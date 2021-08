Unos 135.000 alumnos mendocinos vuelven a la presencialidad total desde el lunes

Todos los estudiantes de las primarias mendocinas volverán a las aulas con presencialidad total. La Dirección General de Escuelas firmó un documento con el que habilita las clases presenciales en todas las instituciones educativas de Mendoza.

La subsecretaria de Educación de la DGE, Graciela Orelogio, firmó el memorándum para la vuelta a la total presencialidad. Desde el lunes unos 135.000 alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado se sumarán a los de nivel inicial y primer ciclo que ya habían empezado a principios de mes. En total serán 240.000 estudiantes mendocinos con clases presenciales.

Esta medida abarca la Educación Especial y de Atención Temprana, para las escuelas de Educación Integral del ciclo básico. En cuanto al ciclo orientado, continuará con la presencialidad según el Proyecto de Organización Institucional (POI) para el abordaje de la pandemia.

Sin dejar de lado los cuidados establecidos por la pandemia de coronavirus, cada institución educativa deberá aplicar los protocolos ya establecidos para Nivel Inicial y los primeros grados del Primario que volvieron a las aulas a principios de mes.

Dos factores para la vuelta

Orelogio indicó que la decisión se tomó a partir de los datos del ministerio de Salud de la Provincia y de la DGE respecto del nivel de contagios de Coronavirus. “En la resolución anterior indicamos que íbamos a estudiar datos de la provincia y DGE. Son buenos los datos, no han crecido los casos y en las escuelas que eran donde teníamos más expectativas no han cambiado respecto a la presencialidad por burbujas. Tenemos la misma cantidad de casos de niños y docentes. Mas presencialidad no generó mas contagios”, explicó la funcionaria escolar.

Continuando dijo que se realizó un recorrido por escuelas y observaron un cumplimiento a rajatabla del protocolo. “Se los ve a todos muy ordenados. Hemos visto distintas formas de ubicar los bancos y a los chicos. Ves a todos con su bolsa de higiene y barbijo. Respetando mucho la ventilación de las aulas. El cumplimento del protocolo ayuda mucho”, graficó.

De esta manera, volverá la presencialidad a partir del 23 en todas las primarias, aunque habrá algunas escuelas que por cuestiones de logística lo irán haciendo progresivamente. De todas maneras, Orelogio aseguró que hay primarias que ya estaban trabajando a 100% porque contaban con el lugar adecuado para ello y que a muchas otras les autorizaron la semana pasada a la presencialidad porque había familias que tenían a los más chicos presenciales y al resto en la casa lo que dificultaba la gestión familiar.

“El protocolo se mantiene igual, con máximo distanciamiento dentro del aula, siempre con el mismo compañero, ventilación cruzada permanente, tapabocas todo el tiempo y en el patio la distancia que corresponde entre burbujas. Los chicos han aprendido a jugar sin necesidad de estar tan juntos y con recreos diferidos en el caso de que los patios sean chicos”, opinó.

No incluye secundarios

Cabe destacar, que hasta el momento esta nueva medida no incluye al Nivel Secundario, CEBJA y CENS, que, según lo informado por la DGE, hasta el momento, se incorporarán a partir de septiembre. “En la secundaria tenemos profesores que se están terminando de vacunar”, indicó Orelogio pero dijo que, respecto de los estudiantes, van aobservar a aquellos de séptimo grado para ver cómo se comportan pensando en los estudiantes de la secundaria. “Vamos a ver cómo estamos en los próximos días con los datos provinciales. Sabemos que en los chicos mas grandes la cantidad de contagios aumenta y no queremos apurarnos para tener que retroceder a los dos días”, explicó.

De todas formas, Orelogio indicó que la vuelta de los estudiantes será escalonado y teniendo en cuenta que se manejan de otra manera, viajan en transporte público donde cuesta “un poco mas” mantener la ventilación. “Vamos a demorar la presencialidad total en la secundaria para ver si mejora el tiempo”, cerró.

Como sigue el resto

En el nivel inicial continuarán las clases presenciales considerando a cada sala como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado. Respecto del nivel primario, primer ciclo, indicaron que seguirán las clases presenciales considerando a cada grado como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado.

En tanto, para la modalidad especial nivel primario de segundo y tercer ciclo las clases presenciales considerando a cada grado como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo actualizado. Además, para el servicio de apoyo a la inclusión educativa continuarán las clases de manera presencial de acuerdo al Plan Organizativo Institucional (POI).

Para la modalidad especial en las escuelas de educación integral Ciclo Básico las clases presenciales considerando a cada grado como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo actualizado. Y para el ciclo orientado habrá clases presenciales considerando a cada grado como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo actualizado.

Despiece

¿Qué ocurre con otras modalidades?

La DGE informó que respecto de la modalidad especial para atención temprana, nivel Inicial y primario primer ciclo las clases presenciales serán considerando a cada grado como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo actualizado.

Para el nivel Secundario Técnico y Orientado continúan las clases presenciales en todo el territorio de la provincia según el Plan Organizativo Institucional (POI) que cada escuela haya decidido con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado. Y para las prácticas profesionalizantes habrá clases presenciales considerando a cada grado como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo actualizado.

Para los CEBJA y CENS siguen las clases presenciales en todo el territorio de la provincia según el Plan Organizativo Institucional (POI) que cada escuela haya decidido con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado. Y las escuelas artísticas vocacionales tendrán clases presenciales considerando a cada taller como agrupamiento único con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado.

Resta mencionar que para los CCT y IPC continúan las clases presenciales en todo el territorio de la provincia según el Plan Organizativo Institucional (POI) que cada escuela haya decidido con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado. Por último, en los Jardines Maternales (SEOS) y Centros de Apoyo Escolar y Actividades Educativas (CAE) seguirán las clases presenciales considerando a cada sala como un agrupamiento único y con estricto cumplimiento del protocolo sanitario actualizado.

Cómo están las escuelas después del Zonda

Según se informó desde la DGE las escuelas más complicadas después del Zonda son la escuela Normal, de Ciudad y la Masoero, del distrito de La Pega, en Lavalle. Esta última sufrió la voladura de su techo, la rotura de una bomba de agua y de los caños conectados a ella, por lo que es la que más tardará en tener nuevamente a sus estudiantes de manera presencial.

El resto de las escuelas afectadas tuvieron daños menores, vidrios rotos o ramas, por ejemplo pero que se solucionaron durante la jornada de ayer. “Son 30 las que tuvieron algún inconveniente. Y de esas, la mitad pudieron dar clases normalmente ayer en la mañana. Las otras 15, una vez que se limpiaron y pasó infraestructura, también”, informó Orelogio.