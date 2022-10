Video: captó movimientos extraños en su baño y asegura que es un fenómeno paranormal

Angelo Badiano, ha creado una cuenta en Tiktok dedicada únicamente a difundir actividades paranormales captadas con su cámara. Compartir dicho contenido no le supone mucho trabajo puesto que las mismas suceden dentro de su casa y cada vez con mayor intensidad. En este caso, la filmación en cuestión se trata de un simple fragmento enfocando la puerta de la ducha, la cual se abre sin fuerza aparente. El video despierta incertidumbre entre los usuarios.

La grabación, que se hace viral en TikTok recolectando hasta el momento más de 7 millones de vistas, evidencia el momento en el que un ente paranormal hace de las suyas para asustar a los habitantes. Y es que, de manera inesperada, una fuerza paranormal azota el el baño de la familia como dando una señal de su presencia.

Se trate o no de un fenómeno paranormal, para el dueño de casa no existe otra explicación. Porque si bien el video viral se centra en parte de la ducha, en un par de grabaciones más el usuario prueba que cada rincón de las habitaciones, especialmente el baño, tiene alguna energía paranormal que los azota. “Esto es algo de lo más claro que he logrado captar en casa en mis experiencias paranormales”, escribe el autor del video en TikTok.

Manos marcadas, sombras, juego con las luces y hasta voces perturbadoras, son algunas de las actividades con las que tiene que convivir la familia. Debido a la intensidad con la que ha ido incrementando estos extraños sucesos con el nacimiento de su hija, Angelo ha decidido instruirse en el campo de lo paranormal y así poder entender que sucede con el ambiente familiar puertas adentro.

Mientras Badiano tiene que lidiar con las cotidianidades extraordinarias de su hogar, los usuarios se han manifestado en las redes. Desde recomendaciones como: “hablarle a un padre a que bendiga la casa”, “hacerle un exorcismo” y decirle “Reza 3 aves marías y arrodíllate”. Otros tienen duda sobre la tranquilidad del hombre ante tales fenómenos y comentan sus videos con mensajes como: “Casi te creo”, “Tu tranquilidad me hace no creerte, lo siento”, “No te burles de nosotros, compadre”, entre otros.