Vendimia 2022: quieren que vuelva al Frank Romero Day

Para esta fecha ya deberían haber empezado, o estar próximos a iniciar, los preparativos para la Fiesta de la Vendimia 2022. De esta manera, y tal como ocurría el año pasado la incertidumbre respecto a su realización virtual o presencial vuelve a repetirse.

De hecho, hace exactamente un año el gobernador Rodolfo Suárez declaraba que “Es difícil que lleguemos a Vendimia con todo solucionado en una situación de pandemia”. Hoy, un año más tarde y con la experiencia de la película “Historias de Vendimia” que se proyectó en simultáneo en diferentes espacios en reemplazo del Acto Central, tal vez las certezas sean otras. De todas formas, aun no hay nada concreto.

Por ahora, la vuelta al Frank Romero Day son expresiones de deseo. La ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, aseguró en una entrevista que le realizaron en Radio Mitre que aspiran a una posible presencialidad. “Incluso en la Vendimia de este año manifestamos que era una medida provisoria (la virtualidad), si bien fue una experiencia exitosa, aspiramos a volver lo antes posible a una presencialidad. Por ahora aspiramos a una Vendimia presencial, vamos a trabajar en eso con las asociaciones, sindicatos y directores”, dijo la funcionaria.

Por otro lado, agregó que seguramente habrá un protocolo especial y algunas condiciones especiales. “Evaluaremos para qué cantidad de público pero tener alguna presencialidad”, declaró la funcionaria que será precandidata a senadora nacional en las PASO. Recordemos que más allá de lo que se decida para esta ocasión desde el ministerio ya adelantaron que debido al éxito de convocatoria que tuvieron en marzo pasado se repetirán los “Puntos Vendimia”, desde donde se pudieron ver las “Historias de Vendimia” para la fiesta central del 2021.

Federico Ortega, director de actores en la última vendimia presencial (2020) dijo que por ahora está todo “bastante verde” porque otros años a esta altura si bien no se hacen ensayos ni nada parecido las bases y condiciones de la vendimia del siguiente año ya estaban definidas. “Las bases y condiciones a esta altura ya estaban presentadas. Y aun no están. Y necesitás saberlo para poder organizarte como equipo, porque hay que presentar todo el staff, el guión la puesta en escena, el trabajo de los ingenieros. Que hoy no estén las bases y no se sepa se nota que está dilatado y que están especulando con la desorganización del sector luego de un año complicado”, dijo.

En tanto, en off, un director de Vendimia dijo que solo se sabe lo que ha trascendido por los medios pero que en el grupo de directores de vendimia aún no hay noticias al respecto. De todas maneras, Alejandro Grigor, director de tres vendimias nacionales aseguró que están “todos preocupados”.

Según comentó a Los Andes, este momento del año se vive con incertidumbre por parte de los hacedores del espectáculo y que, en su opinión personal, todo se terminará definiendo después de las elecciones. “Igual, para ponerle un manto de piedad en otras épocas, en otros años, han largado el concurso en octubre o noviembre y en diciembre ya se estaba laburando. Ya ha pasado. Lo que pasa es que esta vez es mas complicada porque es que no sabemos con que vamos a empezar. No se nos convocó mas”, indicó.

Continuando, dijo que de todas formas “hay poca onda” en el ambiente. “Yo ya he estado escribiendo, pensando, pero no he convocado equipo, no se si me voy a presentar todavía. Hay incertidumbre y desgano”, comentó e indicó que el factor pandemia también tuvo incidencia en el humor general. Por último, recordó que el año pasado los directores de Vendimia enviaron una carta al gobernador para que la Fiesta se hiciese igual y que el resultado de esto funcionó. “Creo que el tema del cine tiene que seguir, pero considero que los videos o cuentitos deben mostrar a Mendoza, para que la gente venga”, cerró.

El producto audiovisual

Otro elemento a tener en cuenta es que el producto audiovisual con el que se rindió homenaje a la cosecha y sus protagonistas en marzo pasado habría llegado para generar cambios que para muchos son inevitables. Al respecto, luego de la fiesta se dijo desde el Ministerio de Turismo y Cultura que hacer la fiesta tradicional y un producto audiovisual es muy difícil por los costos que implica. Pero que sí creían que elementos de una pueden empezar a convivir con la vendimia tradicional.

Al respecto, desde el Colectivo y Las Audiovisualas, que produjeron la película de este año, enviaron una carta a Juri para solicitarle una audiencia en la que se comience a gestar un nuevo producto audiovisual complementario en caso de que sea presencial o como soporte para la difusión y realización Fiesta.

“El 2021, nos sorprendió como sector, al tener que asumir la realización del film en episodios Historias de Vendimia, el cual con el esfuerzo y compromiso de las asociaciones Audiovisualas Mendocinas y Colectivo Leonardo Favio, llevamos adelante en tiempos récords pero con gran entusiasmo (…) Más de 1.000 artistas, entre actores y bailarines, fueron convocados para formar parte del elenco de esta producción, y se generó trabajo para más de 300 técnicos, además de generar la contratación de diferentes proveedores en los rubros, transporte, gastronomía, equipamiento, luces, sonido, etc. Esta oportunidad que surgió ante la adversidad nos permitió demostrar la capacidad de generación de un producto cultural a la altura de las grandes producciones nacionales e internacionales”, dicen en el comunicado.

Y continúan indicando que “esta primera experiencia debe continuar, ya que se trata de la oportunidad de hacer crecer nuestra vendimia, de ampliar las posibilidades de creación de diversas producciones culturales en torno a la fiesta máxima de los Mendocinos. Nuestra intención es que puedan convivir las producciones audiovisuales con la fiesta en vivo. Apuntando a la captación de nuevos y diversos públicos alrededor del mundo”.