Vendimia 2011: a 11 años del escándalo, la suspensión y el teatro griego como campo de batalla

El domingo 6 de marzo de 2011, luego de un innovador Acto Central de la Fiesta de la Vendimia de ese año que –entre otras cosas- había incluido una versión del Canto a Mendoza interpretado por la murga La Buena Moza-, se suponía que tuviera lugar la primera noche de repetición. “Se suponía”, porque esto nunca ocurrió, la repetición se suspendió y –junto a ello- concluyeron de forma inesperada y abrupta todos los festejos de la Vendimia 2011.

Más allá de la suspensión de la primera noche de repetición propiamente dicha, fue el contexto lo que terminó por convertir a esa Fiesta en un escándalo del que habló la provincia, el país y el mundo. Y que incluyó escenas totalmente inéditas, como artistas en rebelión detrás de escenario, fuertes discusiones entre ellos y autoridades provinciales –en ese momento el secretario de Cultura era Ricardo Scollo- y hasta un incontrolable malestar entre las casi 20.000 personas que estaban en el público. De hecho, esa noche –como parte de un programa para incentivar la alimentación saludable- se habían repartido manzanas entre los asistentes al Frank Romero Day. Las mismas manzanas que, junto con las botellas de agua y pequeñas cajitas de vino, se convirtieron en los improvisados proyectiles que la gente arrojó al escenario para manifestar su enojo por la suspensión.

Imagen ilustrativa. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Fue una batalla campal más que un desastre. La gente se enojó mucho, y con razón, y arrojaba todo lo que tenía al escenario”, recuerda el director teatral Walter Neira, quien fue el director de ese Acto Central que había podido lucirse en el escenario únicamente la noche de la elección de la reina –sábado 5 de marzo-, pero que se quedó sin sus repeticiones. “No tengo dudas de que fue una movida política. Contra el gobernador y con los gremios metidos”, recuerda Neira a 11 años y unos días de esa tristemente célebre noche. Desde entonces, Neira no volvió a dirigir ninguna Fiesta de la Vendimia (ni departamental ni nacional) -aunque fue convocado para la película que reemplazó la fiesta el año pasado-, y no tiene dudas de que ese triste desenlace tuvo que ver en este destino poco feliz. “¡Ganas de hacer Vendimia tengo de sobra! ¡Si tengo miles de ideas para hacer una fiesta renovada!”, destaca el hacedor cultural.

“Fue una Vendimia con mucho conflicto desde el comienzo y fue un día lamentable. Había llovido mucho y el escenario estaba muy mojado, por lo que todo parecía indicar que la fiesta se iba a suspender igual. Pero la gota que colmó el vaso fue la decisión del Gobierno de no entregarle a los artistas las entradas prometidas para que sus familiares pudieran ver la repetición”, rememora el actor y también director, Alejandro Conte, quien en esa Vendimia se desempeñó como actor. “(Ricardo) Scollo fue un secretario de Cultura bastante ‘flojo de papeles’ y que le hizo honor a su apellido, porque fue un escollo para la cultura de Mendoza”, acusa con dureza Conte.

En 2015, en un fallo sin precedentes, la Justicia provincial dispuso que se devuelva el dinero de las entradas a los 20.000 espectadores que habían ido esa noche al teatro griego y no pudieron disfrutar de la repetición. La condena no solo incluía el valor de sus entradas, sino también de los paquetes turísticos, el transporte, los refrigerios, la hotelería y la reparación de daño moral.

Consultado en la actualidad sobre aquel episodio por Los Andes, el entonces secretario de Cultura de la Provincia, Ricardo Scollo prefirió no opinar públicamente sobre aquella noche, la suspensión y las consecuencias.

Crónica de una suspensión anunciada

Quienes ya llevan (y llevaban hace 11 años también) varias fiestas como espectadores e, incluso, como periodistas y críticos del espectáculo, coincidieron en que la Fiesta de la Vendimia 2011 sobresalía por su calidad. “Te invito a leer las críticas de esa edición, ¡todas eran muy buenas!”, destaca, con orgullo, Neira. Entre otros aspectos destacados, sobresalía la original versión del clásico Canto a Mendoza en versión murga.

La noche del Acto Central coronó a Gabriela Koltes, de Godoy Cruz, como reina nacional y toda la puesta fue muy aplaudida por el público. Sin embargo, detrás de escena –literalmente- el ambiente se había convertido en una “olla a presión”. Y todo terminaría por explotar la noche del domingo, en la previa a la primera repetición.

La reina de la vendimia 2011, Gabriela Koltes en el Acto Central y coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day. Foto: Archivo / Los Andes.

“Aunque no se notó el día del Acto Central, fue una Vendimia con mucho conflicto desde el principio. Y la noche de la primera repetición, llegamos al teatro griego y (desde el Gobierno) no habían cumplido con ninguna de las cosas que habían prometido a los artistas. No solo que no nos habían dado las entradas para los familiares –algo que se había acordado-, sino que hasta habían prometido que iban a poner una tarima especial y todo un ‘delirio místico’ que nunca llegó a cumplirse”, recuerda Conte sobre la previa a la repetición fallida.

Problemas en los ensayos, micros desbarrancados y un constante maltrato son algunos de los ejemplos que el director enumera para describir el contexto. “Cuando preguntábamos por las entrada, nos decían: ‘ya vienen, ya vienen’. Pero nunca llegaron”, agregó.

