Vacunación en Mendoza: la demora por la segunda dosis genera dudas e inquietudes con turnos del sistema de tickets

En Mendoza avanza a paso firme la campaña de vacunación. Según transmitía días atrás la Ministra Ana María Nadal, el 50 % de los mendocinos ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, hay preocupación y ansiedad en muchos por la llegada de la segunda dosis y del turno.

En algunos casos, la duda surge cuando al ingresar al sistema de tickets y turnos la persona coloca el número asignado y por sistema solo ven la carga del turno otorgado, pero no les figura que ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Es a partir de esta situación que se presentan las dudas e inquietudes de los ciudadanos. Algunos temen que, por no tener impactado en el sistema el registro de la colocación de la primera dosis, no les otorguen el turno para la segunda aplicación.

“Cuando salió la inscripción para mayores de 45 me inscribí y a la semana ya tenía el turno para vacunarme, sin ningún problema. Lo hice, pero ya pasó un mes y cuando reviso en el link de seguimiento no figura que recibí la primera dosis. Eso me preocupa porque pienso que, si no me han registrado como vacunado con la primera dosis, ¿cómo van a avisarme que tengo que ponerme la segunda? Para colmo, no sé dónde hacer ese reclamo ni si se trata de un error o no debo preocuparme”, expresó Sergio, un ingeniero que vive en Godoy Cruz.

Campaña de vacunación contra el Covid 19 en el Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez de San Martín. Orlando Pelichotti | Los Andes

Así mismo, Ariel, un empleado oriundo de San Martín explicó: “Yo me vacuné el mismo día que mi esposa y un amigo. A los pocos días figuraba en mi ticket que ya había recibido la dosis y supongo que me estarán por llamar para la segunda. Pero ellos se fijaron y sólo les figura que les dieron el turno para la primera”.

Frente a estas dudas, desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes pidieron mantener la calma ya que a pesar de que no figure el registro de la primera aplicación, los turnos para la segunda dosis son otorgados correctamente.

Lo que explicaban además desde el área de Salud, es que el registro de las personas vacunadas y la aplicación de la dosis recibida está realizado más allá de que por sistema no se vea impactado. Y señalaban que, aquellos que se encuentren frente a este inconveniente, deben llamar al 148 y realizar el reclamo correspondiente para que se realice la modificación.

Lo importante de destacar, es que todas aquellas personas que estén esperando la segunda dosis pueden tener la tranquilidad de que el registro está realizado y que solo queda esperar que llegue el turno correspondiente para la aplicación.

Por otra parte, desde el ministerio remarcaron la importancia de no perder el carnet de vacunación, ya que es el principal comprobante de inoculación, y en casos que se presente algún inconveniente es indispensable para realizar el reclamo pertinente.

En caso de extraviar el carnet, la persona debe presentarse en el lugar donde fue vacunado y exponer la situación para que puedan resolver el inconveniente y otorgarle una nueva documentación.

Cabe destacar, que aquellas personas que fueron vacunadas dentro de los sectores de gastronómicos, hoteleros, periodistas, etc., que recibieron el turno por mail o a través de sus empleadores, es decir que no cuentan con un número de tickets, les llegará el aviso, de la segunda aplicación, de la misma manera.