore y no dárselo a los leves o moderados? Etchenique también lo aclaró: “Cuando hoy llamás al médico porque tenés fiebre ¿te dice que tomes un ibuprofeno o te dice que esperes? Te dice que esperes. Esto no es un tratamiento, es un ensayo clínico. Tenemos que ver la evolución del cuadro para saber si el plasma sirve o no. No es cuestión de dárselo a todos. Salvo que el criterio cambie. Por el momento no es así”.