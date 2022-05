Video: le robaron la bicicleta que usa para ir a trabajar, todo quedó filmado y pide ayuda para recuperarla

Un hombre robó una bicicleta en La Consulta, frente a la iglesia, y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Su dueño intenta recuperarla y por eso, con ayuda de amigos, difundieron el video y las imágenes. Piden información para poder dar con el rodado o con la persona que se la llevó. El hecho ocurrió el martes a las 16.44hs frente a la iglesia del pueblo de San Carlos, precisamente en la calle San Martín, a metros de Ejército de los Andes.

“Hoy nos robaron está bicicleta. En La Consulta enfrenté de la iglesia, en las cámaras se ve el momento dónde se la llevan y la persona. Por favor si alguien la ve se puede comunicar 2622535050 con Dalmiro Elian Kuri. Gracias” publicó Flor Ferreryra en Facebook apelando a la solidaridad de los vecinos.

En diálogo con Los Andes, Dalmiro Elian Kuri contó “yo vivo en un edificio en el primer piso y para ingresar al edificio tenés que entrar por un pasillo y a mano izquierda tenemos un pasillo interno donde tenía la bicicleta. Ha entrado el individuo, la ha sacado y ha salido andando en la bicicleta como si nada.”

El dueño de la bici asegura que fue exactamente a las 16:44 que el ladrón sale del edificio, ya que pudo verlo en las cámaras de seguridad de una ferretería que está frente a su edificio. Y asegura que por poco no alcanzó a ver el delito en vivo: “yo bajo a las menos diez, no lo alcanzo a pillar por 5 o 6 minutos. Salgo y me doy cuenta que no está la bicicleta y le pregunto a la vecina y me dice ‘yo acabo de subir a las y 35 y estaba ahí”.

Acto seguido Dalmiro salió en búsqueda de su bici, para ver si lograba encontrarla “hice una cuadra más y habían dos policías en la esquina, me dijeron que tenía que ir a hacer la denuncia primero, que ellos no habían visto nada. Fui a hacer la denuncia y seguí buscándola”, relata el damnificado.

Aún no tiene noticias de su bicicleta ni ha sabido nada de ella, Dalmiro intentó todo lo que estaba a su alcance: “En el semáforo de la calle San Martín, a una cuadra de donde vivo yo, hay cámaras municipales pero no andan. Anda una sola cámara pero solo enfoca un pedacito de la calle. Yo pensé, de última, para ver de dónde venía o ver si podía reconocerlo, pero no. Resulta que las cámaras están al divino botón porque no andan”, dijo indignado Dalmiro.

No hay noticias, ni se sabe nada al respecto de la bicicleta de Dalmiro, la cual era su único medio de movilidad para ir a trabajar y trasladarse.

Video del robo de la bicicleta

En el video puede verse como el ladrón sale de un complejo andando en bicicleta y sigue su camino a plena luz del día con total tranquilidad.

“Por favor si alguien sabe algo se le agradece”, es el mensaje de Dalmiro para poder dar con su bicicleta, la cual es una KTM rodado 29.