Video: el enojo de un policía que abandonó un móvil de C5N en vivo

Momentos de tensión se vivieron durante una entrevista que realizó el periodista Alejandro Bercovich, de C5N. Es que el policía al que estaba entrevistando, Mariano Alderete, vocero de los uniformados que protestan por un incremento salarial, decidió abandonar el móvil sin mediar palabras.

El uniformado se molestó y cuando el conductor de Brotes Verdes opinó que se encontraba haciendo política. “Yo no hago política”, enfatizó Alderete, a lo que Bercovich retrucó: “De alguna manera lo hace, por eso está al frente de una manifestación y hablando con la prensa”.

El efectivo policial, respondió: “Soy consciente de qué manera iba a ser esta charla. Lo único que pido es que la información no se tergiverse, que no informen a la ciudadanía sobre algo que no está sucediendo. Acá no se está atentando contra la república”.

En ese instante el efectivo decidió abandonar la entrevista y retirarse dejando la periodista con la palabra en la boca.