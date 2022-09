Video: el emotivo momento en el que un cóndor se posó al lado de un fotógrafo en un cerro

La naturaleza se caracteriza por ser indomable, intempestiva y sorprendente, y con frecuencia topa de forma inesperada a los seres humanos. En Mendoza, distintos episodios capturaron la atención pública y se viralizaron, como la historia del cóndor que se bañó en el dique de Valle Grande o la reaparición del gato andino.

Pues bien, recientemente se difundió en las redes el video que un fotógrafo cordobés grabó mientras subía cerros en las Altas Cumbres. El joven había hecho un alto durante la travesía en una de las partes más altas de su ascenso y se sentó a contemplar el paisaje cuando, de forma sorpresiva, un cóndor se posó a centímetros de él e incluso ambos tuvieron un breve contacto.

El protagonista de la historia es el reconocido fotógrafo Matías Giorgi, quien se caracteriza por tomar postales únicas de la naturaleza de su provincia. El hecho ocurrió en el mes de mayo, cuando Matías fue con un grupo de amigos a caminar en las inmediaciones del nacimiento del río Mina Claver.

Allí fue que tanto él como sus acompañantes comenzaron a divisar varios ejemplares sobrevolando el lugar. El avistaje tuvo lugar un día de semana, motivo por el que no había otras personas más que ellos en el lugar y esto ayudó a que las aves se mantuvieran cerca.

“Durante unos 45 minutos estuvieron volando a nuestro alrededor, cada vez más cerca. Planeaban en un determinado momento hasta uno o dos metros encima de nuestras cabezas”, contó a La Voz.

“En determinado momento uno de ellos, un cóndor joven, se posó sobre la piedra en donde estaba sentado. Todos nos quedamos viendo unos 20 minutos aproximadamente, sin hacer ruido, hasta que se fue acercando y acercando. En determinado momento lo tenía a mi lado, así que decido estirar la mano para ver qué hacía. Y lejos de irse, se quedó ahí, como lo que se ve en el video”, agregó Matías.

Giorgi puntualizó que ninguno de sus amigos o él utilizaron cebos o algo en particular para que se acercara de esa manera. “De hecho tampoco lo hacen si alguien cree que eso puede atraerlos”.

“Fue algo fortuito, que no se si va a volver a pasar otra vez en la vida. Cada vez que veo el video no puedo creerlo y me sigue emocionando”, cerró el joven.