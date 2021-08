Video: el momento exacto del brutal ataque de tres perros a una mujer que volvía a su casa

Una mujer fue atacada brutalmente por tres perros cuando regresaba a su casa del trabajo en el partido de San Martín, Buenos Aires. Resultó herida en manos y brazos y fue derivada al hospital Thompson.

De acuerdo con los fuentes policiales, el hecho ocurrió en Félix Ballesteros al 4.000 de la localidad de José León Suárez, cuando la señora de 59 años caminaba por las calles de la zona y resultó sorprendida por los sabuesos que la atacaron.

Un vecino que vio el momento del ataque salió con un palo de su casa y comenzó a golpear a los perros para que soltaran a la mujer. Las imágenes quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de la zona.

En tanto, el dueño de los perros contó que los animales siempre están encerrados en el patio de la casa de su abuela.

“Pedimos disculpas y pedimos perdón”, dijo el hombre en declaraciones al canal A24 y contó que habló con la víctima para disculparse y ponerse a disposición.

“Estoy todo el día trabajando, no me dedico a los perros”, agregó el hombre y su abuela, que es la dueña de la casa donde estaban los canes, comentó que “no son perros que tienen hambre, están todo el día conmigo, no sé cómo se escaparon”.

Sin embargo, un vecino de la zona contó que esto ya pasó otras veces, pero que nadie se animaba a denunciar porque uno de los perros pertenece a la abuela y los otros dos al hijo de la mujer, y está preso.

“Rompen todas las bolsas de la cuadra buscando comida. No es la primera vez que los perros atacan a alguien. Uno de ellos nos atacó a mí y a mi hijo la semana pasada”, dijo la madre del joven que salió a defender a la vecina atacada.

Por el momento, la carátula de la causa es lesiones culposas y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de San Martín.

Desde la fiscalía se dispuso el alojamiento de los tres perros en el área Zoonosis del municipio.