Mendocina se cansó de las “decepciones” de su padre ausente y lo despidió con un conmovedor mensaje

Una joven sanrafaelina de 25 años conmovió en las redes sociales con su propia historia de vida, que tiene a su papá como destinatario de una serie de mensajes de WhatsApp sobre la decepción que ella siente. Su posteo generó cientos de comentarios de cariño y apoyo, así como más de 90 mil likes y 7 mil retuits.

La historia fue contada por Denise ( @ValeriaDenise14 ), quien vive en el sur de Mendoza. A través de un tuit, la chica recordó lo que vivió el 5 de septiembre de 2020, cuando sufrió un robo en su casa, justo la noche anterior a su mudanza.

Según contó, los ladrones entraron por el balcón de su departamento mientras dormía y se llevaron una notebook y un bolso con varios objetos de valor. Más allá de los objetos sustraídos, la joven aseguró haber sentido un vacío por el desamparo por parte de su padre, con quien no tiene contacto hace tiempo.

“Mi despedida. Suelto vínculos, sano, porque no hay nada más doloroso que sostener lo insostenible”, manifestó la joven en su cuenta de Twitter .

El posteo va acompañado de capturas de un chat de WhatsApp con su papá. Y allí le expone el abandono que siente, de acuerdo con su testimonio, que se remonta a su adolescencia y eventos importantes.

“Te escribo por acá como también en un par de veces te escribí cartas. Te quería escribir para liberar un pedacito de mi corazón, para aliviar mi carga. Ayer te despedí, ojalá no sea para siempre porque aunque no lo creas todavía me quedan esperanzas de que aparezcas”, comenzó la joven a decirle.

Sobre el robo que afrontó, Denise destacó que le “hubiese encantado” llamarlo “porque un hombre en este tipo de situaciones pone un poco más de cordura, pero no lo hice porque yo ya me rendí”.

“Te digo que ayer me despedí, ¿sabés por qué? Porque ayer vinieron a verme desde mis alumnos hasta mis amigos, mi familia, mis vecinos. Todos estaban muy preocupados por la situación que me tocó vivir, y sabés que soy muy agradecida por eso. Pero miré toda la tarde el celu y esperé toda la tarde tu visita, pensé que con esto que pasó te ibas a preocupar por mí. Esperé, como nunca esperé algo, un abrazo tuyo un abrazo muy grande en el que me iba a sentir protegida”, lamentó la joven.

No obstante, Denise resaltó que vivió una “niñez bonita” y que, pese a lo dicho anteriormente, le desea felicidad a su padre: “Que tu nueva familia te llene de amor”.

“Yo ya no espero nada más, pero si en algún momento vos te das cuenta de todo lo lindo que puede haber entre nosotros, yo voy a estar acá siempre”, concluyó la joven oriunda de San Rafael.

Su tuit generó más de 90 mil likes y 7 mil retuits. Muchos usuarios le compartieron su afecto a la joven, además de contar sus propias experiencias de vida.

“En mi nuevo hogar está esta foto de ese día que la pasamos tan lindo. Y va a a estar acá siempre porque vos sos mi papá y eso nunca va a cambiar”, cerró Denise.