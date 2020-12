Vacaciones 2021: qué hacer con pasajes y alojamiento si se cierra la frontera con Brasil por la pandemia

Uno de los países afectados por una nueva ola de contagios por coronavirus es Gran Bretaña. Es por eso que países como Argentina decidieron suspender sus vuelos a aquella isla europea. Sin embargo, el Gobierno nacional también está analizando la posibilidad de cerrar otras fronteras, como la de Brasil.

Si bien entre la pandemia y la crisis económica no se esperaba una invasión de argentinos en las playas brasileñas, sí es cierto que varios tenían contratados pasajes aéreos, paquetes o algún tipo de alojamiento para las vacaciones de verano 2021.

Hasta ahora, los viajes a Brasil no tenían restricciones siempre que fueran por vía aérea. Las fronteras terrestres y fluviales sí permanecían y aún permanecen cerradas. Pero en lo últimos días algunas cuestiones encendieron las alarmas: de un día para el otro se pidió desalojar a los turistas de Buzios ante el incremento de casos de coronavirus (aunque luego hubo marcha atrás con la medida) y también Brasil anunció que a partir del 30 de diciembre, exigiría test PCR negativo para ingresar en su territorio.

La palabra de los expertos

“La afluencia de público en auto, como generalmente se hacía en otros veranos, hoy no está permitida. La gente no salió a alquilar casas como antes porque no sabía si abría la frontera terrestre. Solo se puede acceder a Brasil vía avión”, explica Pablo Bazzetti, gerente general de la agencia All Seasons.

Y agrega: “Hemos tenido pasajeros que contrataron estadías en algunos de los resorts que están abiertos en el sur de Brasil y que están yendo en avión. Pero via terrestre no es opción, porque no hay fronteras terrestres abiertas y no creo que la gente haya salido a alquilar una casa sin saber si iba a poder ir en auto”.

Con la experiencia que dejó estos meses la pandemia, la flexibilidad se instaló como uno de los pilares para contratar viajes a futuro.

“La mayoría de las reservas que se confirman son flexibles. (En caso de un cierre) Los pasajeros van a tener la posibilidad de reprogramar la fecha para más adelante, que fue lo mismo que se vino haciendo desde que se cerraron las fronteras allá por marzo”, explica Bazzetti en relación con los servicios terrestres.

En cuanto a los aéreos, se espera algo similar, aunque lógicamente habrá que esperar a ver “qué política de flexibilidad van a aplicar las compañías en caso de cierre de fronteras. Seguramente se va a buscar una solución racional y bastante parecida a la que se aplicó en marzo”.

Ya en diciembre, la programación de Aerolíneas Argentinas a Brasil mostraba un incremento gradual de las frecuencias. Hasta el 14 de diciembre hubo 5 vuelos semanales a Río de Janeiro; actualmente tiene vuelos diarios y desde el 28 estaban previstos 9 vuelos semanales y quizá algún refuerzo aún no definido. También hay vuelos diarios a San Pablo, que pasarán a 10 vuelos semanales la próxima semana. Hay además un vuelo semanal a Salvador (Bahía) y, a partir de enero, tienen programado un vuelo semanal a Florianópolis.

¿Qué pasa con los pasajes en caso de que haya un cierre de fronteras con el país vecino? Aún no hay ninguna notificación, lógicamente, porque no se ha tomado ninguna medida, pero en caso de cierre se espera que haya una extensión de “la política comercial que se viene aplicando desde marzo; los tickets aéreos tienen un cambio libre que permite reprogramar”, dicen desde la compañía aérea.

Pablo Aperio, gerente general de TTS Viajes sostiene que “si bien existe la posibilidad de cierre fronteras (y en caso de hacerse efectiva), la modalidad de reprogramación sería la misma que tuvimos durante todo 2020 por la pandemia: negociamos con cada prestador a fin de dejar el crédito abierto para realizar el viaje cuando las condiciones sanitarias sean las aptas para poder realizarlo, y activamos todos los protocolos de posventa para darle servicio a nuestros pasajeros, no sólo los que están en destino, sino los que están por iniciar sus viajes”.

