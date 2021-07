Una persona mendocina estará entre las primeras en recibir su DNI no binario: su historia

Durante la mañana de hoy, Argentina dará un nuevo paso en lo que hace a la identidad de género y en materia de igualdad de derechos. En un acto que comenzará a las 11:30, el presidente Alberto Fernández entregará los primeros DNI para personas no binarias y el país se convertirá de esta manera en el primer país de la región en garantizar el derecho a la identidad de quienes no se autoperciben ni femeninas ni masculinas.

Gero Caro González Devesa fue la primera persona en el país y en el mundo en recibir su partida de nacimiento sin consignar su género entre Masculino o Femenino.

Y entre las primeras personas que recibirán su DNI no binario se encuentra une mendocine, Gerónimo Carolina González Devesa. En noviembre de 2018, este médique -que hoy tiene 34 años- protagonizó un hecho histórico al convertirse en la primera persona del país y del mundo en recibir su partida de nacimiento actualizada donde figura con género indefinido. Y durante la mañana de hoy, Gero Caro estará entre las primeras personas en recibir su DNI actualizado.

Antes del acto que se celebrará cerca del mediodía de hoy, la normativa ya fue publicada durante la madrugada de este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación. Por medio del Decreto 476/2021, se establece que “las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos en el campo referido al ‘sexo’ podrán ser ‘F’ -Femenino-, ‘M’ - Masculino- o ‘X ’”. Además, establece que la nomenclatura “X” dentro del campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

“Es una felicidad absoluta, llevamos 3 años peleándola. Gero Caro fue la primera persona en obtener la partida y desde ahí se abrieron un montón de posibilidades. Y ahora por fin podemos obtener el DNI después de 3 años de intentos, negociaciones, charlas y de muchas cosas. La verdad es que la sensación es de una felicidad inmensa, creemos que es un gran paso para el reconocimiento de la igualdad, del respeto, de la dignidad, de la libertad y de la autonomía. Salir de este binomio implica poder empezar a trabajar en un mundo en el que podamos entrar todas las personas y que efectivamente se respeten todas las identidades. Y es maravilloso, es una sensación de que por fin llega. Gero Caro estuvo 3 años indocumentade, y yo sentía que era un poco mi responsabilidad. ¡Y lo logramos, es inmensa la alegría!”, destacó esta mañana y en la víspera de la entrega del DNI la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Eleonora Lamm, quien acompañó a Gero Caro desde el primer momento a lo largo de todo este proceso.

La historia de Gero Caro

El 2 de noviembre de 2018, Gerónimo Carolina (quienes le conocen desde siempre la llaman Gero Caro, o Caro Gero) recibió su nueva partida de nacimiento en la que figura como un “ser humano con género indefinido”. Ella y otra persona mendocina se convirtieron en los primeros casos en que se otorgaba esta documentación avalada por el artículo 2 de la Ley nacional de Identidad de Género.

En 2018, Gero Caro hizo historia con su partida de nacimiento no binaria y hoy al mediodía recibirá su DNI actualizado.

Sin embargo, su documento seguía identificándola por entonces como “María Carolina González Devesa”, y en el casillero “Sexo” se consignaba la F de Femenino, aunque ella desde hacía años se identificaba como No Binario. Todo eso pasará a ser historia durante el mediodía de hoy, cuando Gero Caro reciba su nuevo documento con la “X” consignada en el campo “Sexo”.

“Hace mucho venía con la idea de salir del binarismo. Incluso cuando me reconocí como lesbiana, estaba en disidencia en términos generales. Los géneros son construcciones sociales, y me pasaba que me enamoraba de las personas. Porque es lo que somos, personas”, resumió Gero Caro en 2018 y en una entrevista con Los Andes.

Gero Caro nunca se percibió a sí misme como lesbiana o varón trans.

“Nunca me costó aceptarme a mí. Pero me costaba intentar entender qué era, pensando en lo binario de los géneros. Más teniendo en cuenta que no se hablaba demasiado aún de trans varones. Luego, surgió la posibilidad de identificarme a mí misme como un varón trans, pero tampoco sentí que lo era. Cuando empecé a averiguar por la hormonización masculina, lo hice creyendo en todo momento que no existían los géneros”, contó.

Siempre acompañade

Eleonora Lamm, quien también es doctora en Derecho y Bioética y consultora del programa de bioética de UNESCO también participará del acto que cerca del mediodía de hoy encabezará Fernández en la Casa Rosada, acompañado por los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; además del director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez.

Gerónimo Carolina González Devesa recibirá hoy al mediodía su DNI no binario de manos del presidente de la Nación.

Lamm fue quien la asesoró desde lo legal para iniciar los trámites, primero el de la partida de nacimiento y luego la cruzada para conseguir el DNI no binario. Y también en su círculo más íntimo, González Devesa encontró apoyo familiar desde el primer momento. “Mis viejos me re bancaron desde el principio, por más que a veces les cueste o haya costado. Pero siempre me acompañan”, se sinceró hace casi 3 años y en diálogo con Los Andes.

“Si una persona está rodeada de mayoría de gente que no la quiere, difícilmente se quiera a sí misma. Afortunadamente nunca he tenido rechazos. Pero hay personas que la pasan muy mal en su vida por quienes son, y por eso yo he querido visibilizar esta situación”, concluyó.