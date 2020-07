Una periodista de Mendoza dio positivo y aislaron a sus compañeros de un medio online

Una periodista de un medio online de Mendoza es uno de los casos positivos de coronavirus en la provincia. La mujer comenzó con síntomas el domingo y ayer confirmaron que está contagiada. Más allá de la propia enfermedad, preocupa otra variable: no sabe cómo se contagio.

Se trata de una trabajadora del medio Mendoza Post. A partir de las sospechas del caso, y luego confirmación del mismo, dos compañeros de redacción fueron aislados de manera preventiva y están siendo monitoreados.

Ese medio, como muchas otras empresas en pandemia, está trabajando con modalidad semi presencial. Por esto, el domingo la periodista enferma compartió las instalaciones con solo esos dos compañeros.

“Ante la sospecha habíamos desalojado y desinfectado nuestras oficinas el lunes. Y aguardamos con preocupación el avance de su condición, que por suerte es buena y estable”, aseguró Mauricio Fernández, periodista de Mendoza Post y productor de Ricardo Montacuto en radio Nihuil.

Fernández agregó: “Este caso nos disparó otro alerta: nuestra compañera no sabe dónde se infectó. No está en grupos de riesgo, no pertenece a ninguno de los “clústeres” conocidos de contagios en la provincia, no estuvo en contacto con personas que hayan llegado de zonas de circulación comunitaria, y venía observando estrictamente todas las prevenciones y medidas de higiene y distancia social”.

“Su contagio de nexo desconocido nos hace pensar en que se deben ajustar el manejo y el criterio de los casos sospechosos”, opinó el periodista.

Hasta el momento, la provincia de Mendoza cuenta con 347 casos positivos confirmados. Son 52 casos importados –gente que ha llegado de otros países–, 265 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19 y 27 en investigación epidemiológica.

También, la provincia tiene 127 personas recuperadas y 10 fallecimientos por coronavirus.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza informa sobre todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia.

En los casos en que un mendocino da positivo en otras jurisdicciones nacionales –por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario–, no será registrado como caso confirmado en Mendoza.