En la agencia Despegar señalan algo similar: trabajar con socios y proveedores en busca de las mejores soluciones. “Cada caso es particular y hay que contemplar las circunstancias de cada viajero. Dada la coyuntura que atravesamos con el impacto de la pandemia, nuestros proveedores están contemplando en la mayoría de los casos políticas de flexibilidad, que incluyen boletos abiertos en el caso de los vuelos, reprogramaciones o vouchers por el valor de la reserva”, dice Paula Cristi, gerente general de Despegar Argentina y Uruguay.

Reprogramaciones

En caso de un cierre de fronteras se impone la reprogramación. “En un caso así no hay incumplimiento de contrato sino imposibilidad de cumplirlo, por una decisión externa a la compañía, y eso habilita a la reprogramación”, señala el abogado especialista en Derecho del Turismo, Diego Benítez.

Y destaca que la actual Ley de Sostenimiento Económico (llamada “ley de turismo”, reglamentada en octubre) se refiere específicamente a las “consecuencias de la pandemia por Covid-19”.

“Específicamente los artículos 27, 28 y 29 señalan que se recurre en principio a la reprogramación de los servicios por 12 meses, a la entrega de un voucher con hasta 12 meses de validez o, en caso de que ese voucher no se utilice en ese plazo, el reintegro del monto en 6 cuotas mensuales consecutivas, corriendo la primera a los 60 días de la solicitud”. En resumen, tres opciones: reprogramación, voucher por 12 meses o reembolso en hasta 6 cuotas si el voucher no se utiliza.

En el caso de que se hayan contratado servicios directamente en Brasil , corre la reprogramación pero según la ley brasileña, que aclara específicamente algunos puntos, como por ejemplo, que si se cobró una comisión por un determinado servicio, no se devuelve, porque se considera servicio profesional y es parte de los honorarios. “En Argentina en cambio ese punto no se resolvió”, detalla Benítez.

Desde Buzios, Brasil , Marcel Piana, operador de turismo receptivo, asegura que en el vecino país “no se sabe nada” de un posible cierre de fronteras con Argentina, y destaca como única novedad que desde el 30 de diciembre Brasil comenzará a exigir test PCR negativo a quienes lleguen al país.

Buzios, Brasil

Y en cuanto a cambios o devoluciones de servicios contratados, destaca que “la ley de Brasil obliga a devolver el dinero prácticamente en todos los casos”, salvo excepciones como un cliente que no se presente sin informar anticipadamente, por ejemplo. “Trabajé con una agencia de receptivo a la que le cancelaron las reservas y devolvió 100 por ciento a todos los pasajeros, porque hay un seguro para el turista y la ley tiende a darle la razón”.

Y señala que son “muy pocos” los casos de gente que contrate en forma directa, sin intermediarios como una agencia de viajes o plataforma de alquiler. “En casos particulares hay más riesgo porque es una negociación privada, pero la gran mayoría de los turistas contrata a través de una empresa con respaldo legal, como una agencia, Booking o Airbnb. Por eso es central utilizar siempre los servicios de un intermediario, que ofrecen garantía, con un contrato y respaldo legal”.

En Booking señalan lo siguiente: “Los viajeros que hayan realizado una reserva en Booking.com con cancelación gratuita la pueden cancelar muy rápidamente ingresando a su reserva en la plataforma. En estos momentos de gran volatilidad en los destinos la posibilidad de hacer una reserva con cancelación gratuita es muy recomendable. Si alguna persona optó por alguna otra opción de reserva simplemente deberá contactarse con nuestro servicio de atención al cliente, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, donde le brindarán la ayuda correspondiente”.

Porto de Galinhas, Brasil

Desde Porto de Galinhas, una de las playas más lindas del Nordeste, Clota Díaz Ordoñez, creadora de la guía turística online Vivo Porto de Galinhas explica que “en el caso de las reservas directas, hay hoteleros de la región que decidieron estipular cláusulas por Covid-19. Por ejemplo, si un huésped quiere realizar una cancelación 60 días antes de la fecha de la reserva, el alojamiento permite reprogramar pero con la posibilidad de remarcar la tarifa a futuro, sin fecha de vencimiento. En cambio, si la cancelación se realiza hasta 15 días antes de la fecha en que se hizo la reserva, no hay devolución”.

Hay un reparo que marca Benítez en relación con los contratos internacionales, como se considera a los servicios contratados a través de plataformas como Airbnb o Booking, porque la devolución depende de la política de cada plataforma y desde todos los países, excepto Estados Unidos y China, deben litigar en los tribunales de Irlanda. “Recién ahora se determinó que en Europa se puede litigar en los tribunales del país donde suceda el litigio, pero para el resto del mundo rigen los tribunales de Irlanda, donde tienen base estas compañías”, señala el abogado. Y aunque se puede litigar en Argentina, no es posible ejecutar la sentencia aunque sea favorable.

Reservas de argentinos

Los vuelos directos suelen marcar tendencia en las elecciones de un destino y este fue el caso de Brasil.

Desde la agencia Almundo señalan que lo más vendido ha sido Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Natal y Buzios. “Hoy Brasil no tiene cancelaciones; son definiciones y protocolos que toman los gobiernos, en general, sin previo aviso. Si llega a suceder un cierre de fronteras nuevamente, se reacomodará a los pasajeros en base a la disponibilidad aérea y, para los pasajeros que tienen viajes próximos a esos destinos, podrán reprogramar su viaje como se ha realizado hasta ahora”, dicen desde la agencia.

Clota Díaz Ordoñez dice que “lo que notamos es que la mayoría de los argentinos que tenían la intención de viajar a Brasil dejaron el tema del hospedaje para lo último, esperando poder volar primero, y después comprar el hospedaje. Antes trataban de cerrar todo desde Argentina: vuelos, alojamiento, excursiones”.

En esto coincide con lo que señalan desde la agencia Avantrip, que abundaron más las reservas de aéreos y no de hospedaje. Joaquín Pérez Aguirre, gerente de Retail explica: “Aproximadamente el 87 por ciento de las compras recibidas a Brasil no sumaron un alojamiento además del pasaje de avión. La decisión de vacacionar en Brasil estaba firme pero la opción de mudarse de ciudad y alojarse en otra en caso de que la percibieran riesgosa frente al Covid-19 fue una práctica muy repetida”.

A esto se suma que “el 100% de las ventas de Brasil fueron flexibles. No solo pueden reprogramar ante estas reglas las personas que compraron solicitando una nueva fecha sino también se sabe que las aerolíneas pueden por seguridad suspender el vuelo y ofrecer nuevos plazos de compra sin penalidad. Esto es una práctica ya instalada en las líneas aéreas”, agrega Pérez Aguirre.

Según esta agencia consultada, el argentino compró básicamente Río de Janeiro y San Pablo, pero fueron compras tardías. Tampoco se compró para el Carnaval, algo que otros años marcaba tendencia.

“Hubo una reacción tardía del argentino en considerar a Brasil como destino de verano por 3 razones principalmente: fue percibido como un destino de riesgo, la aerolinea Gol dejó de volar regularmente y también porque cerró Uruguay”, dicen en Avantrip y agregan: “A partir de noviembre se empezó a vender Rio de Janeiro, algo que estaba quieto. Muy poco el nordeste de Brasil y más San Pablo, algo inesperado para la temporada de verano porque San Pablo es destino de negocios, pero ahora es un destino para conectar vuelos internos de Brasil y también salir del continente”.

En All Seasons señalan que lo más pedido para el verano -dentro de las cifras acotadas que impone la pandemia para los viajes al exterior- acompañan mucho la oferta de vuelos de Aerolíneas Argentinas y sus vuelos directos. “Lo más vendido es Buzios porque hay vuelo directo a Río de Janeiro y también la zona de Bahia, los all inclusive”, detalla Bazzetti.

Pero además de los argentinos viajando a Brasil, un cierre de fronteras volvería a cortar el ingreso de turistas extranjeros a la Argentina que se venía impulsando en el último tiempo.

“La tercera semana de enero y y la última de febrero son las semanas en las que más brasileños eligieron viajar a la Argentina durante el verano. Básicamente están viajando a destinos como Bariloche, El Calafate, Ushuaia, Mendoza y Salta. Quiere decir que los argentinos también perderemos turistas que tenían previsto visitar nuestro pais”, explican desde Avantrip.