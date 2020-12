¿Vas en auto a la costa argentina? Estos son los documentos que pueden pedirte y no deben faltarte

A pesar de que las vacaciones son sinónimo de descanso, este verano quizás venga con dolor de cabeza incluido para quienes quieran disfrutar de las playas de la costa argentina. Aunque no es complicado, habrá que sentarse frente a la computadora una vez más para viajar con los documentos al día y evitar un mal rato.

Estas medidas son para seguir cuidando a la población de un posible contagio de Coronavirus. Asi, en la web oficial del gobierno se puede acceder al detalle, pero hay que tener en cuenta que para viajar a las playas de Buenos Aires en auto se debe contar con el Certificado Verano que es un permiso que se tramita en la mencionada web y que se puede descargar o llevar en el celular en la app Cuidar, que se debe descargar.

Hay que tener en cuenta, como aclaran desde el gobierno, que, para los viajes de enero en adelante, el registro se habilitará, de manera progresiva, con tres semanas de anticipación a al viaje y que tarda dos días, por lo menos, en validarse.

Por otro lado, en la provincia gobernada por Axel Kicillof no se pide certificado de Covid negativo, ni seguro de viaje y no hay otras restricciones de ingreso. Para quienes vayan en auto por la ruta 7, desde Mendoza, deben considerar que si bien no se van a pedir estos documentos, sí se puede llegar a solicitar el Certificado Verano, por lo cual vale tenerlo a mano en caso de que alguna autoridad lo solicite.

Los papeles del auto

Respecto de la Revisión Técnica Oligatoria, un documento del que se habla cada verano, vale destacar que muchas provincias pueden solicitarla. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta el origen en el que está registrado el auto para que se pueda exigir.

Por ejemplo, recién en 2022 la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) será plenamente exigible para Mendoza, por lo tanto si en Buenos Aires le solicitan a los viajeros mendocinos este documento, se debe indicar que aun no es obligatorio para la provincia.

Los otros documentos que se deben llevar son:

Licencia de conducir.

Documento Nacional de Identidad.

Cédula Verde o Cédula Única de Identificación.

Cédula de Identificación de Autorizado a Conducir (cédula azul), en caso de circular en un vehículo que no sea de su propiedad.

Oblea de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), en el caso de cada provincia y de su legislación correspondiente.

Seguro vigente y actualizado.

¿Cómo ingresar a un punto de la costa argentina?

Los visitantes que quieran viajar a la costa argentina durante la temporada de verano (del 1/12/20 al 4/4/21) deberán seguir el siguiente procedimiento:

Ingresar en el sitio web www.argentina.gob.ar/verano para tramitar el Certificado Único de Circulación

Allí indicarán, en carácter de declaración jurada, la siguiente información: datos personales (nombre, apellido y DNI), domicilio de residencia habitual, medio de transporte, dirección y tipo de alojamiento en Mar del Plata, fecha de arribo y de vuelta.

Se completa una sola solicitud por grupo turístico (familia, parejas, amigos, etc.) si vienen en un mismo vehículo; sino un permiso por vehículo

Se debe consignar un correo electrónico

Luego de completada la solicitud recibirá un mensaje que indica que la misma está siendo procesada y se le emite un número de trámite. El solicitante podrá luego consultar el estado de su trámite.

La solicitud deberá realizarse con 5 días corridos de anticipación al viaje programado.

Durante la 1ra quincena de diciembre no es necesario el requisito del plazo de 5 días, y la aprobación será automática.

Cuando se aprueba o rechaza, el solicitante recibe un mail con la comunicación y el link de descarga del permiso. El mismo puede descargarse para impresión, para guardar como .pdf en su celular o en la App Cuidar.

El permiso es para un destino en particular, si indica Mar del Plata, no le permite circular durante ese periodo a Villa Gesell de visita por ejemplo.

Además, es necesario realizar con anticipación una reserva en algún alojamiento.