Vacunarán a docentes mayores de 20 años desde este sábado

Continúa la vacunación a los docentes mendocinos. Tal como viene ocurriendo en las últimas semanas, desde la Dirección General de Escuelas anunciaron que ampliarán el grupo de docentes a vacunar contra el coronavirus.

El titular del gobierno escolar, José Thomas, adelantó que desde el sábado iniciará la vacunación para personal educativo de entre los 20 y 30 años, de todos los niveles, para alcanzar a la mayor cantidad de población de ese segmento con la vacunación.

La inoculación será, entonces, para docentes del Gran Mendoza, excepto Lavalle, y las dosis se aplicarán en el estadio Aconcagua Arena, del Parque San Martín. Por otra parte, desde la DGE indicaron que no se tienen detalles sobre la vacunación a los docentes de otras zonas de la provincia.

Los que no se han vacunado

Thomas recordó que, por registros en el GEM (el sistema de Gestión Educativa Mendoza, online) hay aproximadamente un 10% de docentes que expresaron, a través de esa plataforma, que no tienen interés en vacunarse. Sin embargo, eso quedó marcado en un registro inicial, y es probable que muchos hayan finalmente cambiado de opinión.

En detalle, de los 5166 docentes que habían manifestado no querer vacunarse en marzo ya hay varios que finalmente optaron por hacerlo. Además, hoy recibirán su primera dosis 1500 educadores de los considerados “rezagados” que no fueron a vacunarse cuando les correspondía y que son parte de los grupos 2, 3 y 4 establecidos según la clasificación de DGE. En tanto, desde el gobierno escolar remarcaron que prácticamente todos los docentes del grupo 1 ya tienen las dos dosis , es decir, el esquema completo de vacunación.

Vale aclarar que, quienes son consideradas personas de riesgo por alguna enfermedad prexistente, vacunados o no, no están obligados a asistir a las escuelas, mientras que quienes no son de riesgo, vacunados o no, deben concurrir a las instituciones educativas. Por último, explicaron que de los 35 mil vacunados por DGE hay que sumar a los docentes que recibieron su dosis por fuera de su condición de docente, es decir por grupo de riesgo o etario, por ejemplo.

De esta forma, en Mendoza ya hay más de 35.000 docentes vacunados, de los cuales más de 15.000 tienen las dos dosis; lo que representa más del 60% del personal inoculado y un 25% con el esquema completo de inmunización.

Cronograma

Entre los vacunados se encuentran aquellos docentes mayores de 20 años del grupo 2, entre los que se encuentran secretarios, docentes de apoyo MATE (maestro acompañante de trayectoria educativa), docentes de áreas especiales, bibliotecarios, miembros de equipos de orientación, celadores, preceptores, cocineros y todo personal que desempeñe tareas en establecimientos escolares.

También del grupo 3 aquellos docentes frente a estudiantes de nivel Primario del segundo ciclo; y del grupo 4, es decir, docentes frente a estudiantes de nivel Secundario orientado, técnico y de la modalidad de Jóvenes y Adultos.

El orden para asistir el sábado 12 de junio es según DNI. Así quienes tengan el DNI terminado en 0 y 1 deberán asistir de 9 a 10.30; 2 y 3 de 10.30 a 12; 4 y 5, de 12 a 13.30; 6 y 7 de 13.30 a 15; y 8 y 9 de 15 a 16.

Grupos de inoculación

Merenderos y fúnebres

Las personas que trabajan en merenderos diseminados por zonas vulnerables de toda la provincia y los empleados de casas fúnebres serán los próximos grupos a ser incluidos en la campaña de vacunación contra el coronavirus en Mendoza.

Así lo confirmaron a Los Andes fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia. Aunque aún no se ha definido el día en que se lanzará la inscripción para estas personas, sí está previsto entre las prioridades.

La llegada de varias partidas de vacunas en las últimas, especialmente de la AstraZeneca (Reino Unido) y Sputnik V (Rusia), ha permitido ir incorporando a mayor velocidad a distintos grupos al esquema de inoculación como parte de la lucha contra el Covid-19 y día a día se suman nuevas porciones de población.

De hecho, en esta semana se incorporó a los mayores de 45 años sin comorbilidades, a empleados de supermercados, a choferes de colectivos y a empleados de estaciones de servicio. Entre el grupo más joven de la población, además, hubo también novedades, con la suma de aquellas personas mayores de 18 años con enfermedades autoinmunes, tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador o biológicos, que también fueron habilitadas para la inscripción en pos de recibir una vacuna.

Junto con ello, los municipios comenzaron esta semana una campaña más agresiva para llegar a grupos más vulnerables: desconectados y personas de bajos recursos que, además de probablemente vivir en condiciones en las que los cuidados sanitarios pueden complicarse, tampoco han tenido posibilidad de incorporarse a los grupos de vacuna.

Componentes 1 y 2

Distribución de Sputnik

El gobierno nacional distribuirá entre hoy y mañana 482.400 dosis de la Sputnik V en las 24 jurisdicciones, que de ese total recibirán 400.200 del componente 2 y 80.200 del componente 1. Así, al finalizar esta semana se habrán repartido casi 19 millones de vacunas en todo el país. La provincia recibirá 18.000 dosis del componente 2 y 3.600 del componente 1. Simultáneamente, arrancó la distribución, que se extenderá hasta el viernes, de 470.400 dosis del componente 1, partida restante de un cargamento de más de 818.000 llegadas de Moscú el jueves pasado.