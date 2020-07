Vacaciones de invierno atípicas: qué se puede hacer y qué no en espacios verdes mendocinos

En un contexto inédito, el próximo lunes comenzarán en Mendoza las vacaciones de invierno. Al igual que con cualquier otro plan programado con anterioridad al 20 de marzo, las distintas actividades que los mendocinos tenían en mente para el receso se vieron modificadas forzosamente por la pandemia de coronavirus. Y en este contexto, muchos viajes y escapadas que habían sido previstos, debieron ser pospuestos.

Así las cosas, las opciones para las tres semanas de vacaciones -la semana pasada desde la Dirección General de Escuelas confirmaron que el calendario comprenderá entre el próximo lunes (6 de julio) y hasta el viernes 24- son por demás limitadas. Y los parques, las plazas y otros espacios públicos asoman como oasis para salir de la rutina. Sin embargo, la misma pandemia motivó a que a nivel provincial se restringieran ciertas actividades recreativas al aire libre; reguladas por un decreto provincial y sus modificaciones.

“Por el momento se va a mantener todo como está, no se ha previsto ninguna modificación por las vacaciones. En síntesis: el Parque va a estar abierto de 9 a 23, se va a solicitar la terminación del DNI y no se van a autorizar otras actividades”, se explayó el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

Permitido

En el Parque General San Martín -uno de los pulmones verdes más elegidos por los mendocinos para el esparcimiento-, están permitidas todas aquellas actividades que no impliquen instalarse en el lugar. “Ir a caminar, a correr, patinar o andar en bici está permitido; siempre con tapabocas y manteniendo la distancia prudente con otras personas”, destacó el director del Parque San Martín, Ricardo Mariotti.

La circulación condicionada según el DNI se mantiene vigente. De esta manera, aquellas personas con documento finalizado en 1, 2, 3, 4, 5 podrán salir a moverse por los espacios verdes públicos los lunes, miércoles, viernes y domingos por la mañana. En tanto, aquellos con DNI culminado en 6, 7, 8, 9 y 0 estarán autorizados a hacerlo los martes, jueves, sábados y domingos por la tarde. “Si es un grupo familiar y hay menores, rige el documento del padre, madre o tutor. Además, no pueden ser grupos mayores a diez personas que deben estar en movimiento”, destacó Mariotti. Esta misma limitación en cantidad de personas rige para grupos que se ejercitan en el Parque.

Además, se mantiene la condición de que quienes lleguen al espacio verde (ya sea el Parque San Martín u otro, ubicado en cualquier departamento) deben tener su domicilio en un radio de 5 kilómetros del punto, como máximo.

Si quienes tienen intenciones de disfrutar del paseo son un grupo de amigos adolescentes -por ejemplo-, en estos casos todos deberán tener el documento en coincidencia con el del día de la salida.

“Todos los que vayan a pasear al Parque, deben tener en claro que no pueden instalarse en el lugar. Está habilitado para actividad física; ya sea correr, caminar o pedalear”, reforzó Chiapetta.

No permitido

Tanto en el Parque San Martín como en cualquier otro espacio verde (ya sea plaza o parque) no está autorizada cualquier actividad que implique estancia; es decir, que las personas se instalen y permanezcan en el lugar. “No está permitido sentarse a tomar mate, instalarse por mucho tiempo en el lugar ni hacer picnics”, destacó el director del Parque.

Además, en ningún espacio verde está autorizado el uso de juegos o de aparatos para ejercitarse. “En circunstancias normales, son instalaciones que los chicos y la gente en general usa muchísimo. Pero, lamentablemente, no está permitido su uso; ya que son elementos con que todos están en contacto y riesgosos en un contexto de pandemia”, agregó Mariotti.

En las plazas barriales y departamentales, los juegos se encuentran precintados y -en algunos casos- los columpios han sido colgados en el poste para impedir y desalentar su uso. Lo mismo ocurre con los bebederos.

Controles

Por el momento, no se han previsto controles especiales en el Parque San Martín. Se mantendrán los que realizan en conjunto el Ministerio de Seguridad y los profesores de Educación física de la Subsecretaría de Deportes, a quienes los acompañan carteles con advertencias sobre recomendaciones y distancias a guardar.

“Serán unas vacaciones raras, de eso no hay dudas. El detalle es que, al no estar los chicos cursando de forma presencial, no creo que cambie mucho en las próximas semanas la cantidad de gente que venga al Parque ni el panorama. Porque en estos meses ya ha habido una importante concurrencia”, concluyó Mariotti.