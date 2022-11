Una joven fue reducida y tirada al piso por un policía de la bonaerense: denuncian abuso policial

Una joven que había salido a bailar a un boliche de Mar del Plata vivió un momento por demás desagradable por parte de un efectivo de la policía bonaerense, cuando en medio de una gresca callejera un uniformado la redujo de forma violenta y la tiró al suelo.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo por la madrugada, la joven identificada como Lucía Martínez (25) salía de la disco Club 26 junto a unas amigas. A eso de las 6, las jóvenes se cruzaron con incidentes que protagonizaban otras personas sobre la vía pública y de la que ellas no formaron parte, según relataron.

“Había disturbios en la esquina. Cuando iba a pasar por el lugar, el policía me agarró del brazo y me puso contra el patrullero”, relató Martínez al medio Ahora Mar del Plata.

“Le dije que no había hecho nada, que no me podía tocar. Cuando intento darme vuelta, con el antebrazo me agarró del cuello y me tiró al piso”, prosiguió en su relato. La violenta escena quedó registrada en una filmación que tomó un testigo del hecho, y que la víctima se encargó de viralizar y denunciar lo que le había ocurrido.

En el forcejeo, la chica fue derribada y el policía le esposó por la fuerza un brazo, mientras intentaba tomarle el otro pero la joven se resistió ya que le gritaba que si se soltaba quedaría desnuda.

“Estuve tres minutos tirada en el piso hasta que vino una mujer policía, que me levantó y me llevó a la comisaria”, relató Martínez y dijo no saber el motivo por el que estuvo demorada alrededor de tres horas.

La versión de la Policía bonaerense

Según lo detalló diario LA NACION, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que efectivos de la comisaría 2a. de Mar del Plata se acercaron al cruce de la avenida Independencia con Rawson por un llamado al 911. Cuando los uniformados llegaron se encontraron con un grupo de 10 mujeres que se agredían entre sí. Ante la presencia policial, la mayoría de las personas se retiró del lugar, pero dos de ellas y un hombre permanecieron en la zona.

Según el parte policial, “se les indicó que se retiraran del lugar, tornándose reticentes y agresivas con el personal no acatando las órdenes”. Fue entonces que los efectivos decidieron la aprehensión momentánea de Martínez y otro joven de 21 años.

De acuerdo a lo consignado por el medio 0223, la joven radicó ayer la denuncia correspondiente vía correo electrónico, acompañada por el video y fotos correspondientes.