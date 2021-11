Vendimia 2022: “Milagro del vino nuevo” celebrará la alegría del reencuentro

“Milagro del vino nuevo” es la propuesta ganadora para la Vendimia 2022, que será dirigida por Vilma Rúpolo y Federico Ortega a partir de un guión de Arístides Vargas. Esta edición cuenta con un ingrediente muy especial y es que, después de dos años sin pisar el teatro griego por la pandemia de Covid-19, el público regresará al Frank Romero Day el 5, 6 y 7 de marzo.

La propuesta de Rúpulo y Ortega resultó ganadora luego de haber sido elegida entre siete proyectos diferentes, tras la evaluación de un jurado integrado por 14 representantes de organismos e instituciones relacionados a la Fiesta.

Como flamante directora, Vilma Rúpulo contó: “Nosotros tuvimos muy en cuenta desde el guión, que lo realizó Arístides Vargas, la época que nos tocaba. Una época de reconstrucción, de volver al Frank Romero Day. Hemos tomado todo el argumento valorizado la naturaleza. También pasamos por el humor, que es algo que tenemos que conservar, igual que la esperanza”.

Y agregó: “Las ideas nos condujeron para poder incorporar a la fiesta lo tradicional y varias innovaciones. Argumentalmente, hemos construido una dramaturgia que lleva a lo que nos tiene que llevar esta época: mantener nuestra fiesta sagrada, que nos define y, por otro lado, la novedad y el ir y venir entre lo íntimo y profundo, a lo alegre y al humor, que hay mucho. El espectador va a pasar de la lágrima a la carcajada. Hay momentos de la fiesta en los que hemos buscado expresar lo que nos ha pasado con la pandemia, valorizar la vida y también la muerte”.

En cuanto al nombre elegido, la reconocida directora apuntó: “Todos los días es un milagro. Después de todo lo que hemos vivido, que la naturaleza nos siga dando sus frutos y que nosotros podamos seguir construyendo ese tesoro que tenemos, que es el vino en Mendoza, después de todo lo que hemos pasado, de los seres queridos que hemos perdido, consideramos un milagro no sólo estar vivos, sino que la naturaleza haga su ciclo y nos dé el vino y otra vez la posibilidad de estar en el teatro”.

“Tenemos que seguir cuidándonos, de eso depende que todo salga bien, disfrutemos y podamos hacer arte”, advirtió Rúpolo.

Y en referencia a los protocolos y cuidados, expresó: “Nos vamos a adaptar a todo lo que se determine en cuanto a los protocolos. Pero nosotros esperamos tener el teatro lleno y poder hacer disfrutar al público lo que es nuestra máxima fiesta, que es internacional, no sólo es de los mendocinos sino del mundo”.

“Como expresó Arístides Vargas: ‘El arte se hace también para vencer el miedo’, para transmitirle a la comunidad esta alegría artística reconociendo lo que nos ha pasado”, agregó Rúpolo.

Orgullo y pasión

“Estamos muy contentos de ser los ganadores y orgullosos del equipo. Todo se hace en equipo. Con Federico Ortega nos hemos elegido para dirigir juntos. Hubo mucho amor y dedicación en esta construcción. Llevó siete vendimias y las emociones son como si fuera la primera. Además, hoy el productor, Mariano Morales, es mi hijo. Cada uno hizo su trayectoria y en esta Vendimia nos unimos; es un privilegio que me ha dado la vida. Vamos a poner todo de parte del equipo y de los artistas, que vamos a tratar de convocar la mayor cantidad posible, y vamos a ofrecer lo mejor de nosotros al pueblo de Mendoza y a los turistas”, expresó emocionada la directora de “Milagro del vino nuevo”.

