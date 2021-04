Una por una: las 11 vacunas que existen en el mundo, las 4 que llegaron a Argentina y cuáles podrán sumarse

La carrera es contrarreloj y, en pleno desarrollo de los rebrotes de la pandemia de coronavirus (mientras que Argentina atraviesa su segunda ola, hay países de Europa que transitan la cuarta ya); los avances en las diferentes vacunas contra el Covid-19 en que se está trabajando incrementan las esperanzas.

Al país -y, por lo tanto, a Mendoza- han llegado cuatro vacunas distintas; cada una con su laboratorio y origen bien definido. Ellas son la Sputnik V (Rusia), la Sinopharm (China), la AstraZeneca (Oxford, Inglaterra) y la Covishield (versión de AstraZeneca producida en India).

Sin embargo, hay otras siete vacunas en las que la ciencia está trabajando en su desarrollo en todo el mundo; y algunas de ellas podrían llegar al país en el transcurso del 2021, dado que las conversaciones de acuerdo entre sus productores y el Estado nacional están en curso.

Las que ya están en Argentina

Vaxzevria es el nombre científico de la vacuna que familiarmente se denomina Oxford/AstraZeneca. Desarrollada en el Reino Unido, según sus resultados preliminares (se encuentra en Fase 4) tiene una eficacia de 76%. Desde el comienzo, Argentina acordó la adquisición de 22 millones de dosis (las primeras 580.000 llegaron a mediados de febero de este año), y también de una partida extra de 1,1 millones.

Precisamente esta partida extra está conformada por las vacunas Covishield, que son el resultado de un acuerdo entre Oxford/AstraZeneca y el Instituto Serum (India) para producir las vacunas y comercializarlas con ese nombre.

Respecto a las vacunas de este laboratorio, se espera que 1,9 millones de dosis lleguen durante el primer semestre del 2021 a través del mecanismo Covax, sistema impulsado por la OMS para que se asegure el acceso equitativo de las vacunas en todos los países.

La Sputnik V es la tercera vacuna que se está aplicando en el país. Y si bien todas sus versiones precisan de dos dosis para completar la inmunización, en el caso de esta vacuna es la única que está integrada por una pareja de componentes que difieren entre sí.

La cuarta y última vacuna disponible (por el momento) en Argentina es la Sinopharm. El nombre técnico de esta vacuna es BBIBP-CORV y está recomendada por la Anmat y autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Por esto mismo es que ya se está distribuyendo y aplicando en el país y en Mendoza.

En febrero llegó el primer millón de vacunas de este laboratorio al país. Y aunque al principio no estaba recomendada para mayores de 60 años, aunque finalmente se autorizó.

Precisamente es esta vacuna (la Sinopharm) la que, en los últimos días, ha recibido el nombre de Vero Vac entre algunas personas que la recibieron. Lo cierto es que ese nombre hace referencia a esta vacuna de origen chino, que está producida a partir de “células vero” (producto de un cultivo celular). Por ello se la llama también “Vero Vac”. pero quienes han recibido esta vacuna, han sido inoculados con la vacuna china Sinopharm (las dos denominaciones son para una misma vacuna).

Las que podrían llegar

Además de las 4 que ya se están aplicando, hay otras 5 que están en vías de negociación para llegar a un acuerdo con Argentina. Entre ellas se destaca la de Johnson & Johnson (Estados Unidos) que, a diferencia de las anteriores, solo consta de una única dosis.

También de Estados Unidos es la que produce el laboratorio Moderna, y también está en conversaciones el acuerdo para que esta vacuna llegue a Argentina.

El componente desarrollado por el laboratorio Pfizer, BioNTech y Fosun Pharma (entre Estados Unidos y Alemania) también está en etapa de conversación para que llegue al país. La Anmat ya la aprobó para Argentina, pero las negociaciones entre el Gobierno y los laboratorios no se destraban aún. Y en torno a estas vacunas y su posibilidad de que llegue al país: hay versiones de todo tipo –algunas, inadmisibles-. Las mismas van desde que Pfizer pidió parte de la soberanía argentina y hasta glaciares, y llegan a que el Ejecutivo nacional pidió coimas.

Del lado de China, se ha desarrollado otra vacuna; en este caso a cargo del laboratorio Cansino Biologics. Se produce en conjunto entre China y Rusia, y el acuerdo para la llegada a Argentina está en conversaciones. En la misma situación se encuentra otra vacuna China, desarrollada por el laboratorio Sinovac.

Sin acuerdos con Argentina

Las que no han llegado al país ni tampoco están en vías (hasta ahora, ya que no hay conversaciones por un posible acuerdo) son dos vacunas. Se trata de otro componente de Sinopharm (China), aunque en este caso el laboratorio asiático está trabajando con productores biológicos de Wuhan (precisamente la ciudad donde “surgió” el coronavirus). Mientras que la otra vacuna que no asoma tampoco por Argentina es la de Bharat Biotech (India), que tampoco tiene acuerdo con Argentina.