Vecinas, vecinos y autoridades municipales instalaron un banco rojo en la plaza Matons. Fue en memoria de las mujeres que fallecieron producto de un femicidio y para visibilizar la lucha contra la violencia de género.

Participaron del acto el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Horacio Migliozzi, funcionarios y funcionarias del ejecutivo municipal, concejales y concejalas y diputadas provinciales. Además, estuvieron en el lugar las propulsoras de la acción; vecinas de la Sexta Sección y la presidenta de Madres de Pie Mendoza, Graciela Bianchi.

Encabezando el acto, el intendente expresó: “En los últimos años, un banco rojo se convirtió en uno de los símbolos que visibilizan a las víctimas de femicidio y la lucha constante en contra de los actos de violencia contra las mujeres. Por iniciativa de un grupo de vecinas de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza, hoy colocamos uno en la plaza Matons. Con el compromiso de seguir generando una Ciudad cada vez más segura para todas, hoy acompañamos esta acción de alto valor simbólico”.

Además, el presidente del Concejo entregó un banner de identificación de la plaza Matons para todas las actividades que organizan vecinos y vecinas.

Seguidamente, se invitó a vecinas, a la presidenta de Madres de Pie, al mandatario municipal, a Horacio Migliozzi y a la diputada Cecilia Rodríguez a descubrir el banco. Tomando la palabra, Gabriela Bianchi manifestó: “Quiero dar las gracias al intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y al municipio porque nos abrieron las puertas para que hoy podamos tener personería jurídica. Vengo en nombre de todas las mujeres que no están, en nombre de todos los hijos y nietos que viven sin su mamá. Hemos sido invisibilizadas por mucho tiempo, en la justicia y hasta hoy. Y nosotras seguimos de pie porque somos fuertes, porque tenemos que luchar por las que quedan y tienen miedo de pedir ayuda”.

Continuó: “No nos van a callar. Soy la voz de mi hija, soy la voz de las mujeres que ya no están. Voy a seguir luchando por esas mujeres que se están capacitando y que nos quieren ayudar. Agradezco a cada uno de ustedes, por unirse, por trabajar en red, para que podamos ayudar a esas mujeres y que sepan que no están solas”.

De acuerdo a Rosana Rojas, una de las vecinas, “nos pareció que había que visibilizar, poner en evidencia que la violencia a las mujeres no es de una clase social, de un grupo de gente y que pasa en todos lados. Por eso, pensamos esta iniciativa de colocar un banco rojo”.

Finalmente, la licenciada en Comunicación Social y escritora Laura Bolognesi recitó un sentido texto sobre la representación de estos bancos:”Me hierve la sangre, corriendo furiosa por mis venas. Me duele la garganta, por los gritos de dolor ahogados. Mis ojos no ven más que lágrimas agitadas, incontenibles, desesperadas. En mi voz se funden nuestros miedos, nuestras rabias, nuestros pedidos de justicia. Cada banco rojo nos recuerda que nos faltan mujeres: que nos robaron amigas, madres, hermanas, hijas. Cada banco rojo nos recuerda miles de ausencias, injustas, deliberadas. Cada banco rojo nos recuerda a los hombres que le arrancaron la vida a las mujeres que decían amar (...)“.”(...)Por eso, son necesarios los bancos rojos: no solo para recordar el dolor y las mujeres que perdimos, sino también lo que significa para nosotras vivir con miedo. Pero también, cada banco rojo que colocamos nos recuerda que ya no estamos solas ni separadas. Ahora somos tribu, ahora somos hermanas. Por las que perdimos, por las que nos antecedieron y por las que vendrán. ¡Ni un paso atrás, ni una menos! ¡Vivas nos queremos!”. Para escuchar el texto completo, hacé clic aquí.

Acerca del banco rojo

El banco es un símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género. Surgió como un proyecto cultural y pacífico de concientización, información y sensibilización. Tiene por objetivo no olvidar a las mujeres que sufrieron violencia de género.

En Mendoza, en el año 2018, fue sancionada la Ley 9102, que consiste en la colocación de un banco rojo o en pintar un banco ya existente con la inscripción “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”.

Es por ello que la Ciudad se sumó una vez más y respondió a la iniciativa de las vecinas de la Sexta Sección con la instalación de este banco rojo.