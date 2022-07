Video: malestar porque aseguran que rescataron a hinchas del Colo Colo antes que a niños y ancianos en Alta Montaña

El temporal en Alta Montaña, durante el último fin de semana, dejó a más de 300 personas varadas en medio de la traza del corredor internacional que vincula a Argentina con Chile, vía Mendoza. Si bien, muchos de los varados ya fueron rescatados, otros estuvieron esperando la ayuda de las autoridades, y como si fuera poco, cuando vino el rescate, en la aduana chilena, evacuaron primero a la barrabrava de Colo Colo, antes que a los niños y a los ancianos. Del lado argentino gendarmería informó que solo quedan dos autos particulares y 90 camiones.

Caro Miatello, una mendocina que emprendió su viaje hacia Chile para comenzar con un nuevo trabajo y quedó varada en la aduana del país vecino, contó que cuando fueron a evacuarlos primero lo hicieron con “la hinchada del Colo Colo, quienes se burlaron de nosotros que estábamos abajo”.

En un video que subió una mendocina se ve cómo los hinchas del Colo Colo son rescatados primeros por gendarmería, y le hacen burla a los niños y adultos que se quedan esperando.

Priorizaron de esa forma a los barras, antes que a los niños y adultos mayores, que los evacuaron después.

El video que generó indignación

En el video se puede ver cómo los subían al camión de gendarmería mientras los niños y adultos mayores hacían fila en medio del frío, el hambre, la sed y la incertidumbre.

El relato de los mendocinos

Carolina y Mauro Miatello, de 27 y 28, años respectivamente se quedaron varados en el Complejo Los Libertadores. Salieron en micro para Chile y se disponían a cruzar cuando el temporal los sorprendió el sábado último. Desde la frontera Mauro contó a Los Andes que “Ayer (por el lunes) pudieron evacuar a niños, adultos mayores y a la hinchada del Colo Colo. Pero todavía somos varios los que quedamos a la espera del próximo rescate”.

Pero la travesía y la desesperación de la situación hizo que pasaran una de sus peores experiencias. Carolina había contado en su cuenta de Twitter toda la travesía: “Viajamos con Andesmar el día sábado 09/07 a las 8:30 desde Mendoza. A las 12:00 llegamos a la aduana Argentina cuando el comunicado del cierre del paso los libertadores ya estaba emitido”.

A pesar del comunicado la empresa había decidido continuar el viaje, “llegamos a la aduana chilena a las 16:00 y cuando estábamos listos para salir hacia Santiago de Chile no nos dejaron continuar por las condiciones climáticas. Después de 12 horas sin poder comer nada, llegó un carrito que vendía café ($250 argentinos), agua y galletas a precios exagerados. Y quién no tenía plata no podía comer” contó Carolina.

Una joven contó en su relato cómo fue quedarse varados en la aduana chilena y cómo rescataron primero a la hinchada del Colo Colo.

“Esa misma noche los de PDI rescataron a los camioneros que quedaron varados en la ruta y a las personas que se transportaban en sus vehículos particulares; además llegó a pie la hinchada del Colo Colo. A estos últimos le asignaron habitaciones en el refugio, donde pudieron higienizarse y ver el partido de fútbol”, relató indignada la joven.

Luego los llevaron de a grupos de a 15 al comedor, y después de dos horas de espera pudieron comprar comida, “pudimos comprar 3 empanadas ($1800 arg). Al día siguiente nos dieron una sopa en el almuerzo, y una sopa con un plato de arroz en la cena. Ayer solo nos dieron una bolsa con algunos alimentos en el desayuno” detalló.

Ayer a las 14 les avisaron que podrían bajar a Santiago, entonces comenzaron a hacer el conteo de la gente y preparar los micros, pero a las 16 “cuando estábamos a punto de salir, llegó el ejército de Chile con 4 camiones, quiénes nos impidieron continuar porque la ruta no estaba en condiciones para transitarla en micro, y comenzaron a evacuar gente”, ahí fue cuando comenzaron por los barras de Colo Colo, y luego los adultos mayores y niños.

Recién hoy vinieron a evacuarlos, desde el sábado que estaban varados “cerca de las 14 de hoy llegaron los camiones militares que vinieron a evacuarnos”, contó desde la frontera Mauro a Los Andes pasado el mediodía de este martes.

Una vez que lleguen a Santiago podrán continuar con el itinerario y volar hacia el norte del país. “Están en contacto eventualmente con nosotros, porque les cortan internet. Tanto el Gobierno argentino como la empresa de micros nos dicen que están todos los problemas resueltos, pero es del lado argentino. Hay argentinos del lado chileno -inclusive hay niños- que no han podido regresar. Y ni siquiera podemos ir hasta el lugar a llevarles comida, abrigo o ver cómo están”, destacó el tío de ambos jóvenes, Ricardo Mansilla.

Por el lado argentino, gendarmería nacional informó que hoy se retiraron vehículos particulares, quedando solamente 2. También se bajaron 100 camiones y quedan 90 que bajarán mañana.