UNCuyo: el descuento de los días de paro en disputa y expectativas por la reunión paritaria de hoy

La Conadu histórica desarrolla un paro de una semana, que se extenderá hasta el sábado, en las carreras universitarias de la Universidad Nacional de Cuyo y en los colegios secundarios que dependen de esta institución educativa. La medida de fuerza se realiza en reclamo de la apertura de la paritaria para definir los salarios del 2023 y es la segunda vez en el año que se hace una medida de estas características.

Ayer en el primer día sin la asistencia de profesores a los lugares de trabajo, desde el rectorado se informó que hubo una dispar presencialidad y que el ausentismo fue del 68%. Mientras que desde el gremio coinciden que no fue uniforme la adhesión, siendo en algunos colegios del 90% y del CUC, por ejemplo, del 62%.

Con respecto a las carreras, el secretario general de Conadu Mendoza, Emiliano Diez, dijo que hubo algunas como Medicina y Derecho con actividad normal y otras en las que sí se vio resentido el funcionamiento con clases públicas.

Los datos oficiales se relevaron en la mañana del lunes, en los colegios donde hay jornada completa y por lo tanto en la tarde no variaban.

De acuerdo con el parte oficial los números quedaron de la siguiente manera:

-En el CUC sólo el 46% de los docentes se adhirió al paro.

-Los profesores de la Escuela de Comercio Martín Zapata adhirieron en un 49%.

-En tanto la Escuela de Agricultura de General Alvear se adhirió el 57% de los docentes.

-En el en el DAD el 75%, en el Liceo Agrícola el 80% y en el Magisterio el 90%.

En tanto, los padres autoconvocados afirmaron que es notoria la diferencia entre la medida de fuerza del 13 de marzo, con respecto a la de ayer. Así lo observó Fernando Rozzi, quien también es referente de Argentinos por la Educación.

“Con respecto a la semana del 13, hoy fue totalmente distinto. Por lo que recibimos el reporte de los distintos colegios, si bien hay acatamiento, se ha pinchado muchísimo. Mi hijo no iba a tener clases directamente y de siete materias tuvo cuatro. Ahí hay cuatro profesores que levantaron el paro”, explicó Rozzi.

Y agregó: “Nosotros suponemos que se va a corregir esto de los índices tan alto de paro por los descuentos que se decidieron hacer desde el rectorado”.

El análisis que hacen los papás es que la decisión de la rectora Esther Sánchez de descontar los días no trabajados incidió directamente en el cambio abrupto de la semana del lunes 13 y del 27, en el que además se llevó adelante una jornada de protesta en el rectorado.

Sobre este punto, Rozzi opinó: “El descuento de los días que no se trabajaron nos parece una buena medida. Incluso, creemos que se debería haber implementado antes”.

A la espera de la paritaria local

Si bien este lunes la Conadu histórica pidió entrevistarse con la rectora de la UNCuyo, no se concretó el encuentro y los referentes del gremio se verán las caras con las autoridades este martes en una paritaria local.

“En esta oportunidad vamos a discutir los descuentos. Creemos que hay una errónea interpretación del ámbito de la paritaria y eso es lo que vamos a intentar hablar. Lamentablemente hoy no nos recibió Sánchez. Mientras tanto, llegan autoridades nacionales con el objetivo de que no se hagan los descuentos”, recalcó Diez.

El jueves pasado, Sánchez convocó a una conferencia de prensa donde se dejó en claro que día no trabajado, no sería remunerado.

“Entendemos que agotamos de nuestra parte todas las instancias en las que intentamos que hubiese otros modos de reclamar y visibilizar el descontento y no conseguimos ese entendimiento. Es por todo esto que a partir de ahora reconocemos el derecho de hacer paro de nuestros docentes, pero no se pagarán los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva”, anunció la máxima autoridad de la UNCuyo.

Por otro lado, Sánchez dio estps argumentos a un grupo de padres que solicitaron reunirse con ella a raíz de los días sin clases que iban a haber esta semana.

“Creemos que mantener la presencialidad es prioritario y muy necesario. Sobre todo en las escuelas, donde sabemos que la presencialidad es clave por los vínculos con sus pares y con sus docentes, que son centrales para su socialización y para su salud mental, especialmente después de la pandemia”, les dijo la rectora, ratificando la decisión que se enmarca en una resolución existente en la normativa y que se aplicó en 2004.

El año pasado, como consecuencia de los paros que se hicieron a raíz de la situación inflacionaria, la UNCuyo decidió extender el calendario escolar para garantizar que se recuperen los saberes y que los chicos con mayores necesidades tengan más tiempo para sus aprendizajes.

Así se dispuso una semana más de período complementario y luego se fijaron las mesas de examen de diciembre.