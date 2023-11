Vecinos de Colonia Bombal en Maipú reclaman por falta de agua potable

Vecinos de Colonia Bombal, en Maipú, mostraron su desesperación por la falta de agua en sus domicilios, situación que se acentuó en la semana pasada y los primeros días de esta semana con la llegada del calor.

Según lo detallaron los vecinos de la zona a diario Los Andes, el problema se concentra en su mayoría sobre calle Isidro Masa y afecta a un número de entre 80 y 100 familias. Los propios habitantes señalaron que el problema de escasa presión es de larga data y generalmente se manifestaba durante el verano. Sin embargo, la situación se fue acelerando año a año y ahora desde los meses de agosto y septiembre ya registran problemas con el suministro.

Romina, una residente del lugar, detalló a este medio que desde antes de 2017 ya había problemas con el abastecimiento de agua. “En el invierno el servicio se restituía, pero con los años se intensificó la escasez y pedimos la intervención del EPAS”.

“Se tomaron las presiones y era menos de la exigida. No hubo solución, se terminó el verano y en el invierno volvimos a tener servicio. Pero el año pasado hicieron maniobras, nunca lograron compensar el agua y ahora la falta de líquido empieza desde julio y se extiende hasta casi mayo”, remarcó.

Alfredo, otro vecino, aseguró que “El tema del agua es bravo. Ya hace una semana que el agua es un hilito que no sube al tanque y no puedo lavar ropa. Hermano, el baño es un desastre, tenés que esperar que salga un chorrito para tomar mate, no tenés cómo lavarte”.

“Tenés que andar buscando agua con el vecino, a ver quién tiene un poquito para convidarte. Tengo que juntar agua todas las noches en un balde y guardar para lavarse, a mis mascotas tengo que juntarles agua en la noche para que tengan para tomar, ¿cómo puede ser que tengamos faltante de agua tantos días? Yo ya no entiendo nada”, agregó.

La respuesta desde la municipalidad

La zona afectada por la escasez de agua en Colonia Bombal depende de la provisión que otorga la Municipalidad de Maipú. Desde la comuna aseguraron a este medio que hay una confluencia de inconvenientes que derivaron en la falta de líquido durante los últimos días.

Eduardo Mezzabotta, secretario de Obras de Maipú, aseguró que “el cambio de temporada y el aumento de las temperaturas, sumado a que se trata de un área extensa, hacen que hace que el sistema esté sometido a un estrés de demanda”.

El funcionario agregó que en el caso de Colonia Bombal el sistema eléctrico no es estable, situación que termina repercutiendo en problemas de bombeo por fallas en el suministro de energía: “El fin de semana tuvimos problemas de provisión de energía que afectó la extracción”.

“El reporte de la guardia de trabajo me informó que el servicio empezó a normalizarse entre lunes y martes de esta semana”, explicó y aseguró que con el correr de las horas el servicio debería alcanzar la normalización.

“Ayer se hicieron maniobras y los sectores con inconvenientes hoy comenzaron a mostrar mejoras. No es un problema de producción sino de distribución, además hemos pedido al EPRE mejoras en la provisión de energía para la producción de agua”, detalló.

