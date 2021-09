Video: la emoción de Zoe, la niña hipoacúsica que volvió a escuchar por la solidaridad de un vecino

La historia de Zoe Albornoz tocó el corazón de cada mendocino. La nena de cuatro años vive en Godoy Cruz y es hipoacúsica, por lo que requiere de un implante coclear para poder escuchar. En este sentido, hace algunas semanas, la mochila en la que la familia de la pequeña llevaba las baterías de su audífono, el cargador del mismo, el equipamiento para mantenerlo y el estuche se extravió en el interior de un micro.

“Al no tener las baterías y sus cargadores, no puedo mandar a Zoe al jardín ya que no escucha y no va a estar atenta a nada. También tiene estimulación los miércoles, pero es con sonido por lo que necesita eso sí o sí”, explicaba Antonella a este medio cuando ocurrió el suceso.

La madre y su familia encabezaron una campaña desesperada que se volvió viral para dar con estos elementos que necesitaba su hija para desarrollar su vida con normalidad. Afortunadamente, en las últimas horas, Héctor Scossaffia, un vecino de la niña y que leyó la historia en Los Andes, le prestó un cargador hasta que consiga uno propio.

De esta manera, Zoe podrá volver a sala de cuatro años y a los talleres de estimulación a partir de este lunes. La emoción de la pequeña quedó reflejada en un video que cautivó a todos en las redes sociales.