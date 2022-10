Video emotivo: acudió a la boda de su hijo, pero ella terminó siendo la novia

Una historia romántica y conmovedora trascendió en TikTok. Rosa tiene 59 años y fue al Registro Civil porque (según le hicieron creer) se casaba su hijo mayor y ella era la testigo. Sin embargo, la historia tuvo un pequeño giro inesperado y todo quedó retratado en un video que se viralizó rápidamente.

El martes 27 de septiembre, a las doce del mediodía, Rosa tenía una cita en el Registro Civil de Escobar ya que, supuestamente, se casaba su hijo mayor y ella era la testigo. Pero cuando llegó se llevó una gran sorpresa: la que se casaba era ella. José Ramón, su pareja desde hace 36 años, llevaba más de un mes con los preparativos para el gran día donde le pidió matrimonio delante de todos sus familiares y amigos. El momento, captado en un tierno video, se volvió viral en TikTok.

“Todavía sigo emocionada, no lo puedo creer”, repitió Rosa una y otra vez. Pero, ¿cómo empezó la historia? “El 14 de agosto mi marido cumplió años y cuando iban a cortar la torta, mi hijo mayor anunció que se iba a casar el 27 de septiembre”, le contó a La Nación. Ella iba a tener un rol muy importante porque la eligieron como testigo. Ante este evento, sus nueras la llevaron a la peluquería y manicura y uno de sus hijos la acompañó a comprarse ropa. Ella no sospechaba de absolutamente nada.

Se terminó casando ella

El tan ansiado día llegó y la familia se reunió en el Registro Civil de Escobar. Luego de que hicieran pasar a los testigos y minutos antes de que el reloj marcara las doce, hora donde los novios se convertirían en marido y mujer, José quiso decir unas palabras. Rosa pensó que iba a hacer algún chiste, pero todo lo contrario, habló más en serio que nunca.

La mujer describió con lujo de detalle ese momento, como si aún pudiera verlo fresco en la retina. José metió la mano en el bolsillo del, sacó una cajita roja y le preguntó: “Rosa Geicochea, ¿te querés casar conmigo?”. Completamente desconcertada y sin entender en un ciento por ciento lo que pasaba, pero repleta de amor aceptó la propuesta.

Florencia, su sobrina, fue la encargada de compartir el video en TikTok que rápidamente se volvió viral. Cientos de usuarios reaccionaron y comentaron la emoción que les provocó el gesto. “No importa la edad para tanto amor”, “Me hicieron llorar”, “Que lindo saber que el amor existe. ¡Felicidades!”, escribieron algunos en la publicación, mientras que otros agregaron: “Llevo 21 años de felicidad con mi marido, pero no se quiere casar. Después de este renuevo mis esperanzas”, “Por más sentimientos así... un amor sincero”.

Más allá de los emotivos mensajes que recibieron por el video, algunos se preguntaron ¿por qué si llevan juntos 36 años, con hijos y nietos, decidieron casarse recién ahora? Rosa explicó que cuando lo conoció tenía 21 y él 30. Ella tenía un hijo de una pareja anterior y él era divorciado. “Vivíamos bien, nos queríamos y no nos hacía falta la libreta. Con el tiempo empezamos a pensar en casarnos, él me lo repetía todo el tiempo. Cuando mi hijo contó que se iba a casar, me dijo que los próximos éramos nosotros”, recordó con la voz cargada de orgullo.

Pero, la realidad fue que la boda de su hijo nunca existió. Todo fue una excusa para reunir a la familia, quienes se enteraron cuando llegaron al Registro Civil, que los que se casaban eran Rosa y José Ramón y que su hijo y su nuera, los supuestos novios, oficiaron de testigos. Luego de dar el sí, hicieron un íntimo festejo en un salón donde a medida que llegaban los invitados tuvieron que explicarles el inesperado giro que tuvo el día.