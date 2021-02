Vendimia 2021: descubrí qué es lo que más le gusta de su departamento a la Reina de Rivadavia

Lista para aprovechar con todo el segundo año de reinado, Belén Carchano , Reina de la Vendimia de Rivadavia 2020/2021, se suma entusiasmada a la propuesta de diario Los Andes para promocionar la tierra que la vio nacer y convertirse en la mujer que es hoy.

Con la simpatía a flor de piel, la joven visitó el bellísimo Paseo del Lago, lugar que invita a tomar una pausa disfrutando del verde y del perfume de sus rosales.

“El monumento a la Familia Rural, que está en este parque, es donde cada año se homenajea a diferentes familias y se colocan placas como recordatorio”, explica Belén.

Otro de los destinos elegidos para recorrer el departamento fue la histórica bodega Gargantini, ubicada en carril Florida y carril Galigniana, en el distrito Los Campamentos.

Desde allí, la soberana de 25 años cuenta que es “una de las de más antiguas que tiene Rivadavia”. “La compró el municipio hace unos años y ahora se pretende hacer el Paseo del Vino. La idea es renovar la bodega y hacer un restaurante para que la gente que nos visita pueda venir a disfrutarlo”, comparte la soberana, que es mamá de Bautista (7) y está embaraza de 5 meses y medio de una nena que se va a llamar Milia.

El recorrido de Belén concluyó en Aerotec, la reconocida fábrica de aviones emplazada en el departamento. “Nos llevaron a pasear en planeador y nos gustó porque no lo esperábamos, lo disfrutamos mucho”, señala emocionada.

Rivadavia en palabras de Belén

“La gente acá es muy cálida, te acompaña un montón; es muy unida. Y el departamento está en permanente progreso, por eso es muy bueno que la gente nos venga a visitar”, invita la soberana, convencida de ser parte de un pueblo con fuertes lazos con su tierra.

El Paseo del Lago es uno de los favoritos de la soberana. Ella destaca el monumento a la familia rural y los shows en vivo.

Nacida y criada en Rivadavia, Belén conserva un cariño especial con el distrito La Libertad, lugar al que representó el domingo 2 de febrero de 2020, cuando fue coronada Reina departamental en el Complejo Deportivo Municipal. “Me encanta porque es el distrito donde nació mi papá y donde vivieron mis abuelos. La gente de allí me acompañó un motón; fue un placer representarlo”, recuerda con afecto.

A la hora de elegir su lugar favorito, la joven profesora de Nivel Inicial asegura que, si bien le encanta el Paseo del Lago, se inclina más por El Carrizal. “Hace poco me escribieron para preguntarme por un lugar donde alojarse y les recomendé ir allá porque tiene muchas actividades para hacer, pero además tenés cabañas y otras opciones para hospedarte”, precisa.

Asimismo, Belén sugiere el parque Acuático DAM 74, que funciona en El Carrizal, como una de las mejores opciones para disfrutar en ese espejo de agua.

“Yo todavía no lo conozco pero he visto fotos y está muy bueno. Tenés juegos inflables y balsas, además de las piletas”, destaca ilusionada.

Buscando en sus recuerdos, Belén rescata un sitio que despierta en ella fuertes emociones. “Me pasa con el distrito de La Reducción que me lleva a mis abuelos por parte de mi mamá. Todavía está la casita donde vivían, mi tía vive en una casita al lado y cuando voy a visitarla me recuerda a ellos. Yo pienso qué sentirán ellos cuando la ven, porque la casa está pero se está deteriorado porque no se usa”, reflexiona.

Sugerencias en el centro

“En el Paseo del Lago han abierto un restaurante en el que hacen shows en vivo y ahí se pueden mostrar los artistas locales”, precisa.

La joven remarca la importancia que ha ido ganando la peatonal Aristóbulo del Valle: “La hicieron hace unos años y los fines de semana se llena de gente. También se hacen shows y se pone muy lindo; se cierra durante el fin de semana y entre semana queda abierta, aunque con veredas anchas con mesitas de los cafés y restaurantes”.

La peatonal está ubicada justo frente a la plaza departamental Bernardino Rivadavia, que se caracteriza por su preciosa arboleda, las flores que decoran sus jardines y la fuente que corona el centro del paseo.