Sobre lo que ocurrió la noche del escándalo, Conte y Neira tienen versiones diferentes. “Cuando los delegados de los artistas se sentaron a negociar y ya estaba todo resuelto, Scollo salió al escenario a decir que los artistas no querían salir. Ya habían decidido desde el Gobierno no hacerlo por la lluvia, pero se culpó a los artistas. Lo que es extraño es que las bocas de escena por las que tenían que salir los artistas estaban bloqueadas por la policía, y estaban armados. Es algo que nunca se supo, pero los bailarines y bailarinas intentaban salir, pero no podían porque la Policía no los dejaba”, rememora Conte.

Neira, por su parte, niega que haya sido la policía quien no dejó salir a los bailarines. “La suspensión era inevitable. ¿¡Cómo parabas una cosa así que se había gestado!? Tres cuartos de los artistas quería salir, pero el resto no y no dejaban a los demás. No era la Policía, fueron los mismos artistas que no dejaban”, aclara y aporta su versión Neira.

“Hubo cosas que no me gustaron en esa Vendimia. El entonces gobernador (NdA: Celso Jaque) se enojó mucho con los artistas y bailarines (ellos no tenían la culpa) y a mí me pareció mal que se les descuente por las repeticiones que no se hicieron, porque ellos no tenían la culpa y era difícil identificar quiénes fueron los que no quisieron ni dejaron salir”, agrega el director de la Fiesta 2011. “Me enojé mucho con quienes estaban en la Asociación Mendocina de Actores en ese momento, que se quedaron mirando sin hacer nada. Hacía unos meses había fallecido el querido David Blanco, si él hubiera estado ahí, eso no pasaba”, piensa en voz alta Neira. Y no duda en afirmar que, esa noche, los artistas le hicieron un boicot a él y a Jaque. “Mataron a dos pájaros de un tiro. Mezclar política con cultura es algo que no debe volver a pasar”, reafirma”.

Para el Audiovisual de Vendimia 2021, Conte y Neira volvieron a trabajar juntos y como parte del equipo de directores artísticos que tuvo el especial audiovisual que reemplazó a la Fiesta de la Vendimia presencial.

El actor y director teatra,, Alejandro Conte, quien también ha dirigido Vendimias. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

La visión de uno de los artistas

Uno de los artistas que participó de esa Vendimia y estaba detrás de escena cuando explotó el conflicto no duda en resumirlo contundentemente: “la situación se le fue de las manos a todas las partes. A los actores, pero también al Gobierno”.

El hombre, quien prefiere no ser identificado con nombre y apellido en esta nota, recuerda y reconstruye el “clima raro” que había, no solo la noche de la fallida repetición, sino incluso también durante el Acto Central e -incluso- en los ensayos previos. “El principal conflicto tenía que ver con los reclamos salariales de los artistas. A esa mejora salarial le agregaban, además, el reclamo de que se les dieran entradas para que pudieran verlo las familias (que era algo que ya era un clásico)”, rememora a Los Andes.

Más allá de que en el ensayo general del viernes previo a la Fiesta esta atmósfera enrearecida ya predominaba, todo salió bien durante la noche principal. Pero, según recuerda uno de sus protagonistas, ese mismo sábado comenzó a tomar fuerza el reclamo. “Desde mi percepción, creo que se les fue todo de las manos a los artistas y al Gobierno. La Provincia ya había decidido ahorrar mucha plata, y aprovechó el conflicto para tapar un escándalo con otro, que terminó siendo la suspensión. Pero a los actores y bailarines se les pagó un tercio (solo por el Acto Central en que actuaron), cuando venían trabajando desde hacía más de un mes”, agrega.

No solo había botellas de agua y frutas esa noche, sino que el Gobierno se había propuesto hacer “el brindis más grande del mundo”. Para ello, había repartido cajitas de vino de un cuarto de litro. Y, en medio del descontento, las cajitas de vino también se convirtieron en improvisados proyectiles arrojados desde las gradas.

La última Vendimia de Neira

Más allá de que participó del equipo de directores del Especial Audiovisual de la Vendimia 2021, Walter Neira no tiene dudas de que la Fiesta 2011 y la suspensión de las repeticiones –escándalo incluido- marcaron su suerte a futuro con la Vendimia. “Yo no soy de ningún partido. Tengo mi ideología que se puede acercar más a uno que a otros, pero no me interesa la política partidaria. Como sea, lo cierto es que hace 11 años que no hago Vendimia; no porque no quiera, sino porque estoy seguro que no me lo van a permitir. Sobre todo este Gobierno”, dispara Neira, mirando en retrospectiva lo ocurrido aquel domingo por la noche y con toda el agua que ya corrió debajo del puente.

Walter Neira, director del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2011. Foto: Archivo / Los Andes.

En 2006, cuando todavía el gobernador era Julio Cobos, Neira había dirigido la fiesta también “Él (por Cobos) me encargó que todo saliera bien y me dijo que durante una hora y media yo manejaba el mango de la sartén en Mendoza. No tengo dudas de que ese año salió una Vendimia única. Me animo a decir que ni siquiera yo volví a hacer una Fiesta como esa. Luego, en 2009 y 2011 –ambas con Jaque- hice mis otras dos fiestas y le prometí al gobernador que iba a hacer la mejor Vendimia que se pudiera”, cuenta con orgullo el director.

Según su punto de vista, la Vendimia 2011 –que solo pudo ser presentada una única vez ante el público- fue distinta. “Me parece que eso es lo que no me perdonan todavía. Yo sigo insistiendo en que la Fiesta tiene que cambiar, que está caduca y es siempre más de lo mismo tal y como está. Pero desde entonces ni siquiera he hecho Vendimias departamentales. Y extraño la Vendimia; tengo millones de cosas en la cabeza para hacer algo nuevo, distinto. Me presenté un par de veces para la nacional, ni me eligieron en la terna”, concluye.