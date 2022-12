Vendimia: si no se consigue sponsor, la Reina no tendrá su 0 km

La primera Fiesta Nacional de la Vendimia presencial, tras dos años de pandemia, tuvo particularidades, como una elección tras dos años sin nueva representante, la ausencia de Guaymallén en la elección, como la falta de uno de los premios más atractivos para la soberana, el auto cero kilómetro.

La reina de la Vendimia 2022, Natasha Sánchez, admitió que no había sido galardonada con este obsequio y que no conocía las razones por las cuales este año, no hubo un vehículo.

“No conozco los detalles. Pero no he recibido el auto, todavía tengo un tiempo más de reinado, quizás se concrete más adelante”, dijo la joven de 21 años, sucesora de Mayra Tous, elegida en 2020.

La entrega de un vehículo era parte de la tradición que transcurrió por 19 años, según se describe en la página institucional de los supermercados Vea, sponsor de este premio. El último documentado fue el del 2020 para Mayra Tous, que fue premiada con un Nissan March cero kilómetro.

La joven tupungatina que contrajo matrimonio hace pocos días, pudo subirse a su auto con olor a nuevo, varios meses después por la situación sanitaria.

“Estoy muy contenta y emocionada. Después de varios meses se pudo concretar a pesar de todo lo que está pasando. Fue algo muy íntimo, simplemente la entrega del auto y a Eugenia (Serrani, la virreina) una orden de compra. Estoy muy agradecida y feliz. Ahora me voy para Tupungato en mi auto”, dijo hace dos años, la última vez de este reconocimiento en la historia de la Vendimia.

Un año antes, María Laura Micames también recibió un cuatro ruedas nuevo y además se le entregó una importante orden de compras.

Micames de San Carlos accedió a un Volkswagen Gol 0 Km y Julieta Lagos se hizo acreedora de un Volkswagen Up 3 puertas Take 1.0, en 2018.

Mayra Tous, la exreina de la Vendimia, fue la última que recibió el auto de Vea.

Como uno de los principales sponsor de la fiesta máxima de los mendocinos, se continuó con esta acción hasta la pandemia.

Según detallaron desde el Gobierno provincial la incertidumbre que generó la crisis sanitaria de si realmente iba a haber una vendimia presencial, hizo que se desinflen las expectativas de los patrocinantes.

“El auto era un obsequio que hacía posible Vea en una acción de markenting, pero el Gobierno no se hace cargo de esto”, aclararon fuentes del Ministerio de Cultura y Turismo.

A la vez, agregaron: " El tema del auto de la reina fue históricamente una iniciativa de marketing de una empresa privada. Concretamente una cadena de supermercados que le regalaban a la reina electa este 0km. El año pasado ya no hicieron esta acción, es algo que nos excede. El gobierno no compra este vehículo. Eso fue así unos años y quizás a futuro podría ser esta misma u otra acción de otra empresa sponsor”.

Los picos de casos de coronavirus que se registraron luego de las Fiestas de Fin de Año, al inicio de 2022 y la suspensión de eventos como el Mendorock no fueron la mejor antesala para que se reanudara la acción de marketing.

Los Andes intentó comunicarse con las autoridades de Marketing de Vea Supermercados y aclararon que no tenían pendiente ningún automóvil para las reinas, aunque no se explayaron si este año se iba a reanudar con la primera fiesta en la que hay certezas de que será presencial, bajo el nombre “Juglares de Vendimia”.

Si bien el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia comienza el sábado 26 de febrero de 2023 con la Bendición de los Frutos, la celebración más importante será del 3 al 6 de marzo. La Vía Blanca de las Reinas se realizará el viernes 3 de marzo, mientras que El Carrusel y el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia de Mendoza se realizarán el sábado 4 de marzo. Las repeticiones del Acto Central tendrán lugar los días 5 y 6 de marzo de 2023