Vacunación espontánea: solo en tres departamentos se vacunó a más de 2.500 personas sin turno

El viernes pasado comenzó en Mendoza la vacunación espontánea contra el coronavirus para mayores de 18 años. Esto significa que, exclusivamente para lo que es primera dosis de Sinopharm y AstraZeneca, a partir del último día hábil de la semana pasada cualquier mendocino y mendocina mayor de edad puede presentarse en alguno de los 19 centros de vacunación para ser inoculados con el primer componente sin necesidad de haberse inscripto o recibido un turno.

La vacunación transcurre de forma ordenada y sin sobresaltos en los 19 centros de Mendoza. Ignacio Blanco | Los Andes

Y durante los primeros días de vacunación sin turno, en los centros de vacunación de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo se vacunó a más de 2.500 ciudadanos que llegaron sin haber tramitado el turno. Así lo confirmaron desde los distintos centros, quienes destacaron que -en su mayoría- eran personas de entre 30 y 40 años. Aunque también hubo adultos mayores que no habían asistido cuando se los convocó ni tampoco se habían inscripto.

“El balance ha sido realmente muy bueno. En todo momento se respetó el orden y el horario de vacunación, y la logística y estructura han respondido para poder contener este momento. Hay que tener en cuenta que se está vacunando a quienes tienen turnos programados, a quienes llegan con turnos vencidos y a la demanda espontánea de primera dosis”, destacó la subsecretaria de Planificación de Salud de Mendoza, Mariana Álvarez.

En Mendoza está abierta la vacunación para todos los mayores de 18 años. Hay 1,8 millones de personas en ese grupo, de las cuales 400.000 no se han vacunado aún. Ignacio Blanco | Los Andes

De los más de 1.400.000 mayores de 18 años que están en condiciones de ser vacunados contra el Covid-19 en Mendoza, hasta fines de la semana pasada había cerca de 400.000 que aún no recibían la primera dosis de ninguno de los laboratorios, por lo que el Ministerio de Salud apuntaba a “salir a buscar” a estas personas que no habían respondido los llamados para inscribirse.

En detalle

En la Nave Cultural se ha montado el centro de vacunación correspondiente a los vecinos de la Ciudad de Mendoza. No obstante, esto no quita que a diario -y sobre todo con el comienzo de la vacunación espontánea- lleguen habitantes de otros departamentos.

“Entre el viernes y el domingo hemos vacunado a unas 2.500 personas, de las cuales 1.500 son de vacunación espontánea y sin turno. Las otras 1.000 corresponden a personas con turnos, ya sea de la primera o segunda dosis”, destacó la encargada del centro de vacunación de la Nave Cultural, Celeste Echegaray, quien resaltó que la asistencia en los casos de turnos para segundas dosis es alta.

En la Nave Cultural se vacunó a más de 1.500 personas sin turno este fin de semana. Orlando Pelichotti | Los Andes

La referente destacó que ha bajado un poco la cantidad de asistentes para vacunarse, ya que destacó que estaban acostumbrados a atender cerca de 2.000 personas diariamente, mientras que ahora no superan las 1.000 o 1.200. Destacó, además, que esto puede deberse a que mucha gente ya está vacunada y a la espera de la segunda dosis.

“Muchos de los que vinieron el sábado, por ejemplo, contaban que no pudieron venir antes por los horarios de su trabajo, y también estaban aquellos que no estaban atentos al mail. El viernes se dio una escena muy linda, y fue la de un chico que recién había cumplido los 18 años y vino él a vacunarse junto con sus dos abuelos, que no se habían inscripto todavía. Y los tres estaban esperando en la misma fila”, resaltó Echegaray.

En Godoy Cruz la vacunación avanza en el centro del Parque Estación Benegas. Mariana Villa | Los Andes

En Godoy Cruz, en tanto, el centro de vacunación más importante se encuentra en el Parque Estación Benegas. Y hasta allí se dirigieron entre el viernes y el domingo cerca de 600 personas para ser inmunizados de forma espontánea. “A ellos se suman aquellos que han llegado con turnos atrasados o que los tenían programados”, resaltó la encargada del área de Inmunizaciones del Área Sanitaria de Godoy Cruz, Paola López, quien resaltó que ya no tienen pendientes turnos para inocular con la primera dosis, sino que todos corresponden a segunda dosis para pacientes que ya han sido confirmados y para aquellos que llegan para vacunarse sin turno.

“Dentro de los que llegan para vacunación espontánea, han venido personas de todas las edades. Y suelen contar que no vinieron antes porque no tuvieron tiempo o, muchos jóvenes, dicen que estaban esperando que vacunen a sus amigos antes de vacunarse a ellos mismos”, destacó la referente godoicruceña.

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Mendoza. Ignacio Blanco | Los Andes

En Luján de Cuyo, en tanto, entre el viernes y el domingo se vacunó a 440 personas de forma espontánea (sin turno). Así lo confirmó la coordinadora del Área Sanitaria de Luján, Daniela Maure, quien indicó que de ellos, 230 se presentaron el viernes, 150 lo hicieron el sábado y 60 se acercaron a los consultorios externos del Hospital de Luján de Cuyo (donde funciona el cetro de vacunación departamental) el domingo.

“Por día estamos atendiendo aproximadamente a entre 1.000 y 2.000 turnos diarios. De 9 a 17, de lunes a viernes; y de 9 a 14 los sábados y domingos”, concluyó.