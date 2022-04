Una policía denunció a su superior por abuso sexual: “Sentí que me estaba tocando”

Vanina Flores (39) repite una y otra vez que jamás olvidará la noche del 6 de abril de 2021. “Esa noche me dio una crisis de nervios que, al día de hoy, me vuelve”, resume la mujer, quien es parte de la Policía de Mendoza y denunció haber sido abusada sexualmente por su superior mientras estaba en su puesto del Cuerpo General de Infantería (en calle Rodríguez, de la Ciudad de Mendoza).

El calvario de la mujer no quedó solamente en ese duro momento, sino que comenzó días después, cuando la trasladaron por primera vez de repartición. Desde entonces, y por disposición de los distintos superiores con que han trabajado, la trasladaron 4 veces en menos de un año. Mientras que en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, la denuncia que realizó por el abuso del que fue víctima no ha evidenciado grandes avances –estuvo archivada, pero sus abogados solicitaron recientemente que se desarchive-, en la Inspección General de Seguridad (IGS) tampoco se ha movido demasiado el expediente contra el policía a quien Flores denunció. Según aclararon, es porque están a la espera de que haya alguna novedad o imputación en la Justicia.

Una policía denunció a su superior por abuso y acusa que la causa está estancada. Foto: Imagen Ilustrativa / Archivo Los Andes.

“Llevo un año yendo al psicólogo y al psiquiatra, no soy una persona normal. He tenido más de 4 traslados en ese tiempo y eso no es algo positivo para un policía. Porque, cuando esto pasa, te derivan a Sanidad Policial con el argumento de que uno ‘no se adapta al régimen policial’. Y, estando así, corro el riesgo de que me echen. Me estoy jugando mi trabajo”, resume la uniformada a Los Andes. Y se muestra preocupada porque ve que la causa contra el superior que la abusó está “totalmente parada”.

El episodio

El martes 6 de abril de 2021 por la noche, Vanina Flores se disponía a descansar un rato antes de ocupar su puesto (ya en la madrugada del miércoles 7). Según rememora la denunciante, no había tenido demasiados servicios por cumplir, por lo que, entre las 20 y las 4, estaba libre para descansar y prepararse para cumplir sus funciones en el ingreso de Infantería, en calle Rodríguez de la Quita Sección, en el horario de 4 a 6.

“La persona a quien denuncié es el comandante de guardia que estaba a cargo del personal esa noche. A las 22 me empezó a mandar mensajes de WhatsApp y en uno de ellos decía: ‘A las 0 voy y nos acostamos un ratito’, frase que acompañó con un emoji. La verdad es que yo lo tomé como si fuera un chiste y le contesté con emojis de risas y un ‘lo que ordene, comandante’. Ahí él me escribió de nuevo: ‘no se ría, que no es chiste’. Pero quedó todo ahí”, recapitula la denunciante.

Luego del breve intercambio de mensaje, Flores ordenó y limpió todo y se acostó a dormir en uno de los cuartos de la dependencia para iniciar su turno a las 4. Pero, cerca de las 23, se despertó sobresaltada. “Sentí que me estaban tocando y, cuando me desperté, lo vi a él. Yo tenía un auricular puesto porque me quedé dormida viendo unos videos. Pero escuché que él me preguntaba por qué estaba vestida. Yo le pregunté, asustada, qué estaba pasando y ahí él me dijo que hagamos el amor ‘rapidito y de parado’. Ahí le dije que se vaya, lo eché. Le pregunté si lo había visto alguien entrar y me dijo: ‘no, quédate tranqui’. Estaban todas las luces apagadas, solo había una en la cocina prendida y así fue que lo vi”, reconstruye la denunciante.

Una policía denunció a su superior por abuso y acusa que la causa está estancada. La denunciante contó que fue sorprendida antes de ingresar a su turno en el Cuerpo General de Infantería. Foto: Captura Web.

“Esa noche misma noche le llamé a una compañera por el estado de nervios que tenía. Lloraba desconsoladamente y mi compañera me pidió que le cuente qué había pasado. Cuando lo hice, no lo podía creer. Y me dijo que no podía ser que las mujeres no pudiésemos estar tranquilas ni siquiera en el casino (así se le llama al lugar de descanso de los integrantes de las fuerzas de seguridad). La verdad es que no hay manera de que un hombre pueda entrar al casino de las mujeres”, acusa.

Cuando se hicieron las 4, la mujer cubrió su puesto en el ingreso del Cuerpo general de Infantería y, al completar la jornada, regresó a su casa. Allí fue cuando, explica, le mandó un mensaje a su superior. “Le dije que lo que había hecho estaba muy mal y le dije que le pedía que no tomara ninguna medida en venganza a que yo no había accedido a su pedido. Él me respondió en ese mismo momento que no pasaba nada, que él se había confundido”, sigue.

Peregrinación de traslados y denuncia

El viernes siguiente -9 de abril-, Vanina Flores llegó a la guardia que le tocaba cubrir y se encontró con que en el lugar la estaban esperando con su traslado. “De la nada, sin que me hubieran avisado o sin que yo hubiese hecho nada, me había salido el traslado a la unidad de custodia de los tranvías. Recuerdo que quise hablar con mis jefes y recibí un trato muy malo”, continúa en su relato la mujer. Y es lo mismo que ha detallado en su denuncia.

