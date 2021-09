Vendimias departamentales: reina la incertidumbre, pero algunos municipios confirmaron fiestas presenciales

A esta altura, en otros años la fiesta de la Vendimia ya estaba estaba en marcha. Se trata de un proceso que, si bien tiene un momento cúlmine en marzo, requiere de una amplia organización y múltiples eventos previos, en particular a nivel departamental. Sin embargo, la pandemia y las elecciones legislativas en el medio han dilatado los tiempos de definiciones de este festejo popular tan arraigado en la cultura mendocina.

Pocos departamentos tienen decisiones tomadas, otros están comenzando las reuniones y algunos, nada: aún están a la espera de un protocolo y de mayores definiciones de parte del Gobierno de la Provincia.

En general, los departamentos consultados por Los Andes aspiran a hacer actividades presenciales en el marco de lo que establezca el Ejecutivo. Cabe recordar que los festejos de 2021 estuvieron enmarcados en la circulación del virus Sars Cov-2, por lo que no hubo eventos presenciales como se los conocía: Mendoza se quedó sin acto Central, Vía Blanca, Carrusel y las fiestas departamentales de antaño. Fueron reemplazados por producciones audiovisuales que se proyectaron en diferentes espacios con capacidad de público limitada y otra para la celebración central.

Las Heras picó en punta

Pero hay indicios de que esta vez podría ser diferente. Las Heras picó en punta este año y ya anunció que hará las vendimias distritales en octubre. Guaymallén y Luján también tienen intenciones de hacer eventos presenciales. Eso sí: el resto sigue “en veremos”.

Las Heras desarrollará las vendimias distritales en octubre, en diferentes espacios al aire libre. Por ello, hace unos días abrió la inscripción a candidatas a representantes para cada uno de los 12 distritos lasherinos que se agruparán en 6 vendimias.

Las vendimias distritales “Con alma de barrio” buscarán “rescatar el espíritu de los clubes sociales”, informó la comuna. Incluso, desde Las Heras han definido a cargo de quién estará la parte musical. Actuarán, así, la Orquesta Popular Pozzobón, el dúo Los Cumpas –que está cumpliendo 40 años de trayectoria– y el DJ Simón Péndolas.

Los detalles para las candidatas y las fechas de los eventos están publicados en la página del municipio.

Guaymallén, con una fiesta oficial y otra paralela

En Guaymallén informaron que se harán las vendimias distritales, bajo modalidad presencial y que serían en diciembre.

Cabe recordar que este departamento es el único que ha dispuesto no realizar más la elección de representantes luego de que el 18 de febrero el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza en este sentido. Desde mayo se está gestando una vendimia paralela, que se ha mencionado como una “Vendimia del pueblo” y en la que se buscará elegir una representante departamental. La organización está a cargo de CoReGuay (Comisión de Reinas de Guaymallén), junto con un grupo de artistas y vecinos, y será dirigida por Alejandro Conte. La fiesta contará con 130 artistas y su concreción será posible gracias a aportes voluntarios, de hecho, han informado que ya cuentan con el apoyo de varios auspiciantes.

María Paula García (reina Nacional 2007) impulsa una Vendimia paralela en Guaymallén con elección de soberana.

Luján bimodal

Gonzalo Ruiz, subsecretario de Turismo y Cultura de Luján anticipó que la intención es hacer celebraciones presenciales dentro del marco de lo posible y que continuarán con la elección de representantes.

Saben que la Vendimia es una instancia de mucho arraigo popular y es por eso que buscan propuestas que afiancen este concepto.

En el marco de la pandemia dijo que el punto de partida es lo que ya hizo el municipio el año pasado: un mix entre presencial y virtual en un entorno de bodegas.

La idea es seguir con esa propuesta, “Vendimia en Bodegas”, como un producto que llegó para quedarse. Se desarrolla en varios de estos espacios emblemáticos de la producción vitivinícola del departamento e involucra un producto audiovisual y la intervención artística en vivo de músicos y bailarines.

“Eso va a seguir como un producto nuevo porque ya es una marca registrada del municipio, cumpliendo los protocolos, se realiza en dos días: sábado y domingo”, explicó.

En cuanto al festejo central lujanino, adelantó: “Creo que hay que volver a la vendimia popular en el predio de Feriagro”.

En definitiva, cree que las vendimias podrían hacerse presenciales con protocolos teniendo en cuenta que están flexibilizándose actividades pero subrayó que para mantenerlo es fundamental respetar las normas. “Hay una gran necesidad de la comunidad después de un año y medio de sufrir esta pandemia encontrar forma de ir saliendo de a poco”, subrayó.

A la espera

En principio, desde la llegada del Sars Cov-2, las decisiones deben tomarse sobre la marcha. Incluso el gobierno provincial ha tenido pocas definiciones sobre Vendimia. La ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, anunció lo esencial: en 2022 la fiesta volverá al teatro griego Frank Romero Day. Será el sábado 5 de marzo y no habrá un especial audiovisual de características similares al que se produjo en la Fiesta pasada.

No hay definiciones sobre la cantidad de asistentes o si se harán las repeticiones. Desde el área esperan ir puliendo detalles en función de la situación epidemiológica.

Por eso, gran parte de los municipios consultados señalaron que esperarán a ver qué dispone el gobierno para avanzar en el mismo sentido.

Tal es el caso de San Martín. Laura Uano, directora de Cultura comentó que están iniciando reuniones por el tema.

“Vendimia es algo importante en la agenda cultural y estamos preparados para amoldarnos a los protocolos según se disponga”, expresó. En principio, el intendente Raúl Rufeil, no está pensando en no hacer Vendimia ni dejar de elegir representantes, pero falta definir los “cómo”.

En este departamento esperan tener detalles la próxima semana, lo mismo que se señaló desde Godoy Cruz.

En Maipú esperan hacer, por lo menos, algo similar a lo de este año. Es decir, todo lo que permita el protocolo, con la mayor presencialidad posible, ya que consideran que la Vendimia, además de su raigambre cultural, favorece el turismo y hace visible al departamento y a sus servicios.

En la fiesta pasada, para las vendimias distritales realizaron una celebración en la que se reunió a no más de 200 personas, incluyendo todos los distritos, las candidatas y sus familiares. Fue sin público.

Así las cosas la mayoría no tiene mayores definiciones pero habrá por estos días. En varios municipios señalaron que desde hoy martes mantienen reuniones y otros las tendrán en breve.

Fuera de agenda todavía

Por el contrario, en Tupungato informaron que la Vendimia no es algo en lo que que estén trabajando por el momento y que el municipio está abocado más a otros temas necesarios. En Ciudad dijeron que no está en agenda todavía y que no habrá cambios en la elección de la representante.

En Tunuyán esperan ver cómo sigue la situación de la pandemia y priorizaron el tema de las elecciones.

En tanto, Diego Rodríguez, director de Cultura de San Rafael comentó que todavía no hay información precisa de lo que dispondrá el Gobierno provincial para la Vendimia Nacional. Por ello, “todavía no he convocado a la Comisión Vendimia para resolver el camino que seguiremos. Atentos y cautelosos sobre todo al camino de la pandemia, que sabemos no terminó y pensando posibilidades para dicho evento mientras tanto”.