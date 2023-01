Valeria pide ayuda: quedó ciega de un ojo a causa de la pirotecnia y debe juntar dinero para operarse

Valeria Paparini (43) es peluquera, vive en Godoy Cruz, y hace nueve años sufrió un accidente que cambió su vida para siempre: a causa de la pirotecnia utilizada por un tercero, perdió la visión del ojo izquierdo.

“Me lo destrozó por completo y desde entonces a hoy pasé por varias cirugías. Me colocaron una válvula que controla la presión ocular, pero debieron sacarme el iris y quedé con la pupila dilatada, solo veo luz, como si fuera el sol, y distingo algún color”, relató a Los Andes Valeria, que es mamá de dos hijas de 18 y 12 años.

El esfuerzo que debe realizar su ojo derecho para compensar la ceguera del izquierdo y además el riesgo de una maculopatía (enfermedad ocular crónica que provoca visión borrosa o un punto ciego en el campo visual) la lleva a la necesidad de someterse a una cirugía que tendrá lugar el 18 de este mes en Centro Visión.

La cirugía tiene un costo de 1 millón de pesos y gracias a la solidaridad de amigos, familiares y conocidos, y a la mucha difusión de su situación, ha llegado a reunir algo menos de la mitad.

A contrarreloj, Valeria sigue confiando en que conseguirá el resto del dinero. “Sigo trabajando, soy peluquera de un salón del barrio Unimev, en Guaymallén, y también hago trabajos a domicilio. Es muchísima la gente, incluso los dueños del local, que me están ayudando y estoy muy agradecida y a la vez con expectativas e ilusión de poder mejorar mi situación”, amplió.

En aquel momento, no hubo solución y su vida se transformó en caótica, según detalló, ya que el ojo sano se fue deteriorando. “Hace dos años surgió la posibilidad de colocarme una lente especial que viene de otro país, pero no tenía las posibilidades económicas y hace poco sufrí un gran susto con el riesgo de la maculopatía, enfermedad progresiva que lleva a la ceguera, aunque milagrosamente no la desarrollé”, relató.

“De todos modos la cirugía es necesaria porque el riesgo sigue existiendo. Además, si recupero algo de visión del ojo afectado podría descansar el ojo sano”, completó.

Valeria dijo que vive al día y que los ingresos que reúne no le alcanzan, por eso dejó sus datos y su cuenta de Mercado Pago y bancaria para todos quienes puedan o deseen ayudarla.

“La situación económica actual no favorece a nadie y soy sostén de familia, mi única fuente de ingreso es mi trabajo. Un trabajo que depende de mi vista”, sostuvo, para agregar que también está en manos de la Justicia el terrible accidente que la marcó de por vida.

“Con mi trabajo, y la ayuda de mi familia no llego a cubrir los costos de la operación, por eso apelo a la solidaridad de quien pueda, para que me ayuden a no perder mi ojo y poder seguir trabajando, viendo y sosteniendo a mis hijas”, agregó.

Para Valeria, cualquier colaboración sería de gran ayuda. De hecho, en la peluquería donde trabaja hay una urna donde clientes y vecinos hacen el aporte que pueden. También se están difundiendo flayers donde se puede observar el ojo de Valeria totalmente dilatado y sin visión.

La gran cantidad de amigas, gente que la aprecia y desea ayudarla se pusieron al hombro esta campaña y dejaron los datos de sus cuentas para quien desee hacer un aporte.

Cómo ayudar

Mercado pago, CVU: 0000003100086563111197. Alias: paparini.vale. CUIT/CUIL: 27270368862

Banco: Alias: valeria.paparini. N° de cuenta 4088769-2081-5. CBU: 00700818300