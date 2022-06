Una nueva versión sobre la “brujería” vuelve más misterioso aún al dibujo con sal del edificio mendocino

Es probable que quien dibujó la extraña figura con sal en el sexto piso del edificio céntrico ubicado en San Martín al 1.300 (Ciudad de Mendoza) haya creído que las consecuencias de su ritual quedarían resguardadas entre los vecinos del consorcio, los departamentos y los pasillos del lugar. Pero lo cierto es que el misterioso dibujo que sorprendió a los inquilinos del inmueble ubicado en la parte alta de una galería comercial el domingo pasado por la mañana no deja de dar que hablar, entre quienes allí viven y entre todos los mendocinos.

Durante las últimas horas, la historia trascendió a raíz de distintas notas de Los Andes y hasta la “bruja y hechicera” Azucena Agüero Blanch -conocida popularmente como “la Bruja de Menem”, ya que el ex presidente la consultaba asiduamente- concluyó en que se trataba de un trabajo de “magia negra”, realizado por alguien que era un “experto” en el tema. Incluso, la mujer advirtió que no sería fácil “limpiar” el lugar que ya quedó “contaminado”.

Durante las últimas horas, y luego de la inesperada trascendencia del acto, algunos vecinos del lugar comenzaron a manejar una nueva versión sobre el origen de este extraño dibujo que apareció el domingo por la mañana en el pasillo del sexto piso y frente a la entrada de los departamentos 31 y 32. Más allá de esta nueva versión, lo llamativo -y atrapante- es que la historia no abandona ese manto de esoterismo y de sobrenatural que lo cubre desde el primer momento y que mantiene su connotación de magia negra y una “brujería”.

¿Brujería? Una pelea vecinal en un edificio céntrico y la aterradora figura de sal que sorprendió a todos. Foto: Captura Web.

Teniendo en cuenta que uno de los vecinos del quinto piso -quien vive exactamente debajo de los departamentos afectados por la “brujería”- tiene una muy mala relación con los inquilinos de arriba y mantiene constantes discusiones y ataques por supuestos ruidos molestos, algunos vecinos del lugar no descartan que el misterioso autor de la figura de sal no haya tenido otra intención más que la de “proteger” a quienes habitan en el 31 y el 32. “El dibujo es la Cruz de Caravaca, es un elemento de protección”, confesó a Los Andes otra persona que pidió no ser identificada, pero que -sostiene- conoce de estos símbolos.

En las cámaras de seguridad del edificio no se ha logrado constatar ni observar al autor de este dibujo, algo que no hace más que aportarle más misterio a la situación. Solo se sabe que el domingo, cerca de las 11, la foto comenzó a circular en el grupo de WhatsApp del consorcio y el temor y el asombro no dejaron de y propagarse desde entonces.

La Cruz de Caravaca, un elemento asociaco a la protección dentro de los rituales y la magia negra. Foto: Wikipedia.

Un conflicto vecinal de larga data

El lunes, casi 24 horas después de la misteriosa aparición, uno de los inquilinos del lugar -consultados por Los Andes- destacó que en los departamentos 31 y 32 viven personas que han discutido en más de una oportunidad con otro de los vecinos del quinto piso (quien vive exactamente en el departamento de abajo), y que las principales discusiones siempre se dan por ruidos molestos. Incluso, para el vecino de abajo ya hasta se ha convertido en una costumbre el agredir y criticar a sus vecinos de arriba.

Respecto al extraño dibujo que los sorprendió el domingo por la mañana, este vecino detalló: “Era una gran marca de sal, cual brujería. Y se hizo público en el grupo de WhatsApp del edificio”. Además, compartió las fotos del intrigante dibujo. “Arriba de la figura de sal había un arco que iba de punta a punta en el pasillo y que abarcaba a los dos departamentos, no se sabe para quién de los dos iba dirigido el mensaje ni qué quería decir”, agregó.

La foto de la insólita y aterradora situación, así como también las repercusiones no se hicieron esperar en el grupo de WhatsApp del consorcio, que lleva el nombre del edificio precisamente. “Vecinos, dejen de hacer estas estas pelotudeces, por favor. Así no se solucionan los problemas”, escribió el vecino del departamento 31 (del sexto piso) con una foto de la misteriosa imagen dibujada en el piso.

La “bruja” Azucena Agüero Blanch habló del hechizo con sal en el edificio céntrico: “Es magia negra”. Foto: Azucena Agüero Blanch.

“Pedí las cámaras y fijate quién lo hizo. Igual podés denunciar por hostigamiento”, respondió otro de los vecinos. “¿Lo hicieron con sal a eso? Perdón, sigo shockeada”, acotó por su parte otra de las vecinas al ver la foto.

“No sabemos quién puede haberlo hecho ni por qué, o si significa alguna brujería o algo. El domingo nos despertamos todos con esto y hay quienes creen que quien lo hizo fue uno de los vecinos del quinto piso que suele quejarse de los ruidos que hacen los del sexto. De hecho, la respuesta de quien vive en uno de los departamentos involucrados (el 31) es: ‘así no se solucionan los problemas’, lo que lleva a que todos creamos que quien lo hizo es alguno de los vecinos que se pelea por los ruidos justamente”, siguió el mismo vecino consultado por Los Andes.

¿Protección?

Otra de las versiones sobre el origen del dibujo gira en torno a que se trataría de una broma pesada y de mal gusto. Mientras que la “bruja y hechicera” Azucena Agüero Blanch fue contundente con su interpretación. “Eso está hecho por un profesional de la magia negra. Son secretos mágicos que albergan el conocimiento y sabiduría de miles de años de información cuántica, que se procesa en lo más profundo de la mente inconsciente de nuestro cerebro”, destacó la referente. “Lo peor es que queda contaminado todo el edificio y es muy difícil sacarla”, advirtió en diálogo con diario Los Andes.

La “bruja” Azucena Agüero Blanch habló del hechizo con sal en el edificio céntrico: “Es magia negra”. Foto: Gentileza.

“Solo se puede limpiar el lugar llamando a un profesional de la magia. Cuando estás enfermo, llamas a un médico. Entonces, si estás embrujado, solo lo sacará un brujo. Cuando tienes que operarte, no lo puede hacer nadie más que un médico”, ejemplificó y advirtió Agüero Blanch.