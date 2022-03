Mariano Vázquez tiene 40 años, es hijo de un capitán caído en Malvinas y jamás sintió a la guerra como un tabú. Era un recién nacido cuando su papá cayó en combate, creció con el amor de una gran familia y hoy, para conmemorar otro aniversario, se decidió a rendirle a su padre un homenaje diferente.

Foto archivo: El Capitán José Daniel Vázquez junto a su A4C Skyhawk

Como guía profesional de alta montaña y deportista de elite –conquistó 45 veces la cima del Aconcagua—en esta oportunidad será protagonista del denominado proyecto 0-7000, que consiste en salir desde la ciudad de Mendoza hacia Horcones (entrada del Parque Provincial Aconcagua) en bicicleta. Luego de esos 180 kilómetros dejará el rodado y continuará hacia la cumbre (90 kilómetros) para regresar a Horcones y volver al kilómetro 0 de Mendoza, en la Peatonal.

“Tengo una expectativa difícil de explicar, casi no duermo. Pienso salir este jueves o viernes y aunque tengo toda la fe, no puedo garantizar la cumbre”, asegura en diálogo con Los Andes.

El desafío será bajo la modalidad Nonstop, es decir, sin parar, y la idea es lograrlo logística y físicamente en menos de 50 horas, aunque pueda no suceder en ese tiempo real.

Mariano está casado con Yemina y tiene dos hijos: Thiago y Chloé. Su mamá Liliana, que tenía 28 cuando quedó viuda, años después formó pareja con José Fracaro (“otro Pepe”, según Mariano) y volvió a casarse. Junto a sus hermanos Bernardo y Paula tienen una familia muy numerosa, tíos, primos y abuelos que se fueron sumando.

“Mi papá es un héroe y estoy agradecido. Hay plazas, calles y hasta un avión en su memoria frente a la Brigada. Muchos me preguntan si con esta experiencia cerraré una historia y yo digo que no, que jamás se cierra”, confiesa.

El deportista sostiene: “He recorrido las Islas Malvinas en bicicleta y uno nunca sabe. Hasta llegué a soñar en llegar a remo en unos años más. Lo vivo con orgullo”.

Como guía, ha tenido la oportunidad de escalar montañas en diferentes partes del mundo como Ecuador, Chile, Brasil, USA, Alaska, España, Francia y Tailandia.

“Los proyectos de largo aliento son los que me motivan y son estos en los que quiero estar deportivamente. Soy corredor de carreras de aventura, compito en categorías individuales y en equipo, en algunas hemos superado las 50 horas de actividad ininterrumpida combinando actividades como trekking, ciclismo de montaña y secciones de kayak en ríos y lagos”, relata.

Hoy forma parte del equipo Ansilta Córdoba-Mendoza, consagrado en 2021 como campeón argentino de carreras de aventura.

“Por eso siento que ahora es momento de uno de los proyectos deportivos más grandes de mi vida. El Cerro Aconcagua me ha formado profesional y humanamente, de allí que de a poco fue creciendo la idea de hacer un desafío en esta montaña uniendo el montañismo y el ciclismo con un gran sentimiento que me vincula directamente a un año muy particular para nuestra Patria: 40 años de la Gesta de Malvinas” .

¿Quién fue su papá?

Su padre José Daniel Vazquez, mendocino, era piloto de avión A4C Skyhawk y participó en la misión más importante de la Fuerza Aérea Argentina: el ataque al Portaviones Invencible. Dio su vida en ese combate el 30 de mayo de 1982. Por esa misión, recibió post mortem la Cruz al Heroico Valor en Combate, la más alta condecoración militar otorgada por la república.

Mariano agrega: “si este proyecto se logra, más allá de conquistar un récord mundial, ya que nadie todavía ha podido hacerlo, su espíritu es el de homenajear a mi padre y a todos los mendocinos que dieron su vida por la Patria haciendo lo que mejor sé hacer y para lo que me he venido preparando desde hace varios años”.

“Me encanta y enorgullece que me llamen para las fechas especiales pero siento que esto es algo propio, un desafío a 6.962 metros, en el punto más alto de América. Insisto, no puedo garantizarlo, pero me acompañará un gran equipo de andinistas y policías y tengo mucha fuerza, energía y esperanza”, reflexiona.

El tramo a sortear no es fácil, está plagado de lomas, curvas y contracurvas. En total, si lo logra, habrá recorrido 450 kilómetros ¡sin parar!

Partirá –no está seguro si mañana o pasado—con un equipo de casi 20 personas. Mariano logró el financiamiento y el aporte de grandes empresas.

Y concluye:”El clima puede jugar en contra, pero no debería si tenemos en cuenta que no estamos en invierno. Creo que todo saldrá perfecto”.