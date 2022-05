Venden el histórico boliche “Al Diablo” y las fotos sorprendieron a los nostálgicos: “Está intacto”

“Boliche vendo permuto” es el título de la publicación en Market Place (Facebook) que llamó la atención de los mendocinos más nostálgicos y ya entrados en años. “Propiedad 2.100 metros ubicada en Panamericana y calle Sosneado, ex boliche (Al Diablo)” se complementa la descripción del posteo que, además, incluye 4 fotos a modo de presentación y que no hacen más que reflejar el estado actual del inmueble.

Y, con solo ver estas imágenes, el golpe bajo a la melancolía es de esos que se sienten fuerte y noquean: se puede ver el frente del inmueble que supo ser uno de los boliches más emblemáticos de Mendoza (y de los primeros), aunque quedado en el tiempo. Las otras fotos, en tanto, reflejan el estado actual de las pistas y hasta de una de las barras. “Está intacto, igual que como estaba la última vez que abrió”, resume Diego Ejarque (40), uno de los tres dueños del lugar y quienes -en conjunto-decidieron la venta.

Por el lugar sus dueños están pidiendo 100 dólares por metro cuadrado y son varios ya los interesados que han ido a verlo y recorrerlo. Claro que no faltan aquellos a los que los invade la nostalgia cuando recorren en lugar. “El otro día se lo estaba mostrando a una persona que vino a verlo y en un momento se quedó quieta en un lugar. ‘Ahí me di mi primer beso’, me dijo la persona señalando uno de los sectores de la pista. Hay mucho sentimentalismo en el lugar y a todos les genera algo”, destaca Diego a Los Andes.

Punto final para un ícono mendocino: el histórico boliche “Al Diablo” está a la venta en la Panamericana. Foto: Gentileza Diego Ejarque.

El boliche mendocino por excelencia

El boliche ubicado en la Panamericana, a la altura de Chacras de Coria, abrió en 1968 y ya desde 1969 y 1970 fue un emblema de la noche mendocina. Los primeros DJ de Mendoza -como, por ejemplo, “El Flaco” Salvador Rincón- hicieron escuela en el lugar y a la sombra de “Al Diablo” fueron creciendo y sumándose los otros locales. Sin dudas, más allá de su cierre y de su próxima venta, “Al Diablo” fue -y será- por siempre el boliche decano y más emblemático de Mendoza.

“La nostalgia que genera es algo increíble, fueron muchas las generaciones que pasaron por el lugar. La idea de venderlo surgió de los 3 dueños que somos en el lugar. Ninguno quiere buscar un alquiler ni volver a abrirlo como boliche, por lo que después de 2 años se decidió venderlo”, agrega Ejarque.

El lugar lleva más de 4 años cerrado ya, luego de que el último inquilino que lo tuvo a cargo no lo pudo llevar ni levantar en el medio de las nuevas consideraciones para la zona. “Chacras de Coria dejó de ser una zona exclusivamente de boliches y creció toda la zona residencial y los barrios en las inmediaciones. Y los impuestos, como boliche, siguen siendo altos. Por eso es que se decidió no volver a abrirlo”, se explaya uno de sus propietarios.

Desde 1969 hasta la última vez que abrió -allá por 2018- pasaron 49 años, casi medio siglo en que “Al Diablo” fue el templo de baile y diversión para generaciones enteras. “No sé si tuvo una época dorada por encima de otra. Pero sí recuerdo que a fines de los 90 y comienzos del 2000 era ‘el boliche’, siempre tenía gente. Eso lo recuerdo porque fue un poco la época mía, pero sé que hay gente que lo disfrutó en los 70 y 80 también”, reflexiona en voz alta Diego Ejarque.

Venta o permuta

De los 2.100 metros que tiene el lugar, 1.200 son cubiertos, mientras que el resto dan forma a un patio. “La propiedad está a la venta, eso ya se ha decidido”, insiste Diego Ejarque. No obstante, uno de los dueños del inmueble aclara -al igual que lo hacen en la publicación de Market Place- que están abiertos a escuchar ofertas y propuestas de permuta.

“Estamos abiertos a una permuta también. Tal vez autos, casas, lotes. Escuchamos las distintas alternativas”, sintetiza el propietario.