Milagro y alegría

Por su parte, el codirector Federico Ortega contó: “Es una gran sorpresa, estamos muy felices. Ha sido el reconocimiento de un equipo muy grande. Trabajamos con mucha seriedad y entusiasmo. Sabíamos que todas las ideas que planteáramos íbamos a tener que realizarlas con todas las medidas de seguridad por lo que estamos viviendo. Fue maravilloso cómo nos fuimos ordenando con estas nuevas reglas, escenarios que tenían que tener otras dimensiones, bocas de salidas distintas, que nos obligaban a repensar cómo llevarlas adelante. Esta vuelta es una prueba para que esto pueda ser para siempre”.

En cuanto a la idea, Ortega sumó: “La idea del milagro tiene que ver con este símbolo de lo que significa para Mendoza el hecho de que en un desierto haya un fruto que nos dé vino, un producto que es nuestra potencia y nuestra industria. Que salga de un paisaje que parecería que no puede ser pero que, a partir del trabajo, del agua y de cómo cuidamos este recurso natural, la tierra y demás elementos van conformando un nuevo paisaje con el trabajo. Y, claro, un milagro también poder volver a encontrarnos, estar vivos después de la pandemia”.

“Queremos que vuelva la fiesta en todo su concepto de alegría y encuentro, que es lo que más felicidad nos da y nos faltó en la pandemia. Y claro, también recuperar la tradición de la Vendimia pero desde esta mirada de revalorizar la emoción del encuentro. En lo personal, he participado en otras vendimias, pero es mi primera vendimia como codirector junto a Vilma; ella me transmite seguridad ante los nervios que me da esta experiencia, son muchas emociones. Vilma es una maestra para mí y le agradezco”, cerró conmovido el codirector.

Síntesis argumental

El texto de “Milagro del vino nuevo” es una poesía que fluye emulando el agua y las otras fuerzas de la naturaleza, según explicó el Goebirno de MEndoza en un comunicado. “No es explicativo; se expresa en múltiples voces como lo diverso y plural de la existencia”, analiza.

Y añade: ”Se disgrega, penetra la tierra, sube por las raíces, se manifiesta en flor, en color, en animales y en hombres y mujeres. Es la voz de la vida y su devenir. Estas voces: la madre tierra, el agua, los vientos, las cosas de este mundo, se afirman en las mismas leyes. Somos las partes, pero somos una unidad. Somos viñas, sol de otoño y cosechas. La energía vital que también tiene a la muerte en su transmutación, prevalece. De ahí el milagro”.

El guión se ocupará de homenajear a “nuestros héroes”: “el que con sus manos cultiva la tierra, la que sostiene los hijos, los que liberaron patrias, los que conquistan derechos, aprendieron de los ríos, de sus cauces indómitos y su persistencia. De la gota que funda la furia del agua. En ellos se miraron San Martín, Bolívar, Juana, Manuela… Y vos, el luchador de hoy”.

En el escrito oficial del Ministerio de Turismo y Cultura donde se describe la síntesis argumental de la Fiesta 2022 apunta que “en esta primera Vendimia del reencuentro recibimos las miradas y las emociones como seres con conciencia de la finitud y buscando mitigar las ausencias con la afirmación de la vida. Parte que vuelve a reunirse, a congregarse, a sumar nuevamente después de tanto espacio, tanto silencio y tanta distancia”. Allí está la importancia del reencuentro de la que habla Ortega

“Este vino, esta gente y este brindis es lo que Mendoza puede ofrecer al mundo”, resumen los organizadores.

Staff

- Guión: Arístides Vargas

- Dirección General: Vilma Rúpolo / Federico Ortega

- Producción Ejecutiva: Mariano Morales

- Dirección Audiovisual: Matías Rojo

- Producción Artística: Liliana Bermúdez

- Dirección Musical: Mario Galván / Pablo Budini

- Diseño Escenográfico: Luis Gattas

- Dirección Coreográfica: Marcela Nadal / Virginia Páez

- Dirección Actoral: Nuria Atencio / Kevin Viñals

- Cajas Lumínicas: Héctor Romero

- Jefatura Técnica: Alejandro Aruj

- Jefe de Traspuntes: Mirta Rodríguez