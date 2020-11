La empresa Royal Caribbean, con sede en Miami, anunció que está en búsqueda de voluntarios que se animen a viajar gratis en crucero a Bahamas para probar el protocolo de turismo contra el Covid-19.

El destino de la primera travesía es CocoCay, la exclusiva isla para parejas y familias, destacada por su belleza natural, sus toboganes y sus actividades de entretenimiento.

“Estamos comprometidos a tomarnos el tiempo para hacer las cosas bien. Esto incluye capacitar a nuestra tripulación en nuevos protocolos de salud y seguridad y realizar una serie de viajes de prueba para evaluar los protocolos en condiciones del mundo real”, declaró Vicky Freed, vicepresidenta de Royal Caribbean, en una entrevista con Travel+Leisur.

CocoCay, la isla exclusiva de Royal Caribbean en Bahamas - Web

La actividad de los cruceros no se reanudará hasta 2021, pero las principales líneas de cruceros ya ultiman detalles de sus extensos protocolos y mejores prácticas, incluido Royal Caribbean y el panel de navegación saludable de Norwegian Cruise Line.

Además de entrenar a los miembros de la tripulación para detectar Covid-19, como lo requiere el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), las principales líneas de cruceros también probarán a los pasajeros en busca del virus antes de permitirles embarcarse en cualquier barco, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés).

Cuando se reanude la navegación, es probable que Royal Caribbean busque comenzar con cruceros cortos a su isla privada CocoCay.

"Vamos a realizar una serie de viajes con nuestros empleados y otros voluntarios para probar los protocolos y hacer modificaciones”, dijo Freed.

“Va a requerir mucho trabajo para reiniciar las operaciones. Es complicado seguir toda esta recomendación de los CDC y lo vamos a hacer”, agregó entusiasmada. Para los viajes de prueba, la compañía estadounidense planea utilizar sus barcos The Mariner y The Navigator of the Seas como primer paso.