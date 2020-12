Vecinos de San Rafael donaron dinero a un joven que iba a vender su guitarra para salvarle la vida a su perro

Mauricio Méndez, un joven músico de San Rafael, publicó en Facebook que vendía su instrumento principal de trabajo para poder pagar la cirugía de su perro, quien había sido atropellado en la vía pública quedando gravemente herido. Sin embargo, entre familiares, amigos y otros usuarios le reunieron el dinero.

Lo que ocurrió fue que el jueves pasado, “Titi”, un perro adulto de 14 años, salió corriendo a la calle desde su hogar y fue impactado por un vehículo que lo dejó herido en el pavimento, mientras se dio a la fuga. Mauricio, su dueño, lo llevó de emergencia al veterinario, quien le explicó que el can debía ser operado debido a que presentaba fracturas expuesta en la pierna y un golpe interno que le afectaba los riñones. en las últimas horas de ese día había orinado sangre.

El valor de la cirugía para que Titi comenzara a recuperarse costaba $15.000, sin contar los gastos de medicamentos que se le deben administrar luego del quirófano y la rehabilitación para que vuelva a caminar, que podría durar seis meses o más.

La desesperación de Mauricio fue tal que sin dudarlo puso su guitara eléctrica en venta por Facebook, para recaudar el dinero necesario. Se trata de una Fender Telecaster con la que el músico trabaja. Además, en el apuro de querer salvar lo más rápido posible a Titi, pretendía venderla mucho menos de su valor real, para así asegurarse de que iba a obtener el dinero de manera más segura.

“Yo en realidad no quería molestar a nadie, no era la idea. Mi guitarra hoy en día vale 90 mil pesos y la puse en 20 mil para poder venderla. Pasó que empezó mucha gente a escribir e incluso un chico de una gráfica se ofreció a hacer los talonarios para una rifa, muy buena onda toda la gente, y a la 1 y media de la mañana me escribió una señora y me dijo que ella me daba la plata”, detalló Méndez a FM Vos (94.5) de San Rafael.

Y luego añadió que la postura que tomó la gente respecto a la problemática que está atravesando ha sido “muy gratificante”. Además, muchos usuarios que no conoce comenzaron a mandarle mensajes privados ofreciéndole dinero para que ayude a su perro y no pierda su herramienta principal de trabajo.

Finalmente, el lunes Titi fue operado de su pata con éxito, por lo que ahora le resta la recuperación. Pero tal como lo aclaró su dueño Mauricio, la actitud de los sanrafelinos para con el can demuestra la gran solidaridad de la gente.