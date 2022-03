Vecinos del Parque reclaman por la construcción de “mega torres” en una zona patrimonial

Vecinos de la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza han puesto el grito en el cielo ante la inminente construcción de “mega torres” en zonas aledañas al Parque General San Martín. Se trata de un proyecto inmobiliario de Grupo Cioffi, el mismo que hizo los dos edificios cerca del lago de Regatas. Entre los habitantes de la zona hay un grupo de reconocidos arquitectos mendocinos, quienes acusan que para tal obra se demolerá una histórica casa hecha por uno de los más famosos arquitectos de la historia de Mendoza, Raúl Panello Gelly, por lo que tiene valor patrimonial. Además, fundamentan que las torres atentan contra el paisaje urbano y la calidad de vida de quienes viven allí.

La “hermosa casa residencial”, como la describió Silvia Cirvini, arquitecta e investigadora de Conicet, se encuentra en la esquina de Avenida Boulogne sur Mer y calle Sargento Cabral, justo enfrente del Mendoza Tenis Club. Para los profesionales, se trata de una obra “exponente del patrimonio arquitectónico de Mendoza de los años 60′ y 70′ del siglo pasado”, cuyo autor fue “un arquitecto de la Modernidad importante en la provincia, y uno de los creadores de la Facultad de Arquitectura”. “Cuando éramos sus estudiantes todos queríamos vivir en una casa diseñada por él”, confesó Jorge Ricardo Ponte, arquitecto referente de Mendoza.

Sin embargo, ante la consulta de Los Andes, desde la Municipalidad de Ciudad aclararon que “la casa no tiene ningún tipo de declaratoria de patrimonio, ni municipal ni provincial, por lo tanto no tiene una protección patrimonial”. Así lo expresó Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano, quien también aclaró que el desarrollador inmobiliario “no ha presentado nada en el municipio”: “Aunque entendemos que, por la cartelería que hay, esos terrenos han sido comprados por Grupo Cioffi, no hemos tenido contacto por ese terreno y no han presentado nada oficialmente, por lo que desconocemos qué se va a construir ahí, si es alto o bajo, poco o mucho”.

"Tiene una volumetría muy limpia, muy clara e isométrica. Tiene también un buen manejo de la piedra tan particular", explicó la arquitecta Silvia Cirvini. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

“Más allá de esa casa que ahora van a demoler y la pérdida del inmueble”, lo que más preocupa a Silvia Cirvini “es que eso va a seguir pasando con todas las casas de la Boulogne sur Mer, entonces vamos a terminar con toda una línea de torres ahí”. Eso, explicó, “va a tapar absolutamente el aire entre el Parque General San Martín y la ciudad, y van a matar el espacio de todas las casas de alrededor”. “¿Te imaginás teniendo una casa con un patio, y ahora tener una torre de 8, 10 o 15 pisos, mirándote el jardín?”, se preguntó.

Al respecto, el titular de Desarrollo Urbano de la Ciudad manifestó: “Hay una limitación y parámetros que hay que cumplir si se decide construir torres, que están atados al tamaño y la forma del terreno: a mayor altura, más retiro tenés que dejar, y tenés una altura máxima que no podés superar”. En tanto y pese a varios intentos, Los Andes no pudo comunicarse con representantes del desarrollador inmobiliario, Grupo Cioffi, para dar a conocer su perspectiva sobre la situación.

¿PATRIMONIO O DESARROLLO?

Al ser consultada por el debate que surge a partir de esto, entre el cuidado del patrimonio y el desarrollo urbanístico o inmobiliario de la región, la arquitecta Cirvini reconoció que “es razonable densificar la ciudad”, y advirtió: “Yo no estoy en contra de las torres por las torres en sí. Por ejemplo, en otros lugares, cuando se construye una torre, se dejan espacios verdes muy importantes alrededor, para que la torre no asfixie la ciudad y que las visuales no caigan hacia otra casa, sino hacia un parquecito propio de la torre”.

Eso, para Silvia Cirvini, sería el ideal cuando se proyecten este tipo de “mega edificios”: “El planeamiento de torres podría hacerse en zonas menos densas, como para el lado Oeste de la ciudad, pero no justo frente al parque, una zona que es histórica”. Por el contrario, “están apareciendo, como hongos después de la lluvia, todas las torres en la Boulogne sur Mer. Nos van a llenar de torres. Yo vivo a media cuadra y me espanto, en 30 años esto ha cambiado terriblemente, de a poquito se va destruyendo el paisaje”, completó.

Esto último, y cómo afecta la calidad de vida de quienes viven allí, “es el sentido de la batalla que tenemos que dar los vecinos, independientemente de que uno de los bastiones sea el patrimonio arquitectónico y cultural”, aseguró Cirvini. Por último, la arquitecta expresó contundente: “Más allá de esta casa, que es casi inevitable salvarla ya, lo que hay que hacer es revisar qué ciudad queremos, porque de alguna manera esto se convierte en una especie de arbitrariedad; por la cual esos edificios se apropian de todas las vistas hacia el parque, y tapan todas las visuales y el aire”.

“¿QUÉ CIUDAD QUEREMOS?”

La pregunta de Silvia Cirvini, apuntada por igual a autoridades y habitantes de la Ciudad, involucra a los vecinos y su participación en la planificación del desarrollo urbano en el que ellos mismos viven. Aunque reconoce que “he enterrado un poco este tema” porque “en lo personal me siento derrotada y creo que es una batalla que se perdió”, la arquitecta Claudia Timoner, que “nació, creció y se desarrolló en esta zona”; respondió al interrogante que planteó su colega.

En “esta lucha que se viene dando desde hace mucho tiempo”, para ella todo cambió cuando en 2010 se modificó una ordenanza que prohibía la construcción de torres, y que a partir de allí las hizo posible: “Se actualizó con nuevas normas urbanísticas, pero no se hizo con la participación de la comunidad”. Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, respondió: “Entiendo que ha habido instancias previas de consultas en las modificaciones anteriores.

Para Claudia Timoner, las autoridades de gobierno “cumplen con las instancias administrativas, pero eso no implica una real participación de la gente. Entonces los vecinos no están enterados de lo que pasa, y cuando se enteran ya es tarde, y nada pueden hacer”. Filice replicó que el municipio “está ocupado en estas situaciones”: “Lo que estamos haciendo, por ejemplo, es la inauguración el año pasado del Laboratorio Urbano, que casualmente lo que busca es conformar un cuerpo de especialistas con los cuales consultamos también a las universidades y al colegio de arquitectos”.

Según el municipio, el desarrollador inmobiliario aún "no ha presentado ningún proyecto oficialmente" sobre el terreno de la casa. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

La arquitecta y vecina de la Quinta Sección insistió con que en los últimos años “no hubo mucha participación de los vecinos, y las acciones de amparo que se presentaron fueron perdidas, con un caso puntual que tenía que ver con el edificio de Grupo Cioffi en las calles Boulogne sur Mer y Lamadrid”. Entre otras disputas, un vecino de la zona escribió a este diario recordando que “no muy lejos de la casa Panelo Gelly, se encuentra la casa Arenas, en Emilio Civit 779, esquina Boulogne Sur Mer, que hace varios años (1979) estuvo a punto de caer en manos de la piqueta. La presión de la comunidad logró paralizar la demolición que intentó llevar a cabo una empresa constructora”.

En este caso en particular, la disputa entre vecinos, defensores patrimoniales, el desarrollador inmobiliario y las autoridades de gobierno, recién comienza. El tiempo que dure, seguirá el debate entre “la defensa del patrimonio y un desarrollo urbanístico que conviva con el pulmón verde de la Ciudad”; contra la planificación de torres y edificios, y los proyectos de grupos inmobiliarios que cada vez abarcan más terreno. Mientras tanto, seguirá en vilo la misma pregunta: “¿Qué ciudad queremos?”.