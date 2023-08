Vecinos autoconvocados de Ugarteche se quejaron por el estado de la localidad

Un reclamo por el supuesto estado de abandono de la localidad de Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo, fue dado a conocer en las últimas horas por un grupo de vecinos autoconvocados. Se trata de alrededor de 300 firmas de personas que dicen haberse dirigido a la delegación en varias ocasiones y que, al no obtener respuesta, enviaron una nota al municipio con fecha 9 de junio del corriente año.

“Estos reclamos se llevaron a cabo desde febrero de este año hasta la fecha actual y también en años anteriores, pero nunca hemos recibido una solución”, reiteró, en diálogo con Los Andes, Sabrina Agneni, vocera del grupo.

De acuerdo con el escrito la localidad se encuentra en abandono hace años por parte del municipio. “Nunca invirtieron en Ugarteche y sólo nos prometen políticas públicas que no se llevan a cabo”, indica la misiva.

Indica que en febrero se reclamó por el mal estado de las escuelas y que se obtuvieron respuestas evasivas por parte del municipio, por ejemplo, que no era incumbencia comunal y que corresponde a la Dirección General de Escuelas (DGE).

“Eso lo entendemos, pero ellos no gestionan nada con la DGE y, por lo tanto, las escuelas siguen en estado de abandono”, puntualiza.

La falta de seguridad es otro tema preocupante ya que, según argumentan, existen robos muy frecuentes en la zona. “A veces tiene que venir un móvil policial de El Carrizal porque no se cuenta con uno propio y el destacamento policial de la localidad no tiene teléfono en caso de urgencia”, sostuvo la vecina.

Por otro lado, la falta de cloacas en la localidad representa otro tema preocupante. “Cuando tuvimos audiencia con el oficialista Esteban Allasino, candidato a intendente, nos derivó a que habláramos con la empresa distribuidora, Aysam, cuando le corresponde al municipio gestionar para que tengamos cloacas, ya que los pozos sépticos, en la mayoría de los casos, se encuentran colapsados”, manifestó.

En otro orden los vecinos hicieron mención a la falta de plazas y espacios verdes. “Contamos con algunas plazas en abandono, pero la mayoría de los barrios no tiene espacios verdes. En la actualidad se está llevando a cabo una plaza sobre la ruta 15, en el distrito, pero necesitábamos, más que una plaza, que levanten una cancha a continuación del polideportivo Ugarteche, ya que los niños necesitan realizar deportes en la zona”, enumeró la vecina.

Sostuvo que el polideportivo está cerrado a la comunidad y solamente dejan ingresar para actividades puntuales. Agregaron los vecinos autoconvocados que la ausencia de cunetas y veredas en la mayoría de los barrios hace que se genere mucha basura a la vera de las calles.

“Las acequias son de tierra y, por lo tanto, se estanca el agua. El municipio no quiere hacerse cargo de esto, podríamos quedar contemplados en el plan nacional PROMEBA de mejoramiento barrial, programa que garantizaría vereda, cordón y cuneta”, manifestó Agneni.

La ausencia, años anteriores, de un adecuado sistema de recolección de los residuos que se arrojan en la calle, llevó a que muchísimos desechos permanezcan meses y meses sin ser removidos. “No tenemos cestos en la localidad, solamente por las elecciones trajeron un par de contenedores de basura, pero con eso no hacemos nada porque la localidad es muy grande”, se quejó.

El grupo de manifestantes reclamó por la ausencia de control de los efluentes y desechos que tira una fábrica de conservas en los canales de la localidad, generando contaminación y desembocando en el arroyo Carrizal.

Asimismo, se hizo alusión a calles que están asfaltadas, como es el caso de las rutas 15 y 86, que no están señalizadas o pintadas, ocasionando graves accidentes. “Estamos en abandono por parte del municipio, vamos a reclamar a la delegación de Ugarteche y tampoco obtenemos respuesta alguna. La delegación no cumple su trabajo y únicamente pone como excusa que el municipio no manda camiones para levantar la basura y que no cuentan con los elementos suficientes para realizar su trabajo”, advirtió.

Aclaró que la vecina que el reclamo no se dirige hacia el personal que limpia las cunetas, ya que, dijo, son empleados municipales que trabajan precarizados. “Nuestro reclamo es hacia la delegación y el municipio que nunca dieron respuesta alguna a las problemáticas de la localidad”, subraya la misiva.

“Queremos que nos garanticen el derecho a vivir en un hábitat digno, a acceder a políticas públicas reales y de calidad. Para eso la gente paga tasas e impuestos municipales”, señaló.

Finalmente, la vocera hizo mención a otro tema importante, el estado de abandono del centro de salud de Ugarteche y los turnos médicos insuficientes que se brindan a los pacientes. “Tampoco responde el municipio ni el ministerio de Salud provincial para realizar un nuevo centro”, criticó.

El grupo reunió más de 300 firmas. “No mentimos, sino que exponemos algo que es real”, dijo, para exhibir algunas imágenes, que, aseguró, dan la pauta de cómo se encuentra hoy la localidad.

Los vecinos exhibieron la nota enviada por los vecinos al intendente Sebastián Bragagnolo, con fecha de ingreso hace más de dos meses atrás y aún sin respuesta.

Respuesta oficial: “Nunca se han acercado”

En diálogo con Los Andes, Marisa Barea, delegada de Ugarteche, indicó que los vecinos autoconvocados de Ugarteche nunca se han acercado a la delegación a manifestar dichos reclamos.

“Este tipo de comunicados tan impersonales me parecen complicados. Estoy disponible en la delegación municipal de lunes a viernes”, aclaró.