Una muestra fotográfica reúne imborrables imágenes de la pandemia en Mendoza

En el duro contexto que marcó la pandemia por Covid-19, un grupo de seis reporteros gráficos llevaron adelante un trabajo documental minucioso en donde cada uno, con su estilo propio, registraron uno de los momentos más importantes de la humanidad y de la sociedad mendocina en particular, que sin dudas quedará en la historia.

Orlando Pelichotti, Ignacio Blanco, Marcelo Carubín, Fernando Martínez, Carina Staiti y Juan Ignacio Blanco son los creadores de este proyecto colectivo conocido como Covid Photo Mendoza, el cual empezó como una cuenta de Instagram y derivó en la muestra que se inaugurará este sábado en el Espacio de Fotografía Máximo Arias.

Tanto Orlando Pelichotti como Ignacio Blanco son fotógrafos de Los Andes y comparten sus impresiones de cómo es trabajar en pandemia.

“El trabajo en pandemia nos llevó a encontrarnos muchas veces en el medio de una calle solos, como que era imposible de pensar, el caminar desde el nudo vial hasta el shopping por el medio de Acceso Esre son sensaciones raras. O estar en terapia intensiva y ver fallecer a un paciente, la profunda crisis económica. También hay momentos lindos, como reencuentros y uniones familiares a partir de los confinamientos”, expresó Pelichotti.

“En cuanto al sistema, se incorporaron más videos, que es algo maravilloso, pudimos desarrollar más fotogalerías porque los temas los trabajamos con más profundidad y eso también nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo de una manera distinta de la que veníamos haciéndolo”, agregó.

Y continuó: “Estoy muy feliz con el desarrollo y el crecimiento, más allá de la connotación negativa de la pandemia. En lo personal, trato siempre de quedarme con el lado bueno, con el aprendizaje, con poder conocer de una manera más profunda a la gente cuando estoy en una nota”.

Durante la cuarentena dura, en los primeros meses de la pandemia, la soledad reinó en las calles. Ignacio Blanco | Los Andes

“Ahora pasamos muchas más horas en la calle buscando la noticia. Con esta vorágine nos vimos obligados a incrementar el trabajo. Estoy muy feliz porque armamos un grupo excelente de trabajo, seis reporteros nos fuimos uniendo. Y sin querer un día hicimos una muestra callejera y ahora se dio la posibilidad de hacer esta muestra en este museo que es un ícono del interior del país, es uno de los principales de la fotografía de la Argentina”, contó Pelichotti.

Por su parte, Ignacio Blanco relató: “Las primeras veces que salimos fue encontrarnos con las calles completamente vacías. Me acuerdo que la primera semana trabajé en los turnos tarde y noche, cuando a las 19 ya no podía circular nadie y la ciudad quedaba desierta. Era algo nuevo para todos: la distancia, el barbijo, no sabías si salías a la calle y el virus te lo agarrabas en el aire”.

Y agregó: “Por momentos tuve mucho miedo de entrar a las guardias y a las terapias de los hospitales. Había que mostrar cómo se estaba trabajando y cómo era el desempeño de los médicos en algo totalmente nuevo. Esos días daba bastante miedo entrar, después fuimos aprendiendo que el virus se transmitía de persona a persona y no que podías contagiarte en cualquier lugar”.

“Estaba el miedo de enfermarse y llevar el virus a la casa. Pero si hubiera otra pandemia trabajaría igual”, sentencia.

Blanco también contó cómo decidió enfrentar su trabajo en esta nueva realidad. “Me comuniqué con otros reporteros gráficos de otras partes del mundo para saber cómo vivían su experiencia, para tomar los recaudos. Y la que más me enriqueció y de la que aprendí bastante fue la experiencia de Héctor Retamal, el fotógrafo chileno que está en One y retrató las primeras fotos de Covid-19 en el mundo. Él me decía que siempre tenía que usar barbijo, no tocarme la cara y usar alcohol en gel todo el tiempo, no acercarme a nadie. Esas eran sus recomendaciones y siguiendo sus consejos hasta el día de hoy no me he contagiado”, relató.

En las paredes del Máximo Arias se podrán apreciar distintos momentos que nos ha dejado la pandemia, retratados por los seis fotrógrafos. Salas de terapia intensiva, guardias de hospitales, equipos sanitarios en asentamientos, celebraciones populares y, claro, la nueva normalidad.

La muestra contó con la curaduría del experimentado Rubén Digilio, quien guió al grupo en el armado de la misma.

La exhibición fotográfica cuenta con el apoyo de Ana Clara Pronoto, coordinadora del espacio, y de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia, a cargo de Horacio Chiavazza.

“Seis miradas, una pandemia”

Lugar: Espacio de Fotografía Máximo Arias, en calle Jorge Contreras 1250 en el parque General San Martín, Mendoza.

Fecha: Comienza este sábado 10 de julio.