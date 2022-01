Vecinos de Alto Dorrego denunciaron olores nauseabundos por una cloaca desbordada

Unas 50 familias de Alto Dorrego (Guaymallén) en lo que se conoce como barrio 22 de diciembre formalmente, denuncian que desde hace varios meses deben soportar problemas relacionados con el agua y con el desborde de cloacas. En la zona hay una gran obra que lleva más de un año y que, según explican desde Aysam, beneficiará a más de 120 mil habitantes.

Lo cierto es que con las lluvias de los últimos días las cloacas se desbordaron, provocando olores nauseabundos, por un lado, y que las aguas servidas llegaran a un canal de riego donde generalmente hay niños bañándose (ilegalmente). Pero no solo eso, según indican vecinos de la zona, las aguas servidas corrieron “hacia abajo” por las calles Dorrego, Rio IV, Alem, Razquin o Elpidio Gonzalez, entre otras.

“Ayer tuvo que venir la policía a sacar a los niños que se estaban bañando en las aguas cloacales que entraban al canal. Cuando colapsa la cloaca, el agua servida sale a la acequia y luego al zanjón. Ahora hemos visto que hace 10 días hay unas mangueras que hacen como un by pass pero igual hay problemas. Tenemos que estar con las ventanas cerradas”, dijo la vecina del barrio.

Grave derrame cloacal desde hace 10 dias en Dorrego, ni la Muni, ni Aguas Mendocinas, ni la empresa contratada saben nada. El olor delata el derrame en acequias y zanjón calle E. Gonzalez y Cdad de Palmira @aguasmendocinas @MuniGuaymallen @radionihuil @LosAndesDiario @matverdu pic.twitter.com/dHuHshR1NS — Claudia Guijarro (@ClaudiaGuijarr3) January 26, 2022

Recordemos que la obra a la que se hace referencia es la del Colector Aliviador Sur Oeste de Godoy Cruz que se inició en enero de 2021 y que desde Aysam estiman su finalización para el próximo febrero. La nueva infraestructura tiene una longitud de 1585 metros y un diámetro de 700 y 800 mm. Los vecinos indican, además, que la obra es tan grande que una topadora cabe en la zanja donde se está trabajando.

“Es terrible el olor que hay, el agua se corta todo el tiempo lo que empeora con el calor. Por ejemplo ahora no tenemos agua desde las 22 y no podemos hacer limpieza. Para colmo, desde Aysam nos dan números de reclamo viejo, o no nos dan. También hemos reclamado con el Epas y con la municipalidad, quienes nos dicen que no tienen conocimiento del problema y eso nos da impotencia”, remarcó Claudia.

Para finalizar, la vecina dijo que pareciera que esa zona de Dorrego es “el triángulo de las Bermudas”, porque nadie les da una respuesta concreta a un problema que ha ido empeorando progresivamente. “Pusieron asfalto hace una semana y ya se está levantando por el desborde de la cloaca”, cerró.

Ya está encausado

Desde Aysam indicaron que el desborde se produjo por las últimas tormentas, pero que ya está encausado nuevamente y a través de un by pass de 150 metros se ha derivado el líquido cloacal a una boca de registro. “Con la tormenta hubo un aumento del volumen de los líquidos cloacales, porque hay colectores pluviales conectados a la cloaca ilegalmente. Por eso es que se produjo el desborde, que cae naturalmente a la acequia o al canal”, señalaron.

La obra que inició en enero de 2021 está previsto que sea terminada en febrero.

Por otra parte, dijeron que si sigue lloviendo con los mismos volúmenes de agua, es probable que nuevamente haya desbordes porque los problemas vienen de la cloaca vieja que se está renovando.