Unos 4.500 residentes de geriátricos serán prioridad para vacunarse contra el Covid-19 en Mendoza

Un total de 4.500 adultos mayores que residen en establecimientos registrados en la provincia de Mendoza se encuentran en condiciones de ser vacunados contra el Covid-19 . Estos residentes tendrán prioridad una vez que lo haya hecho la totalidad del personal de salud.

Así lo admitió ayer a Los Andes la Asociación Mendocina de Establecimientos Gerontológicos (AMEG), a través de su vocero Raúl Rogel, quien detalló aspectos de una reunión mantenida entre la entidad y referentes del área de Salud de la provincia. Fuentes oficiales también confirmaron la información.

Se necesitarían entonces 4.500 dobles dosis, sin contar al personal de salud de estos hogares que será inmunizado en forma simultánea. Se sumarían entonces 750 personas si se tiene en cuenta que debe desempeñarse un asistente por cada seis residentes.

Las 4.500 plazas registradas en Mendoza, que se distribuyen en un total de 306 instituciones, serán “prioridad” incluso por encima de los abuelos no institucionalizados.

“Esto se debe a que existen más riesgos y más contagios por tratarse de lugares con mayor población, más allá de que, por lo general, existe un elevado porcentaje que presenta patologías asociadas y neurodegenerativas. Son más vulnerables”, sostuvo Rogel.

Advirtió que durante la reunión el Gobierno pidió no crear falsas expectativas en cuanto a las fechas. “No tenemos la fecha, pero sí un orden. Necesitábamos saberlo y los geriátricos figuran inmediatamente después del personal de salud y en forma conjunta con los empleados de cada lugar”, insistió el vocero de AMEG.

Las vacunas, dijo Rogel, “irán al geriátrico y no los geriátricos a las vacunas”. Es decir, los adultos mayores no deberán trasladarse y las medidas están tomadas para que no se pierda la cadena de frío.

En cuanto a los establecimientos clandestinos -cuya cifra se desconoce- adelantó que, según el Ministerio de Salud, la vacuna será para todos, aunque en distintas fases.

“Recordemos: es opcional y la familia o el abuelo institucionalizado será quien decide”, aclaró.

Medidas preventivas

Raúl Rogel sugirió a las familias que llegan de ciudades turísticas no acudir a visitar a sus seres queridos al menos durante los siguientes 14 días. “Existen pequeñas medidas que deben respetarse, así como el barbijo y el distanciamiento”, dijo.

AMEG posee 53 residencias asociadas con un total de 1.700 adultos mayores. “Nuestro rol es brindar herramientas para lograr una mejor calidad de vida de estas personas”, amplió el vocero, para agregar: “Durante la pandemia generamos convenios que posibilitaron una mayor celeridad en los resultados de los hisopados, entre otras muchas cuestiones”.

AMEG se reunió con la ministra de Salud provincial, Ana María Nadal; el subsecretario de Salud, Oscar Sagás y las doctoras María Mercedes Toplikar e Iris Aguilar, epidemióloga y jefa del Vacunatorio Central del Gobierno de Mendoza, respectivamente.

Allí se dejó en claro que las residencias serán grupo prioritario y que la fecha será “inmediatamente una vez recibida la nueva partida de vacunas de Nación”, sin mayores precisiones.

Hasta la fecha, la provincia ha recibido 11.250 esquemas y 5.000 primeras dosis, con lo que se ha vacunado al 28,5% del personal de salud.

Se indicó que el procedimiento en los geriátricos se realizará con la colaboración del personal y que el traslado de las dosis se realizará en paquetes térmicos para mantener la cadena. Los adultos mayores ingresarán a un Registro Nacional de Vacunación.

Para obtener más informes se puede escribir al correo: establecimientosgerontologicos@gmail.com.

Lotes para febrero y marzo

Con la llegada de un nuevo lote de vacunas contra el Covid-19 el Gobierno nacional dispondrá de un stock de casi un millón de dosis, por lo que está previsto que en los próximos días las provincias comiencen la inmunización de personas mayores de 70 años.

El lote en cuestión consiste en 580.000 dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía sueco-británica AstraZeneca, aunque en este caso producidas por la empresa Serum Institute de la India bajo la denominación Covishield, a partir de un convenio de transferencia tecnológica.

Con esta provisión de vacunas, más las que el Ministerio de Salud espera recibir en lo que resta de febrero y a lo largo del mes de marzo, el Ejecutivo considera que ya está en condiciones de iniciar la primera fase masiva de la vacunación.

Esto significa que llegó el momento de iniciar la inmunización del principal grupo de riesgo ante la pandemia y uno de los más numerosos en términos poblacionales: los mayores de 70 años.

Sin embargo, la aplicación de las vacunas sobre los integrantes de cada grupo de riesgo corresponde a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cada jurisdicción dispone cómo utilizar las dosis que va recibiendo de parte del Ministerio de Salud.