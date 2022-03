Unos 300 alumnos de cuarto grado en Godoy Cruz tienen su propia computadora para descubrir el mundo TIC

Este viernes fue un día totalmente distinto para los alumnos de cuarto grado de la escuela Renato Della Santa, del barrio Huarpes de Godoy Cruz. Un aula especialmente equipada con una netbook por estudiante se abrió por primera vez, generando muchas expectativas y alegría en los chicos porque, para muchos de ellos, será su primera computadora.

La Municipalidad de Godoy Cruz y la Dirección General de Escuelas (DGE) pusieron en marcha el programa Edutec, que hace eje en la educación digital como un derecho fundamental en la infancia, siendo una primera aproximación al mundo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para muchas de las historias y trayectorias escolares de los alumnos que asisten a la escuela Renato Della Santa, Guillermo Rawson y Provincia de Mendoza.

“Si la escuela no les da esta oportunidad no la recibirán de otro lado. Esta es la función que tiene la educación, brindarles herramientas a chicos que tienen un gran potencial pero carecen de recursos. Si esto no se hace en este ámbito, entonces la educación pública es una estafa”, aseguró convencida Rosa Ojeda, directora de la escuela Renato Della Santa.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

En este contexto y en una comunidad con muchas necesidades insatisfechas, la docente advirtió: “En la escuela se vive otra realidad. Puertas para adentro hay otro mundo y estamos enfocados en que los chicos tengan un futuro mejor a su realidad del día a día. Acá no hay pandillas, se viene a aprender”.

En ese marco, y con 25 años enseñando en la escuela emplazada en la zona Este de Godoy Cruz, vivió el acto de entrega del material como una verdadera fiesta.

Hace un año que la escuela se prepara para la llegada de este día, con capacitaciones a los maestros y con las gestiones de la comuna, que destinó una partida del presupuesto para esta apuesta educativa.

Luba, una nena de cuarto grado, también lo experimentó así y preguntó con los ojitos llenos de felicidad e incredulidad: “¿Se las vuelven a llevar o quedan acá”. Enseguida llegó la respuesta de la señorita Erica Quiroga, quien le manifestó que esa compu era para ella y quedaba en la escuela. Luba reaccionó con una sonrisa a las palabras de “la seño”.

Quiroga siente que creció mucho como docente porque se capacitó durante todo el año pasado en nuevas herramientas para utilizar en el aula y en programas de diseño para una didáctica totalmente distinta a la que ofrece el pizarrón en la enseñanza tradicional.

Aprendizaje “en primera persona”

Patricia Garro, directora de la escuela Provincia de Mendoza, expresó a Los Andes cómo fue la capacitación en nuevas tecnologías, paso previo a llevar esta nueva forma de educación a los alumnos.

“Este fue un programa al que nos invitaron a fines del ciclo 2021 y que lo hicimos con mucho entusiasmo, en el espacio Infinito por Descubrir del Polo Tic. Fue un clima maravilloso, donde conocimos todas las herramientas que hoy ponemos a disposición”, indicó.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Como le dijimos al intendente y al director General de Escuelas, José Thomas, fue hacer un aprendizaje en primera persona porque cada sábado nos convocaban e íbamos con mucho entusiasmo. Nos hizo ponernos a nosotras como alumnos para después poder transmitir los conocimientos a los chicos”, señaló Garro.

Con respecto a lo que vivieron los alumnos en la entrega de las netbooks, enfatizó: “Ellos están felices, fue muy motivador. Trabajamos en una comunidad de gran vulnerabilidad económica que es de difícil acceso a las nuevas tecnologías y a la conectividad. Quizás, por familias hay un celular, lo vimos en la pandemia, y hoy cada estudiante va a trabajar en su máquina”.

Un desafío para la gestión municipal

El programa Edutec se emprendió en plena pandemia por iniciativa del intendente Tadeo García Zalazar. En principio, como una prueba piloto en estas tres escuelas pero con la ambición de que se vayan multiplicando las experiencias en todo el departamento.

La capacitación a los maestros surgió en medio de la educación virtual, que fue una alternativa para la enseñanza-aprendizaje en tiempos de coronavirus. La orientación de los contenidos estuvo diseñada por la DGE.

“Para el equipo de educación de la Municipalidad de Godoy Cruz la implementación de este programa es un gran desafío. Nada mejor que ver las caritas de los chicos cuando reciben el equipamiento y que lo pueden utilizar de inmediato”, señaló la directora de Educación de la comuna, Gabriela Palero.

Al tiempo que subrayó: “Aún nos queda mucho por hacer. Este equipo está convencido de que incorporar la tecnología a la educación es una herramienta invaluable para la generación de conocimiento, que redundará ,sin dudas, en beneficio de la sociedad en su conjunto”.

La dirección de Desarrollo Humano también tuvo injerencia en el programa. Su directora, Florencia Santoni, remarcó que el objetivo es acortar la brecha digital. “Y a futuro queremos llegar a todos los cuartos grados del departamento y a los primeros años del Nivel Medio”, adelantó.

“No se trata sólo de brindarles la tecnología, sino de que se haga un buen uso de ella. Un uso pedagógico y para que el día de mañana cuenten con las competencias que se requieren en un mundo cada vez más complejo”, amplió Santoni.

Por brecha digital se entiende la desigualdad que existe entre aquellos sectores que pueden acceder a la tecnología y a la alfabetización en las tecnologías de información, en contrapartida a aquellos que no cuentan con dispositivos ni tampoco con conectividad.

Esta dificultad fue una problemática para la educación en pandemia, cuando se intentó continuar con los objetivos y lineamientos educativos en la virtualidad. Las desigualdades sociales marcaron una asimetría entre aquellos que lograron los aprendizajes mínimos y quienes no pudieron continuar por falta de recursos, aún con el acompañamiento de la DGE en cuadernillos y la entrega de módulos alimentarios.

Edutec en números

-La prueba piloto se implementó en tres escuelas primarias de Godoy Cruz

-Se entregaron 164 notebooks.

-Las computadoras serán utilizadas por unos 300 chicos de cuarto grado.

-La inversión estimada es de $15 millones.

-Se capacitó a más de 30 docentes en herramientas digitales y generación de contenidos educativos.

-Se otorgó la conectividad en aulas digitales para el acceso a internet.

El equipamiento

-El programa Edutec consiste en la entrega de un gabinete móvil para guardar y cargar 40 equipos.

-Un proyector digital.

-Access Point inalámbrico.

-Una pizarra digital interactiva.