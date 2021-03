Video: bomberos rescataron a un bebé en medio de la fuerte tormenta en San Carlos

San Carlos fue el departamento más afectado el fin de semana por la fuerte tormenta , que dejó evacuados, casas anegadas y daños en viviendas, además de cortes de luz y hasta un incendio por la caída de un rayo.

Uno de los momentos más dramáticos del diluvio sucedió en la calle Superiora, donde la creciente requirió la rápida intervención de efectivos de la Policía. Según indicaron testigos a El Cuco Digital , allí se celebraba un cumpleaños y en las imágenes se puede ver cómo los bomberos rescataron, en medio de la desesperación, a un bebé, mientras el papá subía al camión.

“En la calle La Superiora y en la calle Ejército de los Andes se quedaron muchísimos vehículos parados y tuvimos que hacer que se volviera toda la gente, había mucha gente con pánico. En la calle La Superiora se rescató a una familia con niños, allí solo se pudo entrar con camiones porque el agua que bajaba era algo terrible para vehículos chicos”, informó Carmen Gauna, jefa de Bomberos Voluntarios de San Carlos.

Lo que dejó la tormenta en San Carlos - Gentileza / El Cuco Digital

Según Defensa Civil se registraron 183 reportes de incidentes relacionados con la tormenta en ese departamento del Valle de Uco: 14 árboles caídos, 15 casas anegadas y 154 personas asistidas.

Un hecho que preocupó también a los habitantes fue el incendio ocasionado por la caída de un rayo en una plaza de Eugenio Bustos.

Por su parte, Rolando Scanio, intendente de San Carlos, añadió que desde el municipio se asistió a más de 500 personas, que habitualmente llueven en esta época 30 mm y ya hubo 58 mm.

“Tuvimos desde el sábado a la tarde-noche, incluso anoche bastantes inconvenientes con el tiempo, sobre todo lluvia y viento y en algunos sectores con células de granizo, afectando poco el viñedo, pero sí tuvimos muchos inconvenientes con viviendas. Hay algunas viviendas que se han caído, asistimos a más de 500 personas, algunas fueron evacuadas en nuestro albergue municipal, otras autoevacuadas”, detalló en CNN Radio Mendoza.

“Nos pusimos a trabajar con áreas municipales, Policía, bomberos, Vialidad, Irrigación, y a distribuir tareas para tratar de llegar a todos lados. Sobre todo (la tormenta) afectó La Consulta, Eugenio Bustos y parte de la villa de San Carlos. Afectó mucho las zonas suburbanas y rurales, tenemos calles intransitables, rutas provinciales que en forma intermitente fueron cortadas para trabajos de limpieza y asistimos permanente con mercadería, nylon, frazadas, colchones”, agregó.

“Contra la naturaleza no se puede y esta vez nos castigó feo, no hablo de la producción porque esta vez no afectó de manera considerable, pero sí a la población en general así que hay muchas casas que se llovieron, canales que se desbordaron, la calle era un río, fue bastante compleja la situación y fueron varias calles”, lamentó Scanio.