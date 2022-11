Vecinos denunciaron a Guaymallén por la contaminación del basural de Puente de Hierro

Cansados del olor nauseabundo, la quema de basura, los roedores e insectos y los problemas en el aire y el agua, vecinos de la zona denunciaron a la Municipalidad de Guaymallén por “la existencia irregular del basural a cielo abierto Puente de Hierro”. Familias de dicho departamento y otros, como Lavalle, aseguran estar expuestas a una “grave situación” que afecta su salud, y manifestaron su preocupación por la seguridad de las personas que trabajan allí. Tanto la comuna como la Provincia respondieron que ya está tomada la decisión de cerrarlo, pero que llevará tiempo.

Aunque se encuentra en la intersección de las calles Severo del Castillo y Roque Sáenz Peña, de Guaymallén, las quejas por el basural Puente de Hierro llegan de diversos puntos del Gran Mendoza, sobre todo de los aledaños al sitio en cuestión. “La verdad es que ya no se puede vivir así, los olores son muy fuertes; hay muchos roedores, moscas, mosquitos y garrapatas; y la parte más complicada son las quemas, que se producen todas las noches”, relató quien mencionaremos como “Ana”, una vecina cuya casa limita con el basural y que prefirió resguardar su identidad.

Uno de los firmantes de la denuncia es Héctor Ríos, un vecino de La Pega, localidad de Lavalle que está a tan solo 800 metros de Guaymallén. “Yo estoy pagando un precio muy alto y caro, porque descubrí todo este problema de contaminación en la zona después de la muerte de mi señora”, comenzó explicando. “Mi señora se enfermó un 14 de noviembre y desde ese día hasta que murió solo pasaron 38 días. Tuvo un cáncer de hígado grandísimo y ya no se podía hacer nada”, dijo Héctor sollozando.

Al mismo tiempo, el jujeño radicado en Lavalle comenzó a tener problemas en sus vías respiratorias: “Soy deportista y siempre me cuidé, he subido el Aconcagua con 50 años, y todos sabemos que para eso hay que tener una muy buena condición física. Ahora tengo los pulmones como los de un fumador y este año comencé con crisis asmáticas”, sentenció. Ana, por su parte, reveló que “los niños de la zona están todos con problemas respiratorios, la gran mayoría tiene problemas alérgicos y de la piel, e incluso hemos visto muchos con discapacidad”.

QUEMAS, RESIDUOS Y RECLAMOS

A partir de estas situaciones es que los vecinos comenzaron a presentar quejas ante las autoridades, aunque la vecina de Guaymallén dice que “el intendente nos ignora y hace oídos sordos”. Juan Correa, director de Ambiente y Energía del municipio, confirmó a Los Andes que “han llegado reclamos y pedidos de informes que han sido contestados oportunamente”, pero no denuncias. En este caso, las dos denuncias que los vecinos mostraron a este diario fueron dirigidas al secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance; y al fiscal de Estado de la Provincia, doctor Fernando Simón.

“Es una situación compleja”, reconoció en principio Correa, que detalló que el 70% de los residuos que se generan en Guaymallén se depositan en Puente de Hierro y el resto en El Borbollón, de Las Heras. Según declaró el funcionario, “actualmente hemos mejorado la parte operativa, y estamos instalando freatímetros con el Departamento General de Irrigación para ver si hay afectaciones de agua en las napas freáticas”.

Este es uno de los temas que más preocupa a los vecinos que, tal como lo hizo Ana, aseguran que “las napas de agua están siendo contaminadas, y por lo que nos explicaron algunos expertos no están haciendo el tratamiento adecuado”. Los estudios que tienen a disposición las autoridades, sin embargo, no lo confirman: “La Uncuyo hizo un estudio y no había contaminación de napas freáticas, pero fue hace unos cinco años”, explicó Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental de la Provincia.

Pese a ello, la funcionaria coincide en que “es una situación compleja” en la que “la situación más grave” es la social, ya que “hay alrededor de 200 personas trabajando porque es su sustento de vida”; visión que Correa compartió. Por otro lado, tanto los vecinos denunciantes expresaron que esos trabajadores también están expuestos ya que tienen las condiciones de seguridad adecuadas. “Trabajan alrededor de unas 40 familias, a las cuales también acompañan los niños”, dijo Ana.

La quema de residuos, algo “sumamente molesto y ambientalmente inadecuado” para Skalany, es el otro punto de discusión entre las partes. Mientras el director de Ambiente y Energía de Guaymallén afirma que las quemas dentro del predio “se han minimizado y prácticamente no están ocurriendo” y “hemos extendido los horarios de monitoreo y control hasta las 11 de la noche aproximadamente”; Héctor asegura que “todos los días hay quemas, todos los días uno se está enfermando y muriendo un poquito más”. Incluso, el residente de Lavalle contó que “ahora queman después de las 11″, cuando ya no hay control de Ambiente.

LA INTENCIÓN ES CERRAR EL BASURAL

Lo cierto es que la situación del basural de Puente de Hierro y cómo éste afecta a los vecinos es más larga y profunda que cualquier nota periodística, y que actualmente preocupa y ocupa a vecinos y autoridades. La directora de Protección Ambiental de la Provincia fue contundente al decir que “la política es intentar cerrarlo”: “Guaymallén lo sabe y ellos vienen trabajando seriamente en esta problemática, pero no es simple, no es pasar la topadora mañana y cerrar. Hay que ir bajando la cantidad de camiones que vuelcan ahí e incrementado la separación de residuos en origen”.

Juan Correa, por su parte, agregó que actualmente el municipio está trabajando en el Plan de Reciclaje y “pidiendo un trabajo mancomunado para poder gestionar a nivel metropolitano los residuos”. “Que se pueda conformar un consorcio o aprobar los planes con financiamiento externo nos terminaría de saldar estas situación en la que hoy nos encontramos”, dijo al respecto. Héctor Ríos concluyó de manera contundente: “El incumplimiento del intendente es muy grande y grave. Yo, sencillamente, espero verlo algún día verlo procesado y que por lo menos no ejerza nunca más como funcionario público”.