Según reconstruye Flores, en el momento en que quiso contar lo que le había pasado algunas noches atrás con su superior, ninguno de los subcomisarios que estaba en el lugar tomó la situación con seriedad. Y quien había abusado de ella estaba en el mismo lugar que los otros efectivos, al igual que la compañera a quien le había llamado desesperada ese mismo 6 de abril por la noche. “Cuando me llevaron al despacho de los subcomisarios, les conté lo que había pasado y –de inmediato- llamaron a Asistencia al Policía para pedir directivas. Y mientras uno llamaba, el otro me miró y me dijo: ‘no vas a creer que yo te saqué por esto’. Le dije que no necesitaba explicaciones y no era el momento”, agrega Flores.

Luego de ser trasladada a la dirección de Asistencia al Policía (en el edificio del Ministerio de Seguridad, en calle Salta de Godoy Cruz), Flores fue trasladada en un móvil a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Allí pudo radicar la denuncia ese mismo día, el 9 de abril.

Una policía denunció a su superior por abuso y acusa que la causa está estancada. Foto: Imagen Ilustrativa / Archivo Los Andes.

“Ya de entrada sentí que el trato no era el mejor y me dieron a entender que todo iba a quedar en nada. Contraté a dos abogadas que estuvieron llevando la causa, pero después supe que no había avanzado nada, hasta que el fiscal mandó una nota notificándome que se archivaba la causa por falta de pruebas, el 19 de agosto del año pasado. Es decir, las capturas del chat de WhatsApp estaban en la causa y el fiscal leyó todo. Pero considera que yo le di autorización para ir a que se acueste conmigo porque le contesté de manera jocosa”, sostiene indignada la uniformada, quien aclara que jamás hubo una relación previa entre ellos y que nunca consintió que el superior fuera a su habitación esa noche.

A partir de ese momento, la denunciante cambió de abogados y actualmente cuenta con el patrocinio de Antulio Santa María y Guillermo Yornet, los abogados que solicitaron el desarchivo de la causa. El 15 de septiembre del año pasado hubo una audiencia judicial donde se ordenó que la causa originada por la denuncia de Vanina Flores fuera tratada con perspectiva de género. Pero, hasta la fecha y más allá del cambio de fiscal, Flores reconoce que la causa tampoco se ha movido demasiado.

Traslados constantes

Actualmente, Vanina Flores sigue trabajando para la Policía de Mendoza. Su función actual está en la subcomisaría de El Sauce, en Guaymallén, pero anteriormente pasó por diferentes dependencias. “Cuando me sacaron del Cuerpo General de Infantería, me trasladaron a la guardia de los tranvías, luego al barrio 26 de Enero y, de ahí, me mandaron al Barrio Municipal (ambos de Las Heras). En esa última comisaría no estuve ni 25 días y me volvieron a trasladar a El Sauce. Todos estos traslados han sido sin ninguna justificación y sin tener sanciones”, reafirma.

Una policía denunció a su superior por abuso y acusa que la causa está estancada. El episodio fue denunciado en la Inspección General de Seguridad. Foto: Archivo Los Andes.

Además de los traslados, a Vanina Flores le quitaron los servicios extraordinarios que puede completar un efectivo policial por fuera de su horario de trabajo, como –por ejemplo- ir a la cancha para participar de los operativos. “Es un caso de violencia institucional. Y el mensaje oculto es que se puede delinquir, ya que no se va a investigar ni hacer nada. Además, por lo que veo, se sigue pasando por alto la resolución de una jueza de que haya perspectiva de género en la causa que se origina por mi denuncia.

La situación en la Justicia y en la IGS

Vanina Flores se presentó ante la Inspección General de Seguridad y ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual para denunciar el episodio de abuso cometido por su superior. Además la llevó a la comisión de Derechos y Garantías de Diputados y a la Bicameral de Seguridad. “A la fecha no se ha avanzado en nada y me siguen revictimizando con los traslados y quitándome servicios extraordinarios. Mientras tanto, él (NdA: por el denunciado) sigue donde siempre y como si nada.

La Bicameral de Seguridad pidió a la IGS que remita el expediente y detalle las actuaciones que se hicieron luego de la denuncia de la mujer policía. Foto: Archivo / Los Andes.

Desde la IGS, consultados por Los Andes, confirmaron que las primeras actuaciones se hicieron, aunque están a la espera de que la Justicia se expida desde lo penal y defina imputaciones (o no) contra el denunciado. En caso de que la fiscalía disponga su imputación, también se reactivará la causa en la IGS.

Más allá de lo explicado por la IGS y de la espera a que haya algún avance en la causa penal, recientemente en la Legislatura de Mendoza se aprobó (con modificaciones) el pedido que el senador Rafael Moyano -miembro de la Bicameral de Seguridad- realizó a la Inspección General de Seguridad para que remita a esta comisión una copia del expediente de la denuncia de Flores y todas las actuaciones. Además, solicita que se explique si se adoptaron medidas de protección para con la denunciante y si se sancionó o no al superior denunciado.

También se pidió a la IGS que brinde información detallada sobre todos los traslados que se ordenaron sobre la denunciante en el último año y sobre si el expediente administrativo en ese órgano está abierto o cerrado.

Por su parte, desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual confirmaron que la causa fue desarchivada y se han retomado las instrucciones y acciones que permitan determinar legalmente si existió delito, lo que es trascendental para definir la imputación o no del uniformado denunciado.