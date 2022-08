“Vampiro blanco”: de qué se trata la lactofilia que está generando pánico en un pueblo de Río Negro

La tranquila localidad de Ingeniero Huergo, un pequeño pueblo de 7.500 habitantes, está conmocionado por un hombre que publica anuncios en Facebook, buscando a mujeres lactantes para beber de sus pechos la leche materna. El sujeto ofrece a cambio dinero y paga hasta $10.000 semanales a las madres que se presten a este extraño requerimiento.

Los investigadores creen que se trata de un caso de lactofilia que es un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna. El término es utilizado por especialistas y psiquiatras desde hace un tiempo en países europeos y, por caso, el término “Vampiro Blanco” se usa con frecuencia para identificar a las personas adultas que buscan algún tipo de excitación sexual en el consumo o el amamantamiento con mujeres en época de lactancia.

Las ofertas en Facebook

“Hola, estoy buscando donante de leche materna se paga $3.200 y sería tres veces por semana $9.600”, dicen las publicaciones en las redes sociales.

“Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”, contó la mujer al Diario Río Negro.

“Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”, afirmó la mujer, que estuvo en el lugar y supone que porque su esposo estaba afuera de la casa le hicieron extraerse ella misma, le pagaron y se fue. “Después me enteré que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho”, aseguró.

Cuando esta madre volvió a su casa se quiso volver a contactar para otra supuesta oferta laboral, pero la habían bloqueado de todas las redes sociales. “Detrás de ese pedido de leche por una cuestión nutricional hay una cuestión fetiche. En primer término hay que aclarar que no hay ningún argumento para que una persona adulta consuma leche de bebé, eso es una mentira. Acá hay un tema psiquiátrico, estamos hablando de una persona que logra una excitación con el consumo o bien con el amamantamiento por parte de una mujer que está dando el pecho”, advirtió una especialista, consultada por La Mañana Neuquén.

La peor parte se la llevó otra de las voluntarias, según lo dio a conocer Río Negro: “Algunas mujeres revelaron que el hombre pidió extraer la leche directamente del pecho de la mujer, con el argumento de que no se ‘contamine’ o pierda sus beneficios”.

“Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta”, alertaron desde